Tie Solution GmbH erhält Auftrag von Rittal GmbH & Co KG

Die Tie Solution GmbH aus Wetzlar, einer der führende Hersteller für Accessoires wie zum Beispiel Schals, Halstücher, Einstecktücher, Krawatten, nimmt Farb Herausforderung von Rittal an.

Wetzlar, 12.April 2023 – Die Tie Solution GmbH Wetzlar freut sich, bekannt zu geben, dass sie einen Produktionsauftrag für maßgeschneiderte Krawatten, Halstücher und Einstecktücher von der Rittal GmbH & Co. KG erhalten hat. Die Auslieferung der Produkte erfolgte termingerecht bei Rittal in Herborn.

Die Herausforderung für Tie Solution bestand darin, den Farbton der Seidenprodukte so anzupassen, dass er den Corporate Identity Anforderungen von Rittal entspricht. Um dies zu erreichen, mischte Tie Solution die Farbe per Hand, bis der gewünschte visuelle Farbton erreicht war.

Tie Solution hat außerdem das gesamte Picking für die weltweite Distribution für Rittal vorbereitet, so dass Rittal die gesamte Produktion Weltweit direkt versenden konnte. Das Unternehmen ist stolz darauf, dass es in der Lage war, den hohen Standards von Rittal gerecht zu werden und das Projekt erfolgreich abzuschließen.

„Tie Solution ist sehr stolz darauf, den Produktionsauftrag von Rittal erhalten zu haben und die Herausforderung angenommen zu haben“, sagte der Geschäftsführer von Tie Solution. „Wir sind begeistert von der Zusammenarbeit mit Rittal und freuen uns darauf, in Zukunft weitere Projekte gemeinsam durchzuführen.“

Die Tie Solution GmbH ist ein Unternehmen, das sich auf die Produktion von hochwertigen Accessoires wie Krawatten, Halstüchern und Einstecktüchern spezialisiert hat. Das Unternehmen legt großen Wert auf Handwerkskunst und Qualität und verwendet nur die besten Materialien für seine Produkte.

Die Zusammenarbeit zwischen Rittal und Tie Solution ist ein weiteres Beispiel für das Engagement von Rittal für höchste Qualität und Individualität in jeder Hinsicht. Die maßgeschneiderten Accessoires werden Rittal´s Mitarbeitern eine zusätzliche Note von Professionalität und Eleganz verleihen und die Marke Rittal weiter stärken. Rittal wird während des Zeitraums vom 17. April bis zum 21. April auf der Hannover Messe vertreten sein.

Rittal GmbH & Co. KG

Rittal ist ein weltweit führender Anbieter von Schaltschränken, Stromverteilung, Klimatisierung und IT-Infrastrukturlösungen. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Herborn, Deutschland, und ist in über 80 Ländern tätig.

https://www.rittal.com/de-de/

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Tie Solution GmbH

Herr Andreas Schmitt

Philipp-von-Bostel-Weg 20

35578 Wetzlar

Deutschland

fon ..: 064419820848

fax ..: 064418977962

web ..: http://www.tiesolution.org

email : press@tiesolution.com

Tie Solution GmbH

Das Dienstleistungsunternehmen Tie Solution GmbH, mit Sitz in Wetzlar, ist ein international agierender Anbieter für Damen & Herren Accessoires in den Bereichen Merchandising, Corporate Identity und Mode. Spezialisiert auf Schals, Halstücher, Winterschals, Mitzahs, und Krawatten, bietet das Unternehmen Produkte in höchster Qualität und Design an. Das Design-Team arbeitet individuell an jedem Projekt und erstellt Accessoires nach Maß. Um die beste Qualität zu garantieren, werden hochwertige Materialien aus Italien, Großbritannien, Spanien und Frankreich verwendet, und je nach Bedarf können die Produkte im Digitaldruck, Siebdruck oder gewebt hergestellt werden. Die Tie Solution GmbH beliefert eine Vielzahl verschiedener Kunden aus dem In- und Ausland, darunter Banken, Airlines, Automobilhersteller, Werbeagenturen, Messen, Getränkehersteller, Regierungen, Modeunternehmen, Vereine und Sport- Verbände. Das Unternehmen möchte seinen Kunden qualitativ hochwertige Accessoires zu erschwinglichen Preisen anbieten und gehört zu den führenden Firmen seiner Branche in Deutschland und Europa.

www.tiesolution.org

