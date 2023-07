Tie Solution spendet T-Shirts

Tie Solution mit Sitz in Wetzlar beteiligt sich an der Abschlussfeier der Klasse 4a der August-Hermann-Francke-Schule mit T-Shirt Spende.

Gießen/ Wetzlar, 18.07.2023 – In ihrer fortgesetzten Rolle als Befürworter und Unterstützer von Bildungsinitiativen hat Tie Solution GmbH dieses Jahr die Abschluss T-Shirts für die Klasse 4a der August-Hermann-Francke Schule in Gießen gespendet.

Die maßgeschneiderten T-Shirts, die speziell für den Abschluss des Schuljahres von den Eltern entworfen wurden, wurden mit Begeisterung von den Schülern aufgenommen. Die T-Shirts repräsentieren mehr als nur ein Kleidungsstück, sie symbolisieren den Zusammenhalt der Klasse und den erfolgreichen Abschluss ihrer Grundschulzeit.

„Wir glauben, dass solch eine Geste den Schülern hilft, ihren Erfolg zu feiern und zu würdigen“, sagte der Sprecher von Tie Solution. „Es ist immer schön, einen Beitrag zu solchen Initiativen zu leisten und wir hoffen, dass die Shirt-Spende den Abschied von der Schulzeit etwas versüßt.“

Die Schule hat ihre Dankbarkeit gegenüber Tie Solution zum Ausdruck gebracht und die Wertschätzung für die einzigartige und sinnvolle Spende hervorgehoben.

Die Klasse 4a der August-Hermann-Francke-Schule bedankt sich herzlich bei der Tie Solution GmbH für ihre Großzügigkeit und Unterstützung. Diese Spende belegt nicht nur die positive Wirkung, die sie auf uns Schülerinnen und Schüler hat, sondern auch die engagierte und leistungsbereite Haltung, die wir hier an der Schule vertreten.

Gleichzeitig bietet die Spende eine Gelegenheit, die Gemeinschaft zu stärken und den Zusammenhalt zu fördern. Es ist eine Erinnerung daran, dass jeder individuelle Erfolg Teil eines größeren Gemeinschaftserfolgs ist.

Tie Solution GmbH

_Das Dienstleistungsunternehmen Tie Solution GmbH, mit Sitz in Wetzlar, ist ein international agierender Anbieter für Damen & Herren Accessoires in den Bereichen Merchandising, Corporate Identity und Mode. Spezialisiert auf die Herstellung von Schals, Halstücher, Winterschals, Mitzahs, und Krawatten, bietet das Unternehmen Produkte in höchster Qualität und Design an. Das Design-Team arbeitet individuell an jedem Projekt und erstellt Accessoires nach Maß. Um die beste Qualität zu garantieren, werden hochwertige Materialien aus Italien, Großbritannien, Spanien und Frankreich verwendet, und je nach Bedarf können die Produkte im Digitaldruck, Siebdruck oder gewebt hergestellt werden. Die Tie Solution GmbH beliefert eine Vielzahl verschiedener Kunden aus dem In- und Ausland, darunter Banken, Airlines, Automobilhersteller, Werbeagenturen, Messen, Getränkehersteller, Regierungen, Modeunternehmen, Vereine und Sport- Verbände. Das Unternehmen möchte seinen Kunden qualitativ hochwertige Accessoires zu erschwinglichen Preisen anbieten und gehört zu den führenden Firmen seiner Branche in Deutschland und Europa._

http://www.tiesolution.org

http://www.firmen-halstuecher.de

