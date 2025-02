BE@SOURCE wird mit dem Global 100 Award für innovatives Unternehmen geehrt

BE@SOURCE – Steuern, Wirtschaftsprüfung, Recht, Finanzen, IT. Microsoft und SAP zertifiziert.

Mit einer Datenbank von über 75.000 qualifizierten Beschäftigten.

BE@SOURCE, ein führendes Unternehmen im Bereich innovativer Geschäftslösungen, gibt mit Stolz den Erhalt der renommierten Auszeichnung Global 100 – 2024 in der Kategorie Innovative Business Solutions Expert bekannt. Diese von EMG Publishing verliehene Auszeichnung unterstreicht das unermüdliche Engagement von BE@SOURCE für Spitzenleistungen und Innovation in der Geschäftswelt.

Reflexion von Kernwerten und Errungenschaften

Die Global 100-Auszeichnung ist ein Beweis für das unermüdliche Streben von BE@SOURCE nach Perfektion und globaler Reichweite. Mit dem Ziel, an der Spitze der Branche zu stehen, unterstreicht diese Anerkennung die bedeutenden Leistungen von BE@SOURCE und sein umfassendes Dienstleistungsangebot, das Steuer-, Wirtschaftsprüfungs-, Buchhaltungs- und ERP-Lösungen integriert. Die umfangreiche Datenbank mit über 75.000 Mitarbeitern festigt die Position des Unternehmens als Branchenführer weiter.

„Wir fühlen uns sehr geehrt, die Global 100-Auszeichnung zu erhalten, die unser Engagement für hervorragende Leistungen und Innovation widerspiegelt“, sagte ein Sprecher von BE@SOURCE. „Diese Auszeichnung ist nicht nur eine Anerkennung unserer bisherigen Leistungen, sondern motiviert uns auch, weiterhin nach Perfektion zu streben und unsere globale Präsenz auszubauen.“

Nutzung der Anerkennung für zukünftiges Wachstum

BE@SOURCE plant, diese Anerkennung zu nutzen, um seine Marketing- und PR-Bemühungen zu verstärken und sein Image als weltweit führendes Unternehmen weiter zu kultivieren. Die Auszeichnung stärkt die Bemühungen des Unternehmens, seine Unterstützung für Bedürftige und seine Beiträge für den akademischen Sektor bekannt zu machen. Durch die Hervorhebung seiner Führungsposition will BE@SOURCE neue Kunden gewinnen und seine Marktpräsenz weltweit ausbauen.

Warum BE@SOURCE?

BE@SOURCE wurde für diese Auszeichnung ausgewählt, weil das Unternehmen einen unschätzbaren Beitrag zur Geschäftswelt leistet, indem es umfassende Geschäftslösungen mit einem fundierten Fachwissen über ERP-Systeme kombiniert. Der einzigartige Ansatz des Unternehmens gewährleistet maßgeschneiderte Lösungen, die Effizienz und Wachstum für seine Kunden fördern.

Über den Preisverleiher

Die Global 100-Auszeichnung wird von EMG Publishing verliehen, einer renommierten Organisation, die für die Auszeichnung herausragender Leistungen im Bereich Wirtschaft und Führung bekannt ist. Mit einer globalen Reichweite, die sich über sechs Kontinente und 163 Länder erstreckt, ist EMG Publishing für die Organisation einiger der begehrtesten Preisverleihungen der Welt bekannt. Die Global 100-Auszeichnung ist ein Gütesiegel für hervorragende Leistungen, mit dem Unternehmen ausgezeichnet werden, die sich durch herausragende Innovationen und Führungsqualitäten auszeichnen.

Über BE@SOURCE

BE@SOURCE ist ein renommierter Anbieter von Unternehmenslösungen, der eine breite Palette von Dienstleistungen anbietet, darunter Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung, Buchhaltung und ERP-Systemintegration. Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, durch innovative Lösungen, die die Unternehmensleistung steigern und den Erfolg fördern, einen Mehrwert zu schaffen. Der kundenorientierte Ansatz von BE@SOURCE gewährleistet maßgeschneiderte Lösungen, die den individuellen Bedürfnissen jedes Kunden entsprechen, unabhängig von Branche und Größe.

Das Engagement von BE@SOURCE für herausragende Leistungen zeigt sich in den Zertifizierungen für Microsoft- und SAP-Lösungen, die es dem Unternehmen ermöglichen, erstklassige Dienstleistungen für die digitale Transformation anzubieten. Das vielfältige Dienstleistungsportfolio des Unternehmens umfasst nationale und internationale Steuerlösungen, Unternehmensberatung, Vermögensverwaltung, Versicherungen, Finanzplanung, Marketing- und Vertriebsoptimierung, Produktion und Logistik sowie Rechtsdienstleistungen, insbesondere im Handels- und Gesellschaftsrecht.

Die Fähigkeit des Unternehmens, umfassende und diversifizierte Beratungsdienstleistungen anzubieten, unterstützt durch ein Netzwerk von Rechtsexperten und ein tiefes Verständnis der Digitalisierung, ermöglicht es dem Unternehmen, ein breites Spektrum an geschäftlichen Herausforderungen zu adressieren, von der Prozessoptimierung bis hin zur strategischen Planung und digitalen Transformation.

Ausblick auf die Zukunft

Mit der Global 100-Auszeichnung ist BE@SOURCE für weiteres Wachstum und Erfolg gerüstet. Das Unternehmen will seine Expansion fortsetzen und die Anerkennung nutzen, um seine Marktpräsenz zu verbessern und weltweit neue Kunden zu gewinnen. BE@SOURCE wird auch weiterhin innovative Lösungen anbieten, die den Geschäftserfolg fördern und zur Entwicklung der globalen Geschäftswelt beitragen.

Weitere Informationen über BE@SOURCE und seine Dienstleistungen finden Sie unter https://be-at-source.com/.

Medienkontakt

Firmenname: BE@SOURCE

Kontaktperson: Georg Pauelsen

E-Mail: E-Mail senden [http://www.universalpressrelease.com/?pr=besource-honoured-with-global-100-award-for-innovative-business-solutions]

Land: Deutschland

Website: https://be-at-source.com/

BE@SOURCE Mehrwertberatung zu Geschäft und IT. Steuern, Wirtschaftsprüfung, Recht, Finanzen, IT

Microsoft und SAP zertifiziert.

Mit über neunzehn Jahren Erfahrung im Bereich Organisationsmanagement, Finanzen und Steuerberatung hat sich BE@SOURCE auf die Bereitstellung strategischer IT-Innovationen und maßgeschneiderter Beratungsdienstleistungen spezialisiert. Unser Team bei BE@SOURCE konzentriert sich auf die Verbesserung der IT-Landschaft unserer Kunden insbesondere durch den Einsatz von Microsoft- und SAP-zertifizierten Lösungen.

Ausgehend von umfangreichen Erfahrungen im Finanzwesen, im Steuerwesen und in der Prüfung wird der Kunde mit Hilfe von IT Lösungen in die Lage versetzt Mehrwert zu erkennen und ihn für seine Bedürfnisse einzusetzen

Unsere Mission ist es, die Effizienz und Effektivität von Geschäftsstrategien zu steigern. Dank unserer analytischen Fähigkeiten und umfassenden Beratungsexpertise entwickeln wir IT-und Finanz bzw. Geschäftslösungen, die genau auf die Bedürfnisse unserer Kunden zugeschnitten sind. Wir streben danach, durch Innovationen einen nachhaltigen Einfluss zu nehmen und unseren Kunden einen echten Mehrwert zu bieten.

Zielgruppe ist der einzelne Bürger, das individuelle Unternehmen unabhängig von Größe und Branche sowie der öffentliche Sektor.

Die Positionierung erfolgt in Konkurrenz zu Unternehmensberatern, Steuerberatern, Wirtschaftsprüfern, Rechtsanwälten aber auch zu IT-Dienstleistern.

Mehrwert wird erzeugt durch vertrauensvolle Zusammenarbeit mit dem Kunden bei gemeinsamer Zielsetzung.

Wir haben Zugriff auf eine Datenbank von über 75.000 Beschäftigten.

