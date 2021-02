Neuerscheinung: Ostfrieslandkrimi „Blutige Seedüne“ von Dörte Jensen im Klarant Verlag

Ein mysteriöser Leichenfund ruft Kommissar Joost Kramer auf die Insel Juist. Doch durch ein Labyrinth aus Lügen wird versucht, die Wahrheit vor dem hartnäckigen Ermittler zu verbergen!

In seinem neuen Fall schickt die Ostfrieslandkrimi-Autorin Dörte Jensen ihren Ermittler auf die bekannte Urlaubsinsel Juist. Eine ungewöhnliche Veranstaltung endete in einen Mord. Kommt der Täter auch aus dem Kreis der »Flammenengel«, oder liegt das Motiv ganz woanders?

Zum Inhalt von „Blutige Seedüne:

Ein mysteriöser Leichenfund in den Seedünen schockt die Ostfriesische Insel Juist. Wie sich herausstellt, handelt es sich bei dem Mordopfer um ein Mitglied der, die gerade auf Juist die »Feuertage« veranstalten. Das ungewöhnliche Urlaubsangebot steht unter dem Motto der Rückbesinnung auf die Natur und setzt dabei auf die reinigende Kraft des Feuers. Kommissar Joost Kramer begibt sich bei seinen Ermittlungen in ein Labyrinth aus Lügen und Geheimnissen. Die Jagd nach dem Mörder wird umso komplizierter, denn zu allem Überfluss nimmt auch Joosts Freundin Ricarda an den ostfriesischen Feuertagen teil. Sind auch Ricarda und ihre ebenfalls bei den Feuertagen anwesenden Freundinnen Wiebke und Henrike in Gefahr? Gab es Streitigkeiten innerhalb der Flammenengel oder stecken Gegner der Gruppe hinter der Tat? Joost Kramer stößt auf Hintergründe, die selbst den erfahrenen Kommissar erstaunt zurücklassen…

Nach „Blutiger Wahn“, „Blutige Affäre“, „Blutiger Verrat“, „Blutiger Pfad“, „Blutige Küste“, „Blutige Insel“, „Blutiges Töwerland“, „Blutige Falle“ und „Blutige Strandhochzeit“ ist nun mit „Blutige Seedüne (ISBN 9783965863170) der zehnte Ostfrieslandlandkrimi von Dörte Jensen im Klarant Verlag erschienen. Der Roman ist bei allen bekannten E-Book Shops wie Amazon (für den Kindle eReader), Apple iTunes (für iBooks), Thalia (für tolino), Weltbild, buecher.de, buch.de, Hugendubel, Kobo und vielen weiteren zum Preis von 3,99 Euro erhältlich.

„Blutige Seedüne“ ist ebenfalls als Taschenbuchausgabe zum Preis von 11,99 Euro erhältlich.

Mehr Informationen erhält der Leser hier https://www.amazon.de/dp/B08VYBPZ3W sowie eine Leseprobe auf https://www.weltbild.de/artikel/ebook/blutige-seeduene-ostfrieslandkrimi_34368582-1.

Die Autorin: Dörte Jensen ist an der Küste aufgewachsen und liebt die unendliche Weite Ostfrieslands. Der raue Charme der Landschaft, die Sprache und die direkte Art der Norddeutschen haben es ihr angetan. Viele ihrer Ideen kommen der Autorin durch die Begegnungen mit den Menschen an der Küste. In ihrem Haus hinterm Deich findet Dörte Jensen die Ruhe und Inspiration, um ihre spannenden Romane und Krimis entstehen zu lassen. Mit ihren Geschichten möchte die Schriftstellerin ihre Leser mitreißen und zugleich immer auch einladen zu einem literarischen Besuch Ostfrieslands und der ostfriesischen Inseln.

