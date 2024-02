Tie Solution präsentiert neuen F/S24-Katalog: Innovatives Angebot für Unternehmen und Wiederverkäufer

Tie Solution GmbH, einer der führende Hersteller für Accessoires wie zum Beispiel Schals, Halstücher, Einstecktücher, Krawatten, präsentiert Innovativen Katalog für Unternehmen und Wiederverkäufer.

Wetzlar, 21. Februar 2024 – Die Tie Solution GmbH, ein renommierter Hersteller von hochwertigen Accessoires, freut sich, die Veröffentlichung ihres neuen B2B-Katalogs bekannt zu geben. Ab sofort steht dieser online als PDF zum Download zur Verfügung.

Unternehmen und Wiederverkäufer haben nun die Möglichkeit, den PDF-Katalog direkt online herunterzuladen. Er ist in drei Sprachen verfügbar – Deutsch, Spanisch und Englisch – und weitere Sprachen werden in den kommenden Tagen folgen. Auf der Website www.tiesolution.at können Interessierte zudem das breite Produktsortiment einsehen und darauf zugreifen, das sofort verfügbar ist. Darüber hinaus bietet die Online-Plattform die Möglichkeit, Produkte mithilfe des integrierten Online-Konfigurators mit einem Logo zu veredeln.

Des Weiteren bietet Tie Solution den Wiederverkäufern die Möglichkeit, den Katalog mit ihrem Firmenlogo zu personalisieren und ihren Endkunden zu präsentieren. Auf diese Weise können alle Wiederverkäufer ihren Service weiter individualisieren und ihren Kunden ein einzigartiges Einkaufserlebnis bieten.

Trotz der Einführung des neuen Katalogs bleibt die Spezialität von Tie Solution weiterhin die 100%ige Maßanfertigung. Die neuen Möglichkeiten sollen den Wiederverkäufern zusätzliche Flexibilität bieten, auch kleinere Mengen zu bestellen und diese gegebenenfalls mit Transferdruck oder Siebdruck zu veredeln, inklusive individuellem Logo.

Ab sofort bietet die Tie Solution auch maßangefertigte Haarreifen sowie Scrunchies an, welche beide aus hochwertiger Seide oder Mikrofaser gefertigt werden können. Diese Produkte ergänzen perfekt unser bestehendes Angebot an Halstüchern und Schals und können auch sehr gut, als Set produziert werden.

„Herr Antonio G Sanchez, Geschäftsführer bei Tie Solution, äußert sich dazu: „Wir freuen uns unseren Kunden diesen neuen Service anbieten zu können. Mit dem neuen Katalog und den personalisierbaren Optionen möchten wir es unseren Kunden ermöglichen, ihre Marke noch besser zu präsentieren und ihren individuellen Anforderungen gerecht zu werden.“

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Tie Solution GmbH

Herr Andreas Schmidt

Philipp-von-Bostel-Weg 20

35578 Wetzlar

Deutschland

fon ..: 064419820848

fax ..: 064418977962

web ..: https://www.tiesolution.org/de/projektbeispiele-nach-kundenvorgaben/

email : press@tiesolution.com

Die Tie Solution GmbH ist ein renommiertes Unternehmen, das sich als einer der führenden Hersteller im

Accessoires-Segment in Europa etabliert hat. Unser Unternehmen bedient weltweit eine Vielzahl von Kunden, darunter Modeunternehmen, Werbemittelhändler, Werbeagenturen, Airlines, Banken, Automobilhersteller, Messen, Getränkehersteller, Vereine, Fußballklubs und Sportverbände.

Unsere Produktionsstandorte erstrecken sich über Italien, Spanien und Asien, wobei die Auswahl des Standorts von Produkttyp und -menge abhängt. Durch diese gezielte Verteilung können wir unseren Kunden eine optimale Kombination aus Qualität und Wirtschaftlichkeit bieten. Insbesondere größere Stückzahlen werden in Asien produziert, wodurch wir den Einkaufspreis für unsere Kunden senken können, ohne dabei die gleichbleibende Qualität zu vernachlässigen, kontrolliert durch unsere Europäischen Textilingenieure.

Unser vielfältiges Sortiment umfasst eigens produzierte Produkte wie Krawatten in unterschiedlichsten Qualitäten, Techniken und Preisklassen. Zudem bieten wir Halstücher in Seide bis Polyester an, die sowohl im Siebdruck als auch im Digitaldruckverfahren bedruckt werden können. Des Weiteren gehören Winterschals von Kaschmir bis Wolle zu unserem Portfolio, ebenso wie trendige Accessoires wie Scrunchies, Twillies und viele weitere Produkte.

Die Tie Solution GmbH zeichnet sich nicht nur durch ihre breite Produktpalette aus, sondern auch durch ihre Verpflichtung zur ständigen Qualitätskontrolle und Innovation. Wir streben danach, die Bedürfnisse unserer Kunden zu verstehen und maßgeschneiderte Lösungen anzubieten, um ihre Anforderungen bestmöglich zu erfüllen.

www.tiesolution.org



