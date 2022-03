Newcore Gold entdeckt zwei neue Greenfield-Lagerstätten in seinem Goldprojekt Enchi in Ghana

Newcore Gold durchteuft bei den Bohrungen im Goldzielgebiet Tokosea 3,52 g/t Gold über 9,0 Meter, einschließlich 7,36 g/t Gold über 4,0 Meter

7. März 2022, Vancouver, BC – Newcore Gold Ltd. (Newcore oder das Unternehmen) (TSX-V: NCAU, OTCQX: NCAUF) freut sich, bekannt zu geben, dass in dem zu 100 % unternehmenseigenen Goldprojekt Enchi (Enchi oder das Projekt) in Ghana im Rahmen des 90.000 Meter umfassenden derzeitigen Bohrprogramms des Unternehmens zwei neue Goldlagerstätten entdeckt wurden. Im ersten Durchlauf der Reverse-Circulation- (RC) Bohrungen in zwei im Frühstadium befindlichen Bohrzielen, Tokosea und Sewum South, wurde eine flache Oxid-Goldmineralisierung durchteuft, was das erhebliche Potenzial für die Abgrenzung weiterer Ressourcengebiete in dem 216 km2 großen Konzessionsgebiet demonstriert. Bei den Bohrungen in Tokosea (im zentralen Teil von Enchi gelegen) wurde eine flache hochgradige Oxid-Goldmineralisierung mit einem Gehalt von 3,52 Gramm Gold pro Tonne (g/t Au) über 9,0 Meter (m) ab 74 m durchteuft, einschließlich 7,36 g/t Au über 4,0 m ab 77 m. Bei den Bohrungen in Sewum South (am südlichen Ende von Enchi gelegen, eines der größten bisher unbebohrten Ziele, die in dem Projekt identifiziert wurden) wurden 0,95 g/t Au über 15,0 m ab 25 m durchteuft, einschließlich 2,31 g/t Au über 5,0 m ab 25 m.

Wichtigste Ergebnisse aus dem ersten Bohrdurchlauf in Tokosea und Sewum South

– Sowohl Tokosea (zentraler Teil von Enchi) als auch Sewum South (südliches Ende von Enchi) sind bisher unbebohrte Goldziele, in denen große anomale Gebiete identifiziert wurden.

o Beim ersten Durchlauf der Erkundungsbohrungen in Sewum South und Tokosea wurde die Goldmineralisierung bis in eine durchschnittliche Tiefe von nur 75 Meter erkundet.

o Die Goldziele Tokosea und Sewum South sind an der Oberfläche jeweils durch eine

o Gold-im-Boden-Anomalie mit einer Länge von sechs Kilometern und einer Breite von zwei bis drei Kilometern geprägt.

o Die Untersuchungsergebnisse aus weiteren 30 in Tokosea ausgeführten RC-Bohrlöchern werden noch erwartet.

– Bei den Bohrungen in Tokosea wurde eine oberflächennahe oxidierte Goldmineralisierung durchteuft, unter anderem:

o In Bohrloch TORC025 wurden zwei Mineralisierungszonen durchteuft, 3,52 g/t Au über 9,0 m ab 74 m, einschließlich 7,36 g/t Au über 4,0 m ab 77 m in der unteren Zone, und 1,15 g/t Au über 3,0 m ab 3 m in der oberen Zone.

o In Bohrloch TORC012 wurden 0,51 g/t Au über 27,0 m ab 4 m durchteuft, einschließlich 1,92 g/t Au über 5,0 m ab 23 m.

– Bei den Bohrungen in Tokosea wurde ferner die Goldmineralisierung bis in die Tiefe, in den oberen Teil der Sulfidmineralisierung hinein, durchteuft, unter anderem mit folgenden Ergebnissen:

o In Bohrloch TORC012 wurde eine zweite Struktur in den Sulfiden mit 1,73 g/t Au über

o 6,0 m ab 125 m durchteuft, einschließlich 4,35 g/t Au über 2,0 m ab 125 m.

o In Bohrloch TORC020 wurden 0,90 g/t Au über 12,0 m ab 74 m durchteuft, einschließlich 4,55 g/t Au über 2,0 m ab 76 m.

– Bei den Bohrungen in Sewum South wurden mehrere Goldmineralisierungszonen durchteuft, einschließlich höhergradige Kernstrukturen:

o In Bohrloch SWRC130 wurden 0,95 g/t Au über 15,0 m ab 25 m durchteuft, einschließlich 2,31 g/t Au über 5,0 m ab 25 m, und eine zweite Zone mit 1,50 g/t Au über 4,0 m ab 14 m.

o In Bohrloch SWRC121 wurden 0,53 g/t Au über 24,0 m ab 54 m durchteuft, einschließlich höhergradige Strukturen mit 1,09 g/t Au über 3,0 m ab 54 m und 1,61 g/t Au über 2,0 m ab 69 m.

Greg Smith, der VP Exploration von Newcore, erklärte dazu wie folgt: Wir sind hocherfreut über den Erfolg unserer ersten Bohrungen in einigen der größten Goldanomalien, die wir in Enchi identifiziert haben. Bei den Bohrungen sowohl in Tokosea als auch in Sewum South, zwei vielversprechenden Zielgebieten im Frühstadium in unserem Konzessionsgebiet, haben wir mehrere neue Gebiete der Goldmineralisierung mit sehr guten Ergebnissen in der oberflächennahen Oxid- und in der Sulfidmineralisierung entdeckt. Bei diesem ersten Bohrdurchgang wurde die Goldmineralisierung bis in eine durchschnittliche wahre Teufe von nur 75 Metern erkundet; dabei wurde eine Reihe von Mineralisierungszonen mit höhergradigen Kernstrukturen und weiterem Potenzial durch Folgebohrungen in Streichrichtung und in der Tiefe identifiziert. Bisher haben wir erst einen kleinen Eindruck des Goldpotenzials in Enchi gewonnen. Das laufende, 90.000 Meter umfassende Bohrprogramm bestätigt weiterhin das signifikante Potenzial einer Ressource von mehreren Millionen Unzen in diesem großflächigen Konzessionsgebiet.

Luke Alexander, der President und CEO von Newcore, merkte wie folgt an: Durch diese beiden Neuentdeckungen sowie die jüngsten Ergebnisse aus einer parallelen Struktur der Sewum-Erweiterung erreichen wir unser erklärtes Ziel, im Rahmen unseres mehrgleisigen Explorationsansatzes neue Greenfield-Lagerstätten zu entdecken. Diese Neuentdeckungen ergänzen frühere Bohrergebnisse, mit denen das Potenzial einer oberflächennahen Ressourcenerweiterung in Streichrichtung aller vier bestehenden Lagerstätten bestätigt wurde, sowie die guten Ergebnisse aus den Bohrungen in drei bereits bebohrten Gebieten und die hochgradigen Abschnitte in der Tiefe, die auf das Potenzial von untertägigen Ressourcen hindeuten. Diese Neuentdeckungen belegen eindrücklich, wie gut unser geologisches Team die Strukturen in unserem Goldprojekt Enchi erfasst hat. Wir werden die Exploration in dem Projekt weiterhin systematisch angehen mit dem Ziel, Mehrwert für alle unsere Stakeholder zu schaffen.

In dieser Pressemitteilung sind die Ergebnisse aus 55 Bohrlöchern über insgesamt 5.698 m enthalten, einschließlich 26 RC-Bohrlöcher über insgesamt 2.848 m (TORC001 bis TORC026) im Goldzielgebiet Tokosea und 29 RC-Bohrlöcher über insgesamt 3.120 m (SWRC114 bis SWRC142) im Goldzielgebiet Sewum South. In 49 der 55 Bohrlöcher wurde die Goldmineralisierung durchteuft. Sowohl Tokosea als auch Sewum South sind Zielgebiete in Enchi ohne vorherige Bohrungen.

Nachstehend finden Sie ausgewählte Analyseergebnisse der 55 Bohrlöcher des Bohrprogramms, über die in dieser Pressemitteilung berichtet wird:

Tabelle 1: Wichtigste Ergebnisse der Bohrungen beim Goldprojekt Enchi

Bohrloch-Zone/LagerVon (m) Bis (m) Länge (m)Au (g/t)

Nr. stätte

TORC025 Tokosea 3,0 6,0 3,0 1,15

und 74,0 83,0 9,0 3,52

einschlie 77,0 81,0 4,0 7,36

ßlich

TORC012 Tokosea 4,0 31,0 27,0 0,51

einschlie 23,0 28,0 5,0 1,92

ßlich

und 125,0 131,0 6,0 1,73

einschlie 125,0 127,0 2,0 4,35

ßlich

TORC007 Tokosea 36,0 67,0 31,0 0,36

einschlie 37,0 45,0 8,0 0,67

ßlich

und 87,0 113,0 26,0 0,34

TORC020 Tokosea 74,0 86,0 12,0 0,90

einschlie 76,0 78,0 2,0 4,55

ßlich

TORC016 Tokosea 43,0 54,0 11,0 0,84

einschlie 53,0 54,0 1,0 6,81

ßlich

SWRC130 Sewum Sout14,0 18,0 4,0 1,50

h

und 25,0 40,0 15,0 0,95

einschlie 25,0 30,0 5,0 2,31

ßlich

SWRC121 Sewum Sout54,0 78,0 24,0 0,53

h

einschlie 54,0 57,0 3,0 1,09

ßlich

einschlie 69,0 71,0 2,0 1,61

ßlich

SWRC131 Sewum Sout42,0 50,0 8,0 1,57

h

SWRC129 Sewum Sout19,0 35,0 16,0 0,51

h

einschlie 19,0 21,0 2,0 1,64

ßlich

einschlie 30,0 33,0 3,0 0,94

ßlich

Anmerkungen:

1. Siehe detaillierte Tabelle für vollständige Ergebnisse

2. Angegebene Intervalle sind Kernlängen mit einer geschätzten wahren Mächtigkeit von 75-85 %

3. Längengewichtete Durchschnittswerte von ungeschnittenen Analyseergebnissen

Eine Karte, die die Lage der Liegenschaften Tokosea und Sewum South zeigt, finden Sie unter:

newcoregold.com/site/assets/files/5762/2022_03-enchi-property-target-map-soils-l.pdf

Karten mit den Standorten der Bohrlöcher können unter folgender Adresse eingesehen werden:

newcoregold.com/site/assets/files/5762/2022_03-ncau-nr-enchi-plan-maps-l.pdf

Querschnitte mit den Bohrergebnissen und Höhepunkten der Bohrlöcher ORC025, TORC012, SWRC130 und SWRC131 können abgerufen werden unter:

newcoregold.com/site/assets/files/5762/2022_03-ncau-crosssections-l.pdf

Eine vollständige Liste der bisher veröffentlichten Bohrergebnisse für 2020 bis 2022, einschließlich der Details zu den Bohrlöchern, finden Sie unter:

newcoregold.com/site/assets/files/5762/2022_03-ncau-enchi-2020-2022-drill-results-l.pdf

Für das insgesamt geplante 90.000-Meter-Bohrprogramm wurden nun die Untersuchungsergebnisse für 493 Bohrlöcher mit 79.175 Metern erhalten und veröffentlicht.

Zur Ansicht der vollständigen Originalmeldung in englischer Sprache folgen Sie bitte dem Link: newcoregold.com/site/assets/files/5762/2022_03_07_-_ncau_nr_-_enchi_drill_results_sewum_south_-_tokosea_-_sedar.pdf

Mineralressourcenschätzung für das Goldprojekt Enchi

Im Goldprojekt Enchi lagert eine auf den Tagebau beschränkte vermutete Mineralressource von 70,4 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 0,62 g/t Au, die 1,41 Millionen Unzen Gold enthält (siehe Newcore-Pressemitteilung vom 8. Juni 2021). Das Verfahren der Mineralressourcenschätzung entspricht den CIM-Richtlinien für Best Practices bei der Schätzung von Mineralressourcen und Mineralreserven (29. November 2019) sowie den CIM-Definitionsstandards für Mineralressourcen und Mineralreserven (10. Mai 2014), die den Bestimmungen gemäß National Instrument 43-101 („NI 43-101“) angepasst wurden. Die Mineralressourcenschätzung wurde von der unabhängigen qualifizierten Person Todd McCracken, P. Geo. von BBA E&C Inc. erstellt. Der technische Bericht mit dem Titel Preliminary Economic Assessment for the Enchi Gold Project, Enchi, Ghana wurde mit 8. Juni 2021 erstellt und ist im Profil des Unternehmens auf SEDAR unter www.sedar.com verfügbar.

Bohrprogramm 2020 – 2022 bei Enchi

Aktuell ist bei Enchi ein 90.000 Meter umfassendes Entdeckungs- und Ressourcenerweiterungs-Bohrprogramm im Gange (voraussichtlicher Abschluss im 2. Quartal 2022). Das Programm umfasst sowohl RC- als auch Diamantbohrungen und beinhaltet die ersten tieferen Bohrungen des Projekts. Das Bohrprogramm umfasst die Erprobung von Erweiterungen der bestehenden Ressourcengebiete, wobei auch eine Reihe von Explorationszielen mit hoher Priorität außerhalb der abgeleiteten Mineralressource erprobt werden wird. Der Schwerpunkt der Bohrungen liegt auf Ausfall-Erweiterungs- und Explorationsbohrungen bei den Lagerstätten Sewum, Boin, Nyam und Kwakyekrom. Zusätzliche Bohrungen konzentrierten sich auch auf bereits zuvor bebohrte Zonen außerhalb des Ressourcengebiets (Kojina Hill und Eradi) geplant, ebenso wie Erstbohrungen (First Pass Drilling) zur Erprobung einer Reihe von mehrere Kilometer umfassende, anomale Gold-in-Boden-Zonen, die zuvor noch nicht bebohrt wurden (Sewum South, Tokosea und Nkwanta). Alle Zonen stellen vorrangige Ziele dar, die auf geologischen, geochemischen und geophysikalischen Oberflächenarbeiten sowie auf früheren Schürfgrabungen und Bohrungen basieren.

Goldzielgebiet Tokosea

Das Zielgebiet Tokosea befindet sich im zentralen Teil des Goldprojekts Enchi und ist eines der größten anomalen Gebiete mit Gold-im-Boden- und entsprechenden geophysikalischen Anomalien. Tokosea liegt 15 Kilometer südlich der Stadt Enchi und verfügt über nahe gelegene Straßen, Stromversorgung und weitere Zufahrtswege durch eine Reihe von Bohrstraßen. Tokosea definiert sich an der Oberfläche durch eine sechs Kilometer lange und zwei bis drei zwei Kilometer breite Gold-im-Boden-Anomalie. Eine durch luftgestützte Untersuchungen festgestellte geophysikalische Anomalie, die sich mit dem Gebiet deckt, definiert eine Reihe von subparallelen Strukturen und kreuzenden Strukturen. Der historische über- und untertägige Kleinstbergbau erfolgte in individuellen Strukturen und geht bis in das frühe 20. Jahrhundert zurück. Vor dem laufenden Bohrprogramm wurde in dem Gebiet noch keine Erkundung durchgeführt. Im Rahmen des laufenden Bohrprogramms sind die Ergebnisse aus 26 RC-Bohrlöchern über insgesamt 2.848 Meter bereits eingegangen und veröffentlicht.

Goldzielgebiet Sewum South

Das Zielgebiet Sewum South befindet sich am südlichen Ende des Goldprojekts Enchi und stellt eines der größten anomalen Gebiete des Projekts dar, in dem noch keine Bohrungen durchgeführt wurden. Sewum South liegt 15 Kilometer südlich der Stadt Enchi und verfügt über nahe gelegene Straßen, Stromversorgung und weitere Zufahrtswege durch eine Reihe von Bohrstraßen. Das Gebiet befindet sich ein bis zwei Kilometer südlich und östlich der Lagerstätte Sewum. Sewum South definiert sich an der Oberfläche durch eine sechs Kilometer lange und zwei bis drei zwei Kilometer breite Gold-im-Boden-Anomalie. Eine durch luftgestützte Untersuchungen festgestellte geophysikalische Anomalie, die sich mit dem Gebiet deckt, definiert eine Reihe von subparallelen Strukturen und kreuzenden Strukturen. Vor dem laufenden Bohrprogramm wurde in dem Gebiet noch keine Erkundung durchgeführt. Im Rahmen des laufenden Bohrprogramms sind die Ergebnisse aus 29 RC-Bohrlöchern über insgesamt 3.120 Meter bereits eingegangen und veröffentlicht.

Standorte der Bohrlöcher

Tabelle. 2: Details der Bohrstandorte beim Goldprojekt Enchi

BohrlochRechtweHochwertHöhe Azimut °Neigung Länge (m

-Nr. rt ° )

TORC001 522718 629843 117 120 -50 96

TORC002 522659 629877 127 120 -50 100

TORC003 522604 629911 144 120 -50 100

TORC004 522562 629719 123 120 -50 100

TORC005 522499 629747 126 120 -50 100

TORC006 522342 629817 126 120 -50 102

TORC007 522290 629847 120 120 -50 114

TORC008 522436 629991 129 120 -50 102

TORC009 522369 630029 119 120 -50 126

TORC010 522776 629274 117 120 -50 100

TORC011 522732 629213 107 120 -50 114

TORC012 522650 629254 134 120 -50 132

TORC013 522866 629373 120 120 -50 130

TORC014 522992 629514 147 120 -50 114

TORC015 522795 629414 118 120 -50 102

TORC016 523092 629680 120 120 -50 100

TORC017 522648 628835 122 120 -50 120

TORC018 522502 628681 111 120 -50 102

TORC019 522423 628718 121 120 -50 102

TORC020 522566 628880 157 120 -50 138

TORC021 522477 628821 137 120 -50 108

TORC022 523036 629482 161 120 -50 108

TORC023 523241 630315 134 120 -50 114

TORC024 523838 630705 136 120 -50 108

TORC025 523959 630632 141 120 -50 108

TORC026 523893 630671 133 120 -50 108

SWRC114 518581 624633 105 114 -55 114

SWRC115 518542 624660 112 114 -55 120

SWRC116 518887 624432 81 114 -55 102

SWRC117 518414 624361 110 114 -55 102

SWRC118 518336 624390 108 114 -55 114

SWRC119 519546 625004 87 114 -55 100

SWRC120 519485 625030 88 114 -55 102

SWRC121 518704 625382 141 114 -55 108

SWRC122 518905 625299 101 114 -55 100

SWRC123 519390 625078 87 114 -55 102

SWRC124 518975 626583 208 114 -55 102

SWRC125 519047 626547 198 114 -55 100

SWRC126 519141 626508 137 114 -55 102

SWRC127 519245 626465 108 114 -55 114

SWRC128 518657 625888 211 114 -55 120

SWRC129 518726 625859 178 114 -55 100

SWRC130 518791 625819 145 114 -55 102

SWRC131 518836 625800 134 294 -50 100

SWRC132 518918 626183 167 114 -55 100

SWRC133 518991 626151 120 114 -55 100

SWRC134 519146 625649 132 294 -50 102

SWRC135 519082 625670 120 294 -50 102

SWRC136 519063 625680 123 114 -55 102

SWRC137 520106 626951 109 114 -50 102

SWRC138 520028 626992 111 114 -50 100

SWRC139 519963 627038 101 114 -50 108

SWRC140 519324 626827 130 114 -55 100

SWRC141A518947 625742 193 114 -50 200

SWRC142 518986 625727 162 114 -55 100

COVID-19-Protokolle

Die höchste Priorität von Newcore ist die Gesundheit und Sicherheit aller Mitarbeiter, Vertragspartner und lokalen Communitys. Das Unternehmen befolgt alle ghanaischen Richtlinien und Anforderungen in Zusammenhang mit COVID-19. Das Unternehmen hat für sein laufendes Bohrprogramm COVID-19-Protokolle eingeführt, die die obligatorische Verwendung von persönlicher Schutzausrüstung (einschließlich Gesichtsmasken für alle Mitarbeiter), die Einhaltung sozialer Distanz, häufiges Händewaschen und tägliche Temperaturkontrollen zu Beginn einer jeden Schicht vorsehen.

Best Practices von Newcore Gold

Newcore verpflichtet sich bei den gesamten Explorations-, Probenahme- und Bohrtätigkeiten zu Best-Practice-Standards. Die Bohrungen wurden von einer unabhängigen Bohrfirma durchgeführt, die dem Branchenstandard entsprechende RC- und Diamantbohranlagen eingesetzt hat. Die Qualitätssicherungs- und -kontrollverfahren der Analysen umfassen die systematische Einfügung von Blind-, Standard- und Doppelproben in den Probenstrom. Die Proben werden in versiegelten Beuteln verpackt und zwecks Brandprobe mit 50 Gramm Gold direkt an Intertek Labs in Tarkwa, Ghana, versandt.

Qualifizierter Sachverständiger

Gregory Smith, P.Geo., Vice President of Exploration von Newcore, ist ein qualifizierter Sachverständiger (Qualified Person) gemäß NI 43-101 und hat die technischen Daten und Informationen in dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt. Herr Smith hat die hierin offengelegten technischen und wissenschaftlichen Daten verifiziert und die zugrundeliegenden Daten angemessen überprüft, einschließlich der Bestätigung der Bohrlochdaten gegenüber den ursprünglichen Bohrlochprotokollen und Probenzertifikaten.

Über Newcore Gold Ltd.

Newcore Gold entwickelt sein Goldprojekt Enchi in Ghana, dem größten afrikanischen Goldproduzenten, weiter.1 Das Projekt beherbergt zurzeit eine vermutete Mineralressource von 1,41 Millionen Unzen Gold mit einem Gehalt von 0,62 Gramm pro Tonne.2 Newcore Gold bietet Investoren eine einzigartige Kombination aus erstklassigen Führungskräften, die durch ihre 27-%-Eigentümerschaft am Firmenkapital mit den Aktionären in Einklang stehen, und erstklassigen Explorationsmöglichkeiten auf regionaler Ebene. Das 216 Quadratkilometer große Landpaket von Enchi erstreckt sich über 40 Kilometer der produktiven Scherzone Bibiani in Ghana, einem Goldgürtel, der mehrere Goldvorkommen mit fünf Millionen Unzen beherbergt, einschließlich der 50 Kilometer weiter nördlich gelegenen Mine Chirano von Kinross. Die Vision von Newcore ist der Aufbau eines reaktionsschnellen, kreativen und leistungsstarken Goldunternehmens, das die Renditen für die Aktionäre maximiert.

Im Namen des Board of Directors von Newcore Gold Ltd.

Luke Alexander

President, CEO und Director

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Mal Karwowska | Vice President, Corporate Development and Investor Relations

+1 604 484 4399

info@newcoregold.com

www.newcoregold.com

Zur Ansicht der vollständigen Originalmeldung in englischer Sprache folgen Sie bitte dem Link: newcoregold.com/site/assets/files/5762/2022_03_07_-_ncau_nr_-_enchi_drill_results_sewum_south_-_tokosea_-_sedar.pdf

(1) Quellangabe: Produktionsvolumen für 2020 nach Angaben des World Gold Council

(2) Anmerkungen zur vermuteten Mineralressourcenschätzung:

1. Für die Ressourcenschätzung wurden die CIM-Definitionsstandards befolgt.

2. Die 2021-Ressourcenmodelle verwendeten eine gewöhnliche Kriging (OK)-Gehaltsschätzung innerhalb eines dreidimensionalen Blockmodells mit mineralisierten Zonen, die durch Drahtgitterkörper definiert und durch Grubenschalen für Sewum, Boin und Nyam eingeschränkt wurden. Kwakyekrom verwendete Inverse Distance Squared (ID2).

3. Es wurde ein Basis-Cutoff-Gehalt von 0,2 g/t Au verwendet, wobei der Goldgehalt je nach Lagerstätte und Zone variiert wurde.

4. Zur Bestimmung des Cutoff-Gehalts von 0,2 g/t Au wurde ein Goldpreis von 1.650 US$/Unze im Tagebau mit Haufenlaugungsbetrieb verwendet. Abbaukosten von 1,40 US$ für Oxide, 2,10 US$ für den Übergang und 2,60 US$ für frisches Gestein pro abgebaute Tonne sowie G&A- und Mahlkosten von 6,83 US$/abgefräste Tonne. Die abgeleitete Mineralressourcenschätzung ist grubenbegrenzt.

5. Die metallurgischen Ausbeuten wurden für vier einzelne Lagerstätten und jeweils drei Materialtypen (Oxid, Übergang und Frischgestein) mit durchschnittlichen Ausbeuten von 77 % für Sewum, 79 % für Boin, 60 % für Nyam und 72 % für Kwakyekrom angewandt.

6. Es wurde eine Dichte von 2,20 g/cm3 für Oxid, 2,45 g/cm3 für den Übergang und 2,70 g/cm3 für frisches Gestein verwendet.

7. Die Neigungswinkel der Optimierungsgrube variierten je nach Gesteinsart.

8. Mineralressourcen, die keine Mineralreserven sind, haben keine wirtschaftliche Rentabilität. Die Zahlen addieren sich aufgrund von Rundungen möglicherweise nicht.

9. Diese Zahlen stammen aus dem technischen Bericht mit dem Titel Preliminary Economic Assessment for the Enchi Gold Project, Enchi, Ghana (Vorläufige wirtschaftliche Bewertung für das Goldprojekt Enchi, Enchi, Ghana), mit einem Gültigkeitsdatum vom 8. Juni 2021, der für Newcore Gold von BBA E&C Inc. in Übereinstimmung mit National Instrument 43-101 Standards of Disclosure for Mineral Projects erstellt wurde und unter Newcores SEDAR-Profil unter www.sedar.com verfügbar ist.

Die TSX Venture Exchange und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

Warnhinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält Aussagen, die zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetzgebung enthalten (zukunftsgerichtete Aussagen). Alle Aussagen, die nicht auf historischen Fakten beruhen, sind zukunftsgerichtete Aussagen und basieren auf Erwartungen, Schätzungen und Prognosen zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung. Jede Aussage, die eine Diskussion in Bezug auf Vorhersagen, Erwartungen, Überzeugungen, Pläne, Projektionen, Ziele, Annahmen, zukünftige Ereignisse oder Leistungen beinhaltet (oft, aber nicht immer unter Verwendung von Formulierungen wie plant, erwartet, wird erwartet, budgetiert, geplant, schätzt, prognostiziert, beabsichtigt, antizipiert oder glaubt oder Variationen – einschließlich negativer Variationen – solcher Wörter und Phrasen oder Aussagen, wonach bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse ergriffen werden, eintreten oder erzielt werden können“, könnten, würden, dürften oder werden) sind keine Aussagen über historische Fakten und können zukunftsgerichtete Aussagen sein. In dieser Pressemitteilung beziehen sich zukunftsgerichtete Aussagen unter anderem auf: Aussagen über die Schätzung von Mineralressourcen; die Ergebnisse unseres laufenden Bohrprogramms; die Größe oder Qualität der Minerallagerstätten; voraussichtliche Weiterentwicklung von Mineralkonzessionsgebieten oder -programmen; und die zukünftige Explorationsaussichten.

Diese zukunftsgerichteten Aussagen und alle Annahmen, auf denen sie beruhen, werden in gutem Glauben gemacht und spiegeln unsere derzeitige Einschätzung hinsichtlich der Richtung unseres Geschäfts wider. Die Annahmen, die den zukunftsgerichteten Aussagen zugrunde liegen, basieren auf Informationen, die Newcore derzeit zur Verfügung stehen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management von Newcore für vernünftig hält oder zu diesem Zeitpunkt für vernünftig hielt, kann Newcore seinen Aktionären nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit solchen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden, da es andere Faktoren geben kann, die dazu führen können, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Zukunftsgerichtete Informationen beinhalten auch bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften des Unternehmens wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder impliziert werden. Zu diesen Faktoren gehören unter anderem: Risiken in Zusammenhang mit dem spekulativen Charakter des Geschäfts des Unternehmens; das formative Entwicklungsstadium des Unternehmens; die finanzielle Lage des Unternehmens; mögliche Schwankungen der Mineralisierung, des Gehalts oder der Gewinnungsraten; die tatsächlichen Ergebnisse der laufenden Explorationsaktivitäten; Schwankungen der allgemeinen makroökonomischen Bedingungen; Schwankungen der Wertpapiermärkte; Schwankungen der Kassa- und Terminpreise von Gold und anderen Rohstoffen; Schwankungen der Währungsmärkte (wie etwa der Wechselkurs des kanadischen Dollars zum US-Dollar); Änderungen der nationalen und lokalen Regierung, der Gesetzgebung, der Besteuerung, der Kontrollen, der Vorschriften und der politischen oder wirtschaftlichen Entwicklungen; Risiken und Gefahren, die mit dem Geschäft der Mineralexploration, -erschließung und des Bergbaus verbunden sind (einschließlich Umweltgefahren, ungewöhnlicher oder unerwarteter geologischer Formationen); das Vorhandensein von Gesetzen und Vorschriften, die den Bergbau einschränken könnten; die Beziehungen zu den Mitarbeitern; die Beziehungen zu und Ansprüche von lokalen Gemeinden; der spekulative Charakter der Mineralexploration und -erschließung (einschließlich der Risiken, die mit der Erlangung der erforderlichen Lizenzen, Genehmigungen und Zulassungen durch die Regierungsbehörden verbunden sind); und die Eigentumsrechte an Konzessionsgebieten.

Die hier enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen entsprechen dem Stand der Dinge zum Zeitpunkt, als diese Pressemitteilung erstellt wurde. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, weder aufgrund neuer Informationen oder zukünftiger Ereignisse bzw. Ergebnisse noch aus sonstigen Gründen, es sei denn, dies wird in den geltenden Wertpapiergesetzen ausdrücklich gefordert. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Informationen als wahrheitsgemäß herausstellen. Tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse können unter Umständen wesentlich von solchen Aussagen abweichen. Die Leser sollten sich daher nicht vorbehaltslos auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

