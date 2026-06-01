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Strategischer Meilenstein für BE@SOURCE: Europäische Marke erfolgreich veröffentlicht
BE@SOURCE“ wurde nach der Anmeldung beim Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum offiziell im europäischen Markenblatt veröffentlicht.
Nessetal, 01.06.2026 – Das Unternehmen von Georg Pauelsen setzt ein klares Zeichen für zukunftssicheren Markenschutz. Die neu entwickelte Bildmarke „BE@SOURCE“ wurde nach der Anmeldung beim Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum offiziell im europäischen Markenblatt veröffentlicht.
Mit diesem strategischen Schritt legt das Unternehmen das rechtliche Fundament für den langfristigen Schutz und den europaweiten Ausbau seiner vielseitigen Aktivitäten. Das Portfolio der Marke ist breit und zukunftsorientiert aufgestellt: Es reicht von hochwertigen Uhren- und Schmucksegmenten über umfassende Wirtschafts-, Marketing- und Steuerberatungsdienstleistungen bis hin zu modernen IT-, Cloud-Hosting- und Digitalisierungsdiensten sowie spezialisierter Rechtsberatung im Steuerwesen. Als Microsoft- und SAP-zertifizierter Partner garantiert das Unternehmen dabei höchste technologische Qualitätsstandards an der Schnittstelle von Finanzwesen und Informationstechnologie.
_“Wer im europäischen Markt eine echte Marke etablieren will, darf keine Angst vor Gegenwind haben – man muss ihn als Rückenwind nutzen“_, erklärt Inhaber Georg Pauelsen entschlossen. _“Die erfolgreiche Veröffentlichung von BE@SOURCE ist für uns der unmissverständliche Startschuss, unsere Vision europaweit auszurollen. Wir haben dieses weitreichende Schutzrecht ganz bewusst und strategisch gewählt. Wir lassen uns auf unserem Weg nicht aufhalten und werden die Identität und die Werte unserer Marke auf allen Ebenen absolut konsequent und kompromisslos verteidigen.“_
Durch die Veröffentlichung der Unionsmarke stärkt das international prämierte Beratungsnetzwerk seine Marktposition nachhaltig und bereitet den Weg für den gezielten Rollout neuer digitaler Serviceplattformen im gesamten europäischen Raum.
Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:
BE@SOURCE
Herr Georg Pauelsen
Gartenstr. 27a
99869 Nessetal
Deutschland
fon ..: 015750652104
fax ..: 036255154999
web ..: https://be-at-source.com/
email : georg.pauelsen@be-at-source.com
Über BE@SOURCE: Gegründet im Jahr 2005, bietet BE@SOURCE (Sitz in Nessetal, Thüringen) eine ganzheitliche Beratung für Steuern, Recht, Wirtschaftsprüfung, Finanzen und IT. Das Unternehmen betreut Firmen aller Größen, Privatpersonen sowie den öffentlichen Sektor sowohl lokal als auch global. BE@SOURCE wurde im Rahmen der renommierten Global 100 Awards als „Business Innovative Expert 2025“ ausgezeichnet. Die offiziellen Microsoft- und SAP-Zertifizierungen garantieren höchste Standards und präzise Ergebnisse in allen digitalen Prozessen.
Pressekontakt:
BE@SOURCE
Herr Georg Pauelsen
Gartenstr. 27a
99869 Nessetal
fon ..: 015750652104
email : georg.pauelsen@be-at-source.comDisclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.
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