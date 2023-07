Accessoire-Hersteller geht online mit neuen Landingpages

Accessoire Hersteller geht online mit Landingpage www.promotiontie.com für den US Markt und www.luxuskrawatte.de erstellt durch talentierten Flüchtlingsschüler der Kaufmännische Schulen

Wetzlar, 12.07.2023 – Die Tie Solution GmbH, ein führendes Unternehmen im Bereich der Accessoire-Herstellung für Männer und Frauen, erweitert heute seine Online-Präsenz mit beeindruckenden Landingpages. Besonders bemerkenswert ist dabei, dass die Websites von Herr A. Hosseini, einem talentierten Flüchtlingsschüler in seinem Pflichtpraktikum der Klasse 11 der Kaufmännische Schulen Dillenburg, erstellt wurde.

Herr A. Hosseini, geboren in Teheran, Iran, und afghanischer Staatsbürger, kam im Jahr 2016 nach Deutschland. Nach dem Abschluss seiner Hauptschule von 2017 bis 2020 erwarb er von 2020 bis 2022 die Mittlere Reife und setzt nun seine Ausbildung mit dem Ziel der Fachhochschulreife fort.

Die Entscheidung von Tie Solution, Herr A. Hosseini mit der Erstellung der Landingpages während seines Pflichtpraktikums zu instruieren, ist ein bemerkenswertes Beispiel für die Anerkennung und Förderung von Talenten, unabhängig von Herkunft und Hintergrund. Herr A. Hosseini hat eine außergewöhnliche Entwicklung durchlaufen, indem er sich trotz anfänglicher Sprachbarrieren bemühte, sich in Deutschland zu integrieren und seine Kenntnisse in verschiedenen Fachbereichen zu erweitern.

„Am Anfang, als ich 2017 mit der Schule begann, konnte ich kein Deutsch sprechen, nur einige wenige Wörter, die ich gelernt hatte“, erklärte Herr A. Hosseini. „Es war eine Herausforderung, andere zu verstehen und mit ihnen zu kommunizieren. Aber ich habe hart gearbeitet, um meine Sprachkenntnisse zu verbessern und mit anderen zu interagieren. Während meiner Schullaufbahn entwickelte ich eine Leidenschaft für Mathematik und später für Informationstechnologie.“

Die Unterstützung und Ermutigung seitens Tie Solution während des Pflichtpraktikums ermöglichte es Herr A. Hosseini, seine Fähigkeiten im Bereich Webdesign und Entwicklung zu entfalten. Mit seiner kreativen Herangehensweise und seinem technischen Geschick hat er moderne und ansprechende Landingpages geschaffen, die das Engagement und die Qualität von Tie Solution widerspiegeln.

„Wir sind stolz darauf, Herr A. Hosseini bei der Gestaltung und Erstellung unserer Landingpages an Bord zu haben“, sagte Antonio G. Sanchez, Geschäftsführer von Tie Solution. „Seine Leistung ist ein inspirierendes Beispiel dafür, dass Talent und Hingabe keine Grenzen kennen. Bereits an seinem ersten Tag überzeugte er uns mit der Anwendung der Python, CSS, Chat GPT und seinen Html Kenntnisse. Wir freuen uns darauf, unsere Kunden mit hochwertigen Accessoires und einer benutzerfreundlichen Online-Präsenz erstellt durch Herr A. Hosseini zu begeistern.“

Herr A. Hosseini hat große Pläne für die Zukunft. Sein Ziel ist es, ein Studium der Informatik oder ein duales Studium aufzunehmen, um seine Kenntnisse und Fähigkeiten weiter zu vertiefen. Sein Weg ist ein Zeugnis für den unermüdlichen Einsatz und die Bestrebungen von Flüchtlingen, ihre Träume zu verwirklichen und zur Gesellschaft beizutragen.

Mit dem Angebot sein duales Studium in Wetzlar möchte TIE Solution Herr A. Hosseini die Möglichkeit geben, seine Kenntnisse im Bereich Informatik auszubauen und seine Karrierechancen zu verbessern. Durch die enge Verknüpfung von theoretischem Wissen und praktischer Erfahrung wird Herr A. Hosseini die Möglichkeit haben, sein Potenzial voll auszuschöpfen und seine Fähigkeiten in einem professionellen Umfeld weiterzuentwickeln.

Das Dienstleistungsunternehmen Tie Solution GmbH, mit Sitz in Wetzlar, ist ein international agierender Anbieter für Damen & Herren Accessoires in den Bereichen Merchandising, Corporate Identity und Mode. Spezialisiert auf Schals, Halstücher, Winterschals, Mitzahs, und Krawatten, bietet das Unternehmen Produkte in höchster Qualität und Design an. Das Design-Team arbeitet individuell an jedem Projekt und erstellt Accessoires nach Maß. Um die beste Qualität zu garantieren, werden hochwertige Materialien aus Italien, Großbritannien, Spanien und Frankreich verwendet, und je nach Bedarf können die Produkte im Digitaldruck, Siebdruck oder gewebt hergestellt werden. Die Tie Solution GmbH beliefert eine Vielzahl verschiedener Kunden aus dem In- und Ausland, darunter Banken, Airlines, Automobilhersteller, Werbeagenturen, Messen, Getränkehersteller, Regierungen, Modeunternehmen, Vereine und Sport- Verbände. Das Unternehmen möchte seinen Kunden qualitativ hochwertige Accessoires zu erschwinglichen Preisen anbieten und gehört zu den führenden Firmen seiner Branche in Deutschland und Europa.

www.tiesolution.org

