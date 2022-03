Neuerscheinung: Ostfrieslandkrimi „Rittertod in Dornum“ von Rolf Uliczka im Klarant Verlag

Eine Leiche auf dem Dornumer Ritterfest gibt Kommissarin Femke Peters und ihrem Team Rätsel auf. Und der Täter kann gekonnt mit Pfeil und Bogen umgehen! Die Jagd nach dem Mörder beginnt!

Ein Mord auf dem Ritterfest in Dornum! Dieses mysteriöses Verbrechen bringt das Polizeiteam um Kommissarin Femke Peters bis an seine Grenzen! Der neue aufregende Ostfrieslandkrimi von Rolf Uliczka: „Rittertod in Dornum“!

Zum Inhalt von „Rittertod in Dornum“:

»Wir haben eine Leiche beim Ritterfest in Dornum!«

Einmal im Jahr wird im ostfriesischen Dornum das Rad der Zeit zurückgedreht. Auf dem Gelände des Wasserschlosses können die Besucher des traditionellen Ritterfestes in das wilde Ostfriesland des Mittelalters eintauchen. Doch dieses Mal ist alles anders. Denn in diesem Jahr gibt es nicht nur spektakuläre Schaukämpfe, bei denen der Verlierer höchstens ein paar Blessuren davonträgt, sondern eine richtige Leiche im Schlossgraben. Den Mann im Rittergewand traf ein Pfeil von hinten mitten ins Herz!

Der Täter oder die Täterin wusste offenbar perfekt mit Pfeil und Bogen umzugehen, Kommissarin Femke Peters und ihr Team von der Kripo Aurich haben es mit einem gezielten Mord zu tun. Verdächtige gibt es genug, denn das Opfer war eine exzentrische Persönlichkeit, die sich im Laufe ihres Lebens viele Feinde gemacht hat. Die Ermittler stoßen auf eine erschütternde Vorgeschichte und ein undurchsichtiges Geflecht aus Leidenschaft und Gier.

Und als wäre der Fall nicht schon kompliziert genug, macht die Spurensicherung am Tatort einen weiteren grausigen Fund …

Mit dem Ostfriesenkrimi „Rittertod in Dornum" (ISBN 9783965865471) ist der fünfte Band aus der Reihe „Kommissarin Femke Peters ermittelt" erschienen.

Mehr Informationen erhält der Leser hier https://www.amazon.de/dp/B09TYXFD3K sowie eine Leseprobe auf https://www.weltbild.de/artikel/ebook/rittertod-in-dornum-ostfrieslandkrimi-kommissarin-femke_37424097-1.

Der Autor:

Rolf Uliczka ist geboren und aufgewachsen am Rande der romantischen Holsteinischen Schweiz und lebt mit seiner Frau seit einigen Jahren im Saterland. Menschen in all ihren Facetten und ihre Geschichten haben ihn schon immer fasziniert. Auch das Schreiben war und ist eine seiner größten Leidenschaften. Ostfriesland, das Land der Leuchttürme, des Wattenmeeres, der grünen Landschaften mit seinen geheimnisvollen Mooren und Inseln, wo jährlich Millionen ihren Urlaub verbringen, bietet ihm viel Stoff für das Unerwartete. Genau das macht auch die Spannung seiner Ostfrieslandkrimis aus.

