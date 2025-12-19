Dienstaufsichtbeschwerde ggü. Ministerium der Justiz NRW

Rechtsbeugung durch Ministerium der Justiz NRW

Pressemitteilung.

Vorwürfe der Rechtsbeugung und Diskriminierung Schwerbehinderter.

Dienstaufsichtsbeschwerde gegen das Ministerium der Justiz des Landes Nordrhein-Westfalen.

Nessetal, 19. Dezember 2025. Herr Georg Pauelsen aus Nessetal hat eine Dienstaufsichtsbeschwerde gegen Frau Dr. Hollands vom Ministerium der Justiz des Landes Nordrhein-Westfalen eingereicht. (Az.: 3171E-Z.27/25)

Hintergrund sind schwerwiegende Vorwürfe der Rechtsbeugung und Diskriminierung von Schwerbehinderten im Zusammenhang mit Beschwerden gegen Herrn Rechtsanwalt Heitmann,Krefeld, Herrn Dr. Hattstein, Rechtsanwaltskammer Düsseldorf und Herrn Dr. Wittig (OLG Düsseldorf).

In seinem Schreiben kritisiert Herr Pauelsen die Entscheidung von Frau Dr. Hollands, die Vorwürfe gegen die genannten Personen ohne nachvollziehbare Begründung als unbegründet zurückgewiesen zu haben.

Er bemängelt, dass keinerlei Argumente oder Beweise vorgelegt wurden, und wirft Frau Dr. Hollands vor, die Diskriminierung von Schwerbehinderten durch ihr Vorgehen zu verstärken. Zudem sieht er in ihrem Handeln eine vorsätzliche Rechtsbeugung und eine Missachtung von UN-Recht. facebook.com

Herr Pauelsen fordert eine umfassende und transparente Prüfung des Sachverhalts. Sollte keine angemessene Klärung erfolgen, kündigt er an, den Europäischen Gerichtshof sowie internationale Gremien einzuschalten, um gegen die Diskriminierung von Schwerbehinderten vorzugehen.

Für weitere Informationen steht Ihnen Herr Georg Pauelsen zur Verfügung.

Kontakt Georg Pauelsen, Gartenstraße 27a, 99869 Nessetal OT Ballstädt.

E-Mail: info@be-at-source.com

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

BE@SOURCE

Herr Georg Pauelsen

Gartenstr. 27a

99869 Nessetal

Deutschland

fon ..: 015750652104

web ..: https://be-at-source.com/

email : info@be-at-source.com

Ganzheitliche Beratung zu Steuern, Wirtschaftsprüfung, Recht, Finanzen und IT

Microsoft und SAP zertifiziert.

BE@SOURCE: Ihre ganzheitliche Beratungslösung für Steuern, Wirtschaftsprüfung, Recht, Finanzen unde IT. Seit 2005 in London gegründet, bieten wir Unternehmen, Privatpersonen und dem öffentlichen Sektor fundierte Expertise.

Unsere Microsoft und SAP Zertifizierungen garantieren höchste Qualität. Wir unterstützen Sie lokal und global, remote oder vor Ort. BE@SOURCE – Ihr zuverlässiger Partner für nachhaltigen Erfolg.

Unser Team engagiert sich für die Steigerung der Effizienz und Effektivität unternehmerischer Strategien. Dank unserer Kompetenzen in den Bereichen IT und Finanzen gelingt es uns, komplexe Herausforderungen zu meistern und nachhaltige Geschäftslösungen zu gestalten.

Wir sind bestrebt, durch Innovationen und fundierter Beratungsexpertise einen dauerhaften und positiven Einfluss auf die Geschäftsleistung unserer Kunden auszuüben.

Pressekontakt:

BE@SOURCE

Herr Georg Pauelsen

Gartenstr. 27a

99869 Nessetal

fon ..: 015750652104

email : info@be-at-source.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Gefahr im Verzug Armory Mining schließt Flow-Through-Finanzierung ab