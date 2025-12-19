  • Dienstaufsichtbeschwerde ggü. Ministerium der Justiz NRW

    Rechtsbeugung durch Ministerium der Justiz NRW

    BildPressemitteilung.

    Vorwürfe der Rechtsbeugung und Diskriminierung Schwerbehinderter.

    Dienstaufsichtsbeschwerde gegen das Ministerium der Justiz des Landes Nordrhein-Westfalen.

    Nessetal, 19. Dezember 2025. Herr Georg Pauelsen aus Nessetal hat eine Dienstaufsichtsbeschwerde gegen Frau Dr. Hollands vom Ministerium der Justiz des Landes Nordrhein-Westfalen eingereicht. (Az.: 3171E-Z.27/25)

    Hintergrund sind schwerwiegende Vorwürfe der Rechtsbeugung und Diskriminierung von Schwerbehinderten im Zusammenhang mit Beschwerden gegen Herrn Rechtsanwalt Heitmann,Krefeld, Herrn Dr. Hattstein, Rechtsanwaltskammer Düsseldorf und Herrn Dr. Wittig (OLG Düsseldorf).

    In seinem Schreiben kritisiert Herr Pauelsen die Entscheidung von Frau Dr. Hollands, die Vorwürfe gegen die genannten Personen ohne nachvollziehbare Begründung als unbegründet zurückgewiesen zu haben.

    Er bemängelt, dass keinerlei Argumente oder Beweise vorgelegt wurden, und wirft Frau Dr. Hollands vor, die Diskriminierung von Schwerbehinderten durch ihr Vorgehen zu verstärken. Zudem sieht er in ihrem Handeln eine vorsätzliche Rechtsbeugung und eine Missachtung von UN-Recht. facebook.com

    Herr Pauelsen fordert eine umfassende und transparente Prüfung des Sachverhalts. Sollte keine angemessene Klärung erfolgen, kündigt er an, den Europäischen Gerichtshof sowie internationale Gremien einzuschalten, um gegen die Diskriminierung von Schwerbehinderten vorzugehen.

    Für weitere Informationen steht Ihnen Herr Georg Pauelsen zur Verfügung.
    Kontakt Georg Pauelsen, Gartenstraße 27a, 99869 Nessetal OT Ballstädt.
    E-Mail: info@be-at-source.com

