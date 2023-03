Tie Solution GmbH beliefert SolarEdge Technologies Ltd in Herzlia Israel mit maßgeschneiderten Seidenkrawatten

Einer der führenden Hersteller von maßgeschneiderten Accessoires, Tie Solution, gibt bekannt Logokrawatten an Solaredge Israel geliefert zu haben

Tie Solution GmbH, einer der führenden Hersteller von maßgeschneiderten Halstüchern, Schals, Krawatten und Accessoires, gibt bekannt, dass das Unternehmen nun auch SolarEdge, einem der führenden Anbieter für photovoltaische Energiegewinnungs-, optimierungs- und Monitoringsysteme, mit seinen hochwertigen Produkten beliefert.

Wetzlar, 02 März 2023: Tie Solution GmbH produziert und liefert seit vielen Jahren individuell angefertigte Accessoires für Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen und ist bekannt für seine Qualität und Flexibilität in der Herstellung. SolarEdge hat sich nun für maßgeschneiderte Seidenkrawatten mit Firmenlogo und Corporate Farben von Tie Solution GmbH entschieden, um seine Mitarbeiter bei offiziellen Anlässen mit einem stilvollen und professionellen Look auszustatten.

„Tie Solution GmbH ist stolz darauf, SolarEdge mit unseren maßgeschneiderten Krawatten zu beliefern“, sagte A.G.Sanchez, Geschäftsführer von Tie Solution GmbH. „Unsere Produkte werden aus hochwertigen Materialien hergestellt und sind auf die Bedürfnisse unserer Kunden zugeschnitten. Wir sind davon überzeugt, dass die SolarEdge-Mitarbeiter mit unseren Krawatten bei jeder Gelegenheit eine gute Figur machen werden.“

Die Zusammenarbeit mit SolarEdge ist für Tie Solution GmbH ein weiterer Schritt in der Expansion des Geschäfts in internationalen Märkten. Das Unternehmen plant, seine Präsenz in anderen Ländern auszubauen und weitere Kooperationen mit namhaften Unternehmen einzugehen.

Über Tie Solution GmbH: Tie Solution GmbH mit Vertriebssitz in Wetzlar ist ein führender Hersteller von maßgeschneiderten Halstüchern, Schals, Krawatten und Accessoires für Unternehmen aus verschiedenen Branchen. Das Unternehmen produziert und liefert hochwertige Produkte nach Maß und ist bekannt für seine Flexibilität und Qualität in der Herstellung.

Über SolarEdge: SolarEdge ist ein führender Anbieter von photovoltaischen Energiegewinnungs-, optimierungs- und Monitoringsystemen. Das Unternehmen bietet innovative Lösungen für eine effiziente und zuverlässige Solarstromerzeugung an.

