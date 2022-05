Experten online finden mit Listando

Online-Marktplatz Listando startet Dienst in Dortmund.

Münster, 09. Mai 2022 – Listando, die Online-Vergleichsplattform für den Raum Dortmund erfreut sich einem immer rascheren Zulauf an neuen Nutzern. Mittlerweile haben sich hunderte Dienstleister aus den verschiedensten Bereichen auf der Plattform registriert. Dortmunder profitieren so von einer breiten Palette verschiedener Experten: Vom Elektriker, über den Nachhilfelehrer, bis hin zum Personal-Trainer, ist alles dabei.

Marc Ibrahim, Mitgründer der Listando GmbH, äußerte sich zu dem ansteigenden Zuwachs wie folgt: „Listando so wachsen zu sehen ist wirklich erfreulich. Wie so häufig ist aller Anfang schwer und wir mussten die Plattform erst optimieren, um eine gute Nutzererfahrung bieten zu können. Das haben wir geschafft, was vor allem durch den steigenden Zulauf von Dienstleistern bestätigt wird. Jetzt, wo wir ein gutes Angebot an verschiedensten Experten auf unserer Seite haben, kommen auch vermehrt Nutzer, die zum Beispiel schlichtweg einen guten Elektriker ohne Umwege kontaktieren und beauftragen möchten.“

Zu der Entwicklung des technischen Aspekts von Listando äußerte sich der CTO, Joseph Hajjar: „Wir sind unseren Nutzern der ersten Stunde zu großem Dank verpflichtet, denn sie haben maßgeblich zu der Entwicklung der Plattform, wie sie jetzt besteht, beigetragen. Durch ihr wertvolles Feedback ist es uns gelungen, die Nutzererfahrung Stück für Stück zu verbessern, sodass sowohl der Registrierungsprozess für Dienstleister als auch das Anfragen durch Kunden, immer weiter optimiert wurde. In Sachen Benutzerfreundlichkeit sind wir zur besten Plattform avanciert, jetzt müssen wir uns darauf fokussieren, Listando in ganz Deutschland verfügbar zu machen.“

Derzeit können nur Dortmunder Experten über https://www.listando.de/ buchen. In Kürze soll die Plattform auch für Düsseldorf zur Verfügung stehen. Sukzessiv sollen erst die größeren Städte Deutschlands von Listando bedient werden, darauf folgen die mittelgroßen und kleineren Städte. „In Düsseldorf zu starten, wird Listando noch einmal eine ganz andere Dimension verleihen. Man spürt förmlich den Puls der Stadt, den Innovationsdrang, der hier vorherrscht und das rege Leben, sowohl tagsüber als auch nachts. Eventcatering und DJ’s werden hier neben den klassischeren Dienstleistern wie Handwerkern und Gärtnern eine besonders hohe Nachfrage haben. Unsere Aufgabe wird es sein, den Kunden auch hier so unkompliziert wie möglich mit dem Dienstleister zu verbinden. Bei der Resonanz, die wir bis dato in Dortmund hatten, bin ich gespannt, wie Listando in Düsseldorf angenommen wird. Jedenfalls bin ich guter Dinge“, so Ibrahim.

Es bleibt also abzuwarten, in welchen Städten Listando die nächsten Monate noch verfügbar sein wird.

