Neuerscheinung: Ostfrieslandkrimi „Engeltod in Pilsum“ von Rolf Uliczka im Klarant Verlag

Eine Leiche am Pilsumer Leuchturm gibt der Kommissarin Femke Peters Rätsel auf. Was ist passiert? Geht ein Serientäter in Ostfriesland um? Die Jagd nach dem Mörder wird zu einem reinen Nervenspiel!

In seinem neuen Ostfrieslandkrimi lässt der bekannte Autor Rolf Uliczka sein Polizeiteam in einer mysteriösen Mordserie ermitteln. Die Nachforschungen im Umfeld der letzten Ermordeten sind schwierig und das wahre Motiv bleibt lange unklar. Welche Rolle spielt der Schauplatz des letzten Mordes – der bekannte Leuchtturm von Pilsum?

Zum Inhalt von „Engeltod in Pilsum“:

»Wir haben eine Tote! Beim Leuchtturm!« Kommissarin Femke Peters traut ihren Ohren kaum, als die Meldung ihres Kollegen Lars Brodersen hereinkommt. Denn gerade in diesem Moment kommt sie von einem Ausflug zum Pilsumer Leuchtturm zurück. Das auf dem dortigen Parkplatz verdächtig abseits stehende Auto hatte sie bemerkt, aber nicht geahnt, dass sich darin eine tote junge Frau befand.

Schnell steht die Todesursache fest: Pia Becker starb an einer Überdosis. Genauso wie schon zwei weitere junge Erwachsene aus der Region in den letzten zwölf Monaten. Alle drei Opfer hatten erfolgreich einen Drogenentzug hinter sich gebracht. Rückfall oder Mord? Geht ein Serientäter in Ostfriesland um, der es auf ehemalige Drogenabhängige abgesehen hat und ihnen das neue Leben nicht gönnt?

Die Motive sind rätselhaft, weshalb das Team der Kripo Aurich Pias gesamtes Umfeld unter die Lupe nimmt. Tragische Ereignisse kommen ans Licht, und die Jagd nach dem Täter wird zu einem reinen Nervenspiel …

Mit dem Ostfriesenkrimi „Engeltod in Pilsum“ (ISBN 9783965863460) ist der dritte Band aus der Reihe „Kommissarin Femke Peters ermittelt“ erschienen. Das E-Book ist bei allen bekannten E-Book Shops wie Amazon (für den Kindle eReader), Apple iTunes (für iBooks), Thalia (für tolino), Weltbild, Hugendubel, Kobo und vielen weiteren zum Preis von 3,99 Euro erhältlich.

Mehr Informationen erhält der Leser hier https://www.amazon.de/dp/B08Y81D73R sowie eine Leseprobe auf https://www.weltbild.de/artikel/ebook/engeltod-in-pilsum-ostfrieslandkrimi-kommissarin-femke_34608386-1.

Der Autor:

Rolf Uliczka ist geboren und aufgewachsen am Rande der romantischen Holsteinischen Schweiz und lebt mit seiner Frau seit einigen Jahren im Saterland. Menschen in all ihren Facetten und ihre Geschichten haben ihn schon immer fasziniert. Auch das Schreiben war und ist eine seiner größten Leidenschaften. Ostfriesland, das Land der Leuchttürme, des Wattenmeeres, der grünen Landschaften mit seinen geheimnisvollen Mooren und Inseln, wo jährlich Millionen ihren Urlaub verbringen, bietet ihm viel Stoff für das Unerwartete. Genau das macht auch die Spannung seiner Ostfrieslandkrimis aus.

