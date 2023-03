Gold als Glücksfall

Anleger mit Gold oder Goldaktien im Depot sollten ihren Schatz gut bewahren.

Auch wenn Gold preislich gerade seine Anhänger enttäuscht, ist Gold doch ein unverzichtbarer Baustein beim Vermögensaufbau und -erhalt. Nach dem starken Jahresbeginn gab es sicher einige Gewinnmitnahmen. Gold ist jetzt deutlich günstiger, gut also für Einsteiger. Wer bereits investiert ist, sollte abwarten und Ruhe bewahren. Denn außer Gold kann kaum etwas den Kaufkraftverlust auffangen. Schade eigentlich, dass Investoren oft die Attraktivität des Edelmetalls schwinden sehen, wenn es mal eine Durststrecke gibt. Das Verdiente nicht in Gold zu tauschen, dennoch Gold oder Goldwerte zu besitzen, das gelingt manchmal Schatzsuchern. Jüngst wurden spanische Goldmünzen aus dem 18. Jahrhundert entdeckt, der Wert beträgt rund 2,9 Millionen Pfund. Die Münzen lagen seit zirka 300 Jahren auf dem Meeresboden vor Floridas Küste. Nur rund einen Meter tief lagen sie, dazu in der Nähe des Ufers. Florida wird laut Gesetz 20 Prozent des Wertes erhalten. Da gibt es übrigens einen Küstenabschnitt vor Florida, der Treasure Coast, also die Schatzküste, genannt wird. Denn hier fuhren vor Jahrhunderten die Spanier, die Gold und Silber aus den Kolonien nach Europa brachten. Viele sanken damals.

Schatzsucher finden oft nichts und manch einer findet zufällig Wertvolles. Für Anleger ist Gold wertvoll, es dient als Vermögensspeicher und sorgt für Sicherheit. Einen gewissen Rückenwind erhält der Goldpreis aktuell von einem schwächelnden US-Dollar. Grund für die Dollarschwäche sind wohl momentan die Hinweise auf eine schrumpfende Wirtschaft in den USA. Denn die anstehenden Hausverkäufe und die Gebrauchsgüter deuten darauf hin. Im Vertrauen auf das Edelmetall Gold können sich Anleger mal die Werte von OceanaGold und Maple Gold Mines anschauen.

OceanaGold – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/oceanagold-corp/ – ist ein Produzent und die Projekte liegen in Neuseeland, auf den Philippinen und in den USA. Für 2023 wird eine Produktion von 460.000 bis 510.000 Unzen Gold und 12.000 bis 14.000 Tonnen Kupfer erwartet.

Maple Gold Mines – https://www.commodity-tv.com/play/maple-gold-mines-published-excellent-drill-results-and-is-targeting-a-resource-of-5-million-oz-gold/ – arbeitet zusammen mit Agnico Eagle in Quebec an zwei aussichtsreichen Goldprojekten. Hervorragende Bohrergebnisse liegen vor.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Maple Gold Mines (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/maple-gold-mines-ltd/ -) und OceanaGold (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/oceanagold-corp/ -).

