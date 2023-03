Maschinen-Isolierungen senken Energiekosten um bis zu 40%

Viele kunststoffverarbeitende Industriezweige, die Heizelemente benötigen, verschwenden ~40% Ihrer Energie bei den Prozessen. Ein Problem das sehr leicht gelöst werden kann, sagt Christopher Frenz.

Viele Extrusions, Spritzguß und Maschinenbau- Betriebe verschwenden ~40% Ihrer Energie bei den Prozessen. Mit einer Amortisationszeit von durchschnittlich 9 Monaten, lohnt sich die Investition von flexiblen Isolierungen bei industriellen Anwendungen auf jeden Fall, sagt Christopher Frenz.

Christopher Frenz, mit seiner 20-jährigen Erfahrung in der Branche, hat sich mit der Frenz GmbH das Ziel gesetzt, die kunststoffverarbeitende Industrie zu informieren, wie sehr einfach Ressourcen in der Verarbeitung und in den Prozessen eingespart werden können.

Im letzten Jahr fehlte in zwei von drei von Frenz besuchten Extrusions- und Spritzgussunternehmen die Isolierung der Heizelemente und an den Zylindern. Im Durchschnitt gingen dadurch 40% der Energie im Prozess verloren.

„Bei einer geringen Investition, die sich im Durchschnitt in 9 Monaten amortisiert, ist es sehr verwerflich, dass dieses Produkt nicht mehr Aufmerksamkeit auf dem Markt erhält, es gibt ausschließlich nur Vorteile,“ sagt Christopher Frenz.

Was die Vorteile betrifft, nennt er folgende Punkte.

o Niedrigere Energiekosten;

o Schnelle Amortisationszeit;

o Erhöhte Sicherheit für das Personal durch Reduzierung der Oberflächentemperatur um 50-70%;

o Reduzierte Umgebungstemperatur;

o Leichte Montage und Demontage;

Das Ziel der Frenz GmbH ist es, den Wissensstand in der Branche zu erhöhen und als Problemlöser für Unternehmen zu fungieren. „Am besten ist es, Wissen zu vermitteln, damit das Unternehmen selbst lernt, anders über seine Prozesse zu denken.“

Wir sind Ihr Ansprechpartner rund um das Thema industrielle Beheizungstechnik für den Maschinen- und Anlagenbau sowie die dazugehörige Mess- und Regeltechnik, insbesondere für die kunststoffverarbeitende Industrie. Unser Portfolio runden wir mit Komponenten für Systeme zur Materialförderung ab.

Als Kunde profitieren Sie von unserem Know-how und der langjährigen Erfahrung mit den unterschiedlichsten industriellen Anwendungsfällen. Neben kompetenter Beratung setzen wir alles daran, die für Sie optimale Lösung zu erarbeiten.

