Housekeeping Akademie expandiert

Gründerin Mareike Reis nutzte die Sommerpause und erweitert nicht nur ihr Team: Ab Herbst bietet die Housekeeping-Expertin neue Trainingsprogramme und spezialisierte Lehrgänge an.

Als die ehemalige Hausdame, Betriebswirtin und Fachwirtin für Reinigungs- & Hygienemanagement (FIGR) die Housekeeping Akademie gründete, wollte Mareike Reis für den eher weniger beachteten Fachbereich innerhalb der Hotellerie fehlende Weiterbildungsmöglichkeiten entwickeln: „Es waren kaum qualifizierte Angebote in der D A CH-Region vorhanden. Vielleicht lag es auch an der zumeist stiefmütterlichen Behandlung des Housekeepings innerhalb der Hotellerie. Das durfte ich selbst jahrelang am eigenen Leib als leitende Hausdame erfahren. Doch ist es gerade das Hotelzimmer selbst mit der damit verbundenen Pflege und Hygiene, welches die eigentliche Grundlage der Hoteldienstleistung bildet. Somit sollte hier klar mehr Aufmerksamkeit investiert werden. Eine Erkenntnis, die mich dazu motivierte, die Idee einer spezialisierten Housekeeping Akademie ins Leben zu rufen“, so Mareike Reis.

Ein paar Jahre später stehen die Zeichen nun auf Expansion. Die Housekeeping Akademie verlegt die Zentrale in ein neues Büro, welches in Zukunft permanent besetzt ist. Darüber hinaus erweitert Gründerin Mareike Reis die Trainings- und Workshop-Programme für Mitarbeitende im Housekeeping. Neben individuell gestalteten On-the-Job-Schulungen vor Ort in den Hotelbetrieben entwickelte Mareike Reis mit ihrem Team mehrwöchige Intensivlehrgänge.

„Die Corona-Pandemie hat uns noch mehr gezeigt, dass wir regelmäßig in die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter investieren müssen. Denn diese wertvollen Fachkräfte werden immer rarer. Mit ansprechenden Weiterbildungsmaßnahmen können wir ihnen nicht nur die verdiente Wertschätzung entgegenbringen: Wir geben ihnen neue Motivation und können sie so langfristiger an uns binden“, fügt Mareike Reis hinzu.

Die kostenfreie Housekeeping Community wächst ebenfalls stetig weiter. Initiatorin Mareike Reis hat sich zum Ziel gesetzt, für einen regelmäßigen Austausch der im Housekeeping-Bereich tätigen Mitarbeitenden in der D A CH-Region eine eigene Community zu schaffen.

Unternehmensgründerin Mareike Reis hat sich zum Ziel gesetzt, für Hoteliers ganzheitliche Konzepte für ein professionelles sowie nachhaltiges Housekeeping zu erarbeiten. Dabei greift sie auf über 20 Jahre Erfahrung in der internationalen, gehobenen Hotellerie zurück. Neben der Einführung einer Qualitätssicherung in unterschiedlichen Betriebsformen und der Begleitung von Hygienezertifizierungen bietet die staatlich geprüfte Hotelbetriebswirtin und Fachwirtin für Reinigungs- & Hygienemanagement mit ihrer Housekeeping Akademie professionelle Aus- und Weiterbildungen an. Dabei legt Mareike Reis mit ihrem Team den Schwerpunkt auf verschiedene Fortbildungsmodelle an vier Lernorten, um fachgerechtes Reinigen und Hygienemaßnahmen für Mitarbeitende im Housekeeping erfolgreich erlernbar zu machen.

Zu den Inhalten gehören unter anderem zeitgemäße Reinigungsverfahren und Reinigungstechniken, Hygieneschulungen, Sicherheit, Gesundheit & Fitness, Entwicklung von Mitarbeitenden und Führungskräften, Qualitätssicherung, Team-Building und Mentoring.

