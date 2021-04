Neuerscheinung: Ostfrieslandkrimi „Der Tote im Ferienhaus“ von Alfred Bekker im Klarant Verlag

Ein Revolverduell in Ostfriesland? Kaum zu glauben, aber so scheint es im neuesten Fall von Kommissar Steen passiert zu sein! Die wahre Identität der Leiche führt zur Lösung des Verbrechens.

Ein außergewöhnlich bizarrer Mord führt Kommissar Steen in dem neuen Ostfrieslandkrimi von Alfred Bekker in die Ferienanlagen am Großen Meer. Wer war Ernesto Reichert wirklich – ein ostfriesischer Auswanderer, der plötzlich zurückkehrte? Und was steckt hinter dem archaischen Ritual eines Duells? Ein brisanter Fall für das Team der Kripo Emden!

Zum Inhalt von „Der Tote im Ferienhaus“:

Ernesto Reichert liegt erschossen in einem Ferienhaus am Großen Meer. Die Szene deutet auf ein Revolverduell wie im Wilden Westen hin: Auch das Opfer hatte einen Schuss abgegeben und trug außerdem eine kugelsichere Weste.

Um dem Mörder auf die Spur zu kommen, müssen Kommissar Steen und sein Team von der Kripo Emden zunächst das Geheimnis um die wahre Identität des Toten lösen. Laut seinen Papieren stammt Ernesto Reichert aus Paraguay, aber die ostfriesische Ferienhaus-Vermieterin ist sich sicher: Der Mann sprach wie einer von hier. Zudem hatte er eine lokale Todesanzeige bei sich. Die Verstorbene Addina Gebrecht soll morgen in Suurhusen beerdigt werden.

Welche Verbindung besteht zwischen dem mysteriösen Paraguayer und der verstorbenen Ostfriesin? Kommissar Steen macht sich auf nach Suurhusen und stößt auf dramatische Ereignisse der Vergangenheit …

Nach den Ostfrieslandkrimis „Die Tote im Tief“, „Der Tote am Delft“, „Der Tote von der Knock“, „Die Tote am Borkumkai“, „Der Tote vom Großen Meer“, „Der Tote von Twixlum“, „Die Tote mit dem Buddelschiff“ und „Der Tote im Torfschiff“ ist jetzt mit „Der Tote im Ferienhaus“ der neunte Band aus der Reihe „Kommissar Steen ermittelt“ erschienen. Alle Ostfriesenkrimis von Alfred Bekker können auch unabhängig voneinander gelesen werden.

„Der Tote im Ferienhaus“ kann bei allen bekannten E-Book Shops wie Amazon (für den Kindle eReader), Apple iTunes (für iBooks), Thalia (für tolino), Weltbild, buecher.de, buch.de, Hugendubel, Kobo und vielen weiteren erworben werden zum Preis von 3,99 Euro. Die Taschenbuchausgabe ist erhältlich für 11,99 Euro.

Mehr Informationen zu „Der Tote im Ferienhaus“ erhält der Leser hier: https://www.amazon.de/dp/B08ZVYQSJH sowie eine Leseprobe unter https://www.weltbild.de/artikel/ebook/der-tote-im-ferienhaus-ostfrieslandkrimi-kommissar-steen_34705187-1.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Klarant Verlag

Frau Hannelore Werner

Rockwinkeler Heerstraße 83

28355 Bremen

Deutschland

fon ..: 042116767647

web ..: http://www.klarant-verlag.de

email : info@klarant.de

Der Klarant Verlag, mit Unternehmenssitz in Bremen, ist auf EBooks spezialisiert, die weltweit sehr erfolgreich vermarktet werden.

„Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.“

