Neuerscheinung: Ostfrieslandkrimi „Utkiekermord auf Spiekeroog“ von Rolf Uliczka im Klarant Verlag

Bei der Aussichtsplattform Utkieker auf der Insel Spiekeroog liegt die Leiche einer jungen Frau – erwürgt! Warum fand die Wattwanderung eines Boßelvereins auf die Nordseeinsel ein tödliches Ende?

Ein Drama spielt sich ab auf der Ostfriesischen Insel Spiekeroog. Bei der Aussichtsplattform Utkieker wacht Thor Schiffer aus einer Ohnmacht auf. Neben ihm liegt seine Freundin Bente, sie lebt nicht mehr! Panisch ergreift der junge Mann die Flucht. Hat er etwa seine eigene Freundin erwürgt und danach das Bewusstsein verloren? Nach dem Fund der Leiche versuchen die Kommissare Nina Jürgens und Bert Linnig von der Kripo Wittmund, den Ablauf vor der Tat zurückzuverfolgen. Von Harlesiel aus waren Bente, Thor und einige ihrer Bekannten vom Boßelverein zu einer Wattwanderung nach Spiekeroog aufgebrochen. Ist der Täter unter den Teilnehmern der Wattwanderung zu finden?

Ein heimlich beim Utkieker aufgenommenes Video, das im Internet auftaucht, gibt neue Hinweise, stellt die Ermittler aber auch vor neue Rätsel …

Nach den erfolgreichen zwölf Vorgängerbänden der Ostfriesland Krimireihe von Rolf Uliczka ist jetzt „Utkiekermord auf Spiekeroog “ (ISBN 978-3-96586-380-4) als dreizehnter Band im Klarant Verlag erschienen. Der Roman kann bei allen bekannten E-Book Shops wie Amazon (für den Kindle eReader), Apple iTunes (für iBooks), Thalia (für tolino), Weltbild, buecher.de, buch.de, Kobo und vielen weiteren zum Preis von 3,99 Euro erworben werden.

„Utkiekermord auf Spiekeroog“ ist ebenfalls als Taschenbuchausgabe zum Preis von 11,99 Euro erhältlich.

Mehr Informationen zum Ostfrieslandkrimi erhält der Leser hier: https://www.amazon.de/-/en/Rolf-Uliczka-ebook/dp/B095XCVBZG sowie eine Leseprobe auf https://www.weltbild.de/artikel/ebook/utkiekermord-auf-spiekeroog-ostfrieslandkrimi-die-kommissare_35097173-1.

In der Reihe „Die Kommissare Bert Linnig und Nina Jürgens ermitteln“ sind erschienen:

1. Hafenmord in Carolinensiel

2. Serienmord in Neuharlingersiel

3. Bauernmord in Bensersiel

4. Wattmord in Carolinensiel

5. Sektenmord in Neuharlingersiel

6. Campermord in Bensersiel

7. Kluntjesmord in Carolinensiel

8. Strandmord in Neuharlingersiel

9. Skippermord in Bensersiel

10. Küstenmord in Harlesiel

11. Fetenmord in Neuharlingersiel

12. Deichbrückenmord in Bensersiel

13. Utkiekermord auf Spiekeroog

Alle Ostfrieslandkrimis von Rolf Uliczka können unabhängig voneinander gelesen werden.

Der Autor:

Rolf Uliczka ist geboren und aufgewachsen am Rande der romantischen Holsteinischen Schweiz und lebt mit seiner Frau seit einigen Jahren im Saterland. Menschen in all ihren Facetten und ihre Geschichten haben ihn schon immer fasziniert. Auch das Schreiben war und ist eine seiner größten Leidenschaften. Ostfriesland, das Land der Leuchttürme, des Wattenmeeres, der grünen Landschaften mit seinen geheimnisvollen Mooren und Inseln, wo jährlich Millionen ihren Urlaub verbringen, bietet ihm viel Stoff für das Unerwartete. Genau das macht auch die Spannung seiner Ostfrieslandkrimis aus.

