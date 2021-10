Neuerscheinung: Ostfrieslandkrimi „Die Tote in Ostfriesland“ von Alfred Bekker im Klarant Verlag

Trientje Gaiken wird erschlagen vorgefunden! Kommissar Steen ist beunruhigt – denn er kannte die Obdachlose schon lange und sie galt als friedlich und tat niemandem etwas zuleide – was ist geschehen?

Kommissar Steen und sein Team von der Kripo Emden stehen vor einem Rätsel: erst wird die allseits bekannte Obdachlose Trientje Gaiken ermordet und dann wird auch noch eine Leiche im Kofferraum eines Autos entdeckt – gibt es einen Zusammenhang zwischen den beiden Verbrechen?

Zum Inhalt von „Die Tote in Ostfriesland“:

Schockierender Leichenfund in Emden: Trientje Gaiken liegt erschlagen am Boden! Eine beunruhigende Nachricht für Kommissar Steen, denn er kennt das Opfer schon lange. Die Obdachlose mit der tragischen Vergangenheit war ein Unikum und in ganz Ostfriesland bekannt. Nie hielt es Trientje an einem Ort, manchmal zog sie nach Aurich oder in die Krummhörn, wenn das Wetter gut war. Vor allem aber galt sie als friedlich und konnte niemandem etwas zuleide tun. Außer vielleicht mal jemandem ein Handy zu klauen, aber reicht das für ein Mordmotiv? Mit wem könnte Trientje in Streit geraten sein?

Kommissar Steen und sein Team von der Kripo Emden befragen die Anwohner in der Nähe des Tatorts und stoßen auf einige Merkwürdigkeiten. Doch als sie mitten in den Nachforschungen stecken, wird der nächste Leichenfund gemeldet, diesmal im Kofferraum eines Autos! Die Verletzungen weisen auf die gleiche Tatwaffe hin und den Ermittlern ist schnell klar, dass es einen Zusammenhang zwischen beiden Taten geben muss …

Nach den Ostfrieslandkrimis „Die Tote im Tief“, „Der Tote am Delft“, „Der Tote von der Knock“, „Die Tote am Borkumkai“, „Der Tote vom Großen Meer“, „Der Tote von Twixlum“, „Die Tote mit dem Buddelschiff“, „Der Tote im Torfschiff“, „Der Tote im Ferienhaus“ und „Der Tote auf dem Katamaran“ ist jetzt mit „Die Tote in Ostfriesland“ der elfte Band aus der Reihe „Kommissar Steen ermittelt“ erschienen. Alle Ostfriesenkrimis von Alfred Bekker sind in sich abgeschlossen und können auch unabhängig voneinander gelesen werden.

„Die Tote in Ostfriesland“ kann bei allen bekannten E-Book Shops wie Amazon (für den Kindle eReader), Apple iTunes (für iBooks), Thalia (für tolino), Weltbild, buecher.de, buch.de, Hugendubel, Kobo und vielen weiteren erworben werden zum Preis von 3,99 Euro. Die Taschenbuchausgabe ist erhältlich für 11,99 Euro.

Mehr Informationen zu „Die Tote in Ostfriesland“ erhält der Leser hier: https://www.amazon.de/dp/B09HLJBXWX sowie eine Leseprobe unter https://www.weltbild.de/artikel/ebook/die-tote-in-ostfriesland-ostfrieslandkrimi-kommissar-steen_36198299-1.

