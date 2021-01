Neuerscheinung: Ostfrieslandkrimi „Der Tote im Torfschiff“ von Alfred Bekker im Klarant Verlag

Der Postbote Markus Oltrogge wird erschossen auf einem historischen Torfschiff im Emder Hafen aufgefunden! Wo liegt das Motiv für diese Tat und sind Fundort und Tatort in diesem Fall identisch?

Alfred Bekker lässt Kommissar Steen dieses Mal in einem äußerst bizarren Fall ermitteln. Nicht nur der Tatort, sondern auch das Opfer sind ungewöhnlich. Wer hat etwas gegen einen einfachen Postboten? Doch im Laufe der Ermittlungen wird deutlich, dass Markus Oltrogge anscheinend vom rechten Weg abgekommen war. Zu welchem Zweck hat er sich an der Post anderer Leute vergriffen – und liegt hier das Motiv für den Mord?

Zum Inhalt von „Der Tote im Torfschiff“:

Das historische Torfschiff im Emder Hafen soll in ein Museumsschiff umgewandelt werden. Doch noch bevor die Restaurierungsarbeiten beginnen, erhält das Schiff ungewollte Aufmerksamkeit: Im Laderaum wird eine Leiche entdeckt! Es handelt sich um den Postboten Markus Oltrogge, der an tödlichen Schussverletzungen verstarb.

In der Wohnung des ermordeten Postboten entdecken Kommissar Steen und sein Team von der Kripo Emden etwas Merkwürdiges: Im ganzen Raum verteilt hängen geöffnete Briefe an Wäscheleinen, offenbar hatte Markus Oltrogge systematisch Post geöffnet und untersucht. Aber aus welchem Grund? Lohnt der gelegentliche Fund von Wertsachen einen solchen Aufwand? Und wieso wurde das Opfer ausgerechnet in dem Torfschiff der Reederei Vancamps abgelegt?

Die Ermittler stoßen auf verschiedene Verdachtsmomente, wobei die ominöse Freundin des Postboten eine Schlüsselrolle in dem Fall zu spielen scheint …

Nach den Ostfrieslandkrimis „Die Tote im Tief“, „Der Tote am Delft“, „Der Tote von der Knock“, „Die Tote am Borkumkai“, „Der Tote vom Großen Meer“, „Der Tote von Twixlum“ und „Die Tote mit dem Buddelschiff“ ist jetzt mit „Der Tote im Torfschiff“ der achte Band aus der Reihe „Kommissar Steen ermittelt“ erschienen. Alle Ostfriesenkrimis von Alfred Bekker sind abgeschlossene Geschichten und können auch unabhängig voneinander gelesen werden.

„Der Tote im Torfschiff“ kann bei allen bekannten E-Book Shops wie Amazon (für den Kindle eReader), Apple iTunes (für iBooks), Thalia (für tolino), Weltbild, buecher.de, buch.de, Hugendubel, Kobo und vielen weiteren erworben werden zum Preis von 3,99 Euro. Die Taschenbuchausgabe ist erhältlich für 11,99 Euro.

Mehr Informationen zu „Der Tote im Torfschiff“ erhält der Leser hier: https://www.amazon.de/dp/B08SWCT826 sowie eine Leseprobe unter https://www.weltbild.de/artikel/ebook/der-tote-im-torfschiff-ostfrieslandkrimi-kommissar-steen_34208777-1.

