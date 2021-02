Neuerscheinung: Ostfrieslandkrimi „Emsdeichmord“ von Hans-Rainer Riekers im Klarant Verlag

Brutale Morde in Ostfriesland – Die beiden Kommissare Stefan Grote und Stine Lessing stehen bei ihrem neuen Fall vor einem Rätsel …

Frisch versetzt nach Ostfriesland lässt Hans-Rainer Riekers seine beiden Ermittler in einem äußerst mysteriösen Fall ermitteln. Was zunächst nur ein Raubüberfall zu sein scheint, entpuppt sich als eine Serie von Morden, wobei zunächst unklar ist, wie diese mit dem Überfall in Verbindung stehen. Doch das Duo gibt nicht auf und stößt schließlich auf die entscheidende Spur!

Zum Inhalt von „Emsdeichmord“:

In der neuen Dienststelle in Aurich haben sich Hauptkommissar Stefan Grote und seine junge Kollegin Stine Lessing gut eingelebt. Als sie bei einem spektakulären Geldautomatenraub, der mit dem Tod von zwei Männern endete, als Sonderermittler hinzugezogen werden, stellt sich bald heraus, dass hier ihr ganzes Können gefragt ist. Sie stoßen auf weitere Leichen, die sie zunächst nicht miteinander in Verbindung bringen können. Doch dank akribischer Ermittlungsarbeit lichtet sich der Nebel und es offenbart sich, dass Täter manchmal auch Opfer sind und wie ein missglückter Raub und eine aus dem Ruder gelaufene Strafaktion in einer Katastrophe enden konnten, die so keiner der Beteiligten wollte.

Und es ist noch nicht vorbei: Um den Täter zu stellen, muss Stine ihr Trauma, das sie seit ihrem ersten Einsatz auf Juist mit sich trägt, überwinden und über sich hinauswachsen.

Serienbeschreibung: Ein Fall für Grote und Lessing

Der erfahrene Hauptkommissar Stefan Grote weiß zuerst nicht so recht, was er von der hübschen Kriminalanwärterin Stine Lessing halten soll: zu zierlich, zu modisch für den Polizeidienst. Doch schon bald merkt Grote, dass seine junge Kollegin hochintelligent ist, die beiden wachsen zu einem echten Team zusammen. Allerdings hat Stine eine Schwäche, die sie bislang geschickt verbergen konnte: In bestimmten Grenzsituationen, unter hohem Druck und bei Gefahr, wird sie von ihrer Angst eingeschnürt und ist zu keiner rationalen Handlung mehr fähig.

Nach ihrem ersten gemeinsamen schicksalhaften Mordfall auf der Nordseeinsel Juist werden Grote und Lessing als Sonderermittler nach Aurich versetzt. In ganz Ostfriesland gehen sie nun dem Verbrechen auf die Spur.

Nach dem Ostfrieslandkrimi „Dünenhausmord“ (ISBN 9783965862425) ist nun „Emsdeichmord“ (ISBN 9783965863101) erschienen und als E-Book bei allen bekannten E-Book Shops wie Amazon (für den Kindle eReader), Apple Books (für iBooks), Thalia (für tolino), Weltbild, Hugendubel, Kobo und vielen weiteren zum Preis von 3,99 Euro erhältlich.

„Emsdeichmord“ ist ebenfalls als Taschenbuch zum Preis von 11,99 Euro erschienen.

Mehr Informationen erhält der Leser hier https://www.amazon.de/dp/B08VH84VJ3 sowie eine Leseprobe auf https://www.weltbild.de/artikel/ebook/emsdeichmord-ostfrieslandkrimi-ein-fall-fuer-grote-und_34333221-1.

Der Autor:

Hans-Rainer Riekers schreibt Ostfrieslandkrimis, die vor allem eines sind: authentisch, denn als pensionierter Polizeibeamter kennt er die Details einer Ermittlung ganz genau. Der in Bremen geborene Autor liebt seine Heimat Norddeutschland, und besonders der raue Charme der Ostfriesischen Inseln hat es ihm angetan. Die einzigartigen maritimen Stimmungen, die den Freizeitskipper an der Nordsee und in den malerischen Orten Ostfrieslands befallen, gibt er in seinen Büchern an die Leser weiter, die so unmittelbar auf den Spuren der Handlung wandern können!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Klarant Verlag

Frau Hannelore Werner

Rockwinkeler Heerstraße 83

28355 Bremen

Deutschland

fon ..: 042116767647

web ..: http://www.klarant-verlag.de

email : info@klarant.de

Der Klarant Verlag, mit Unternehmenssitz in Bremen, ist auf EBooks spezialisiert, die weltweit sehr erfolgreich vermarktet werden.

„Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.“

Pressekontakt:

Klarant Verlag

Frau Hannelore Werner

Rockwinkeler Heerstraße 83

28355 Bremen

fon ..: 042116767647

web ..: http://www.klarant-verlag.de

email : info@klarant.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.



Auf Wo Was wurden in den letzten 3 Monaten keine ähnlichen Beiträge veröffentlicht.

Core One Labs beauftragt Donohoe Advisory hinsichtlich Notierung an NASDAQ und veranstaltet eine Sondertelefonkonferenz für Investoren mit Dr. Robert E.W. Hancock zur Erörterung der jüngsten Forschungsergebnisse