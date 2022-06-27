Beeindruckende Bohrerfolge und erfolgreiche Finanzierungsrunde als perfektes Setup für weitere News!

Bei der Uranversorgung droht ein strukturelles Defizit. Höhere Uranpreise könnten Anreize für eine größere Produktion setzen. Perfekte Rahmenbedingungen für ausgesuchte Unternehmen.

Anzeige/Werbung – Dieser Artikel erscheint im Auftrag von Premier American Uranium Inc.! · Bezahlte Beziehung: SRC swiss resource capital AG unterhält einen entgeltlichen IR-Beratervertrag mit Premier American Uranium Inc. · Ersteller: JS Research GmbH, Olsberg · Autor: Jörg Schulte (GF JS Research GmbH) · Vergütung durch SRC · Erstveröffentlichung: 25.03.2026, 5:38 Uhr Europa/Berlin ·

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

aktuell bewegt sich der Uranpreis nach der starken Rally zum Jahresauftakt im Bereich von rund 84,- USD je Pfund. Konkrete Preisziele von über 100,- USD je Pfund werden im Markt zwar diskutiert, sind jedoch keine gesicherte Konsensprognose und sollten deshalb nur als Markteinschätzung verstanden werden. Denn Uran ist gefragter denn je. Vor allem energiehungrige KI-Datenzentren brauchen jede Menge an unterbrechungsfreiem Strom, der insbesondere von der Kernenergie geliefert wird.

Bis zum Jahr 2030, so Berechnungen der Internationalen Energieagentur (IEA), könnte sich der weltweite Stromverbrauch von Datenzentren auf über…

Lesen Sie hier gerne mehr.

Viele Grüße und maximalen Erfolg bei Ihren Investments,

Ihr

Jörg Schulte

Wesentliche Risiken: Uranpreis-, Rohstoffpreis- und Währungsvolatilität; Explorations-, Genehmigungs-, Finanzierungs-, Verwässerungs-, Betriebs-, Marktliquiditäts-, ESG- und politische Risiken. Wesentliche Chancen: ein konstruktiver Uranmarkt, Explorationserfolge, Fortschritte bei Ressourcendefinition, Genehmigungen und Finanzierung.

Quellen: IEA („Energy and AI“ sowie „The Path to a New Era for Nuclear Energy“), IAEA/PRIS (Stand 23.03.2026), USGS („Final 2025 List of Critical Minerals“), Federal Register/White House zur US-Proklamation zu verarbeiteten kritischen Mineralien (Januar 2026), Reuters (Kolumne vom 14.01.2026 zum Uranmarkt), Premier American Uranium Inc. Pressemitteilungen vom 14.01.2026, 20.01.2026 und 03.02.2026 sowie Unternehmenspräsentation März 2026. Intro-Bild: Symbol-Bild KI-generiert.

Methodik/Annahmen: Verwendet wurden ausschließlich öffentlich zugängliche Primär- und Sekundärquellen. Unternehmensangaben wurden mit den jeweils veröffentlichten Originalmeldungen abgeglichen. Markt- und Makrodaten wurden auf Aktualität zum 24.03.2026 geprüft. Es wurden keine eigenen Kursmodelle, NAV-Modelle oder Preisziele erstellt.

Technischer Hinweis zu Explorationsdaten: Die im Text genannten eU3O8-Gehalte zu ,Cyclone‘ und ,Kaycee‘ beruhen auf in Unternehmensmeldungen veröffentlichten Gamma-Log-Daten. eU3O8 ist kein direkter chemischer Assay, radiometrische Ungleichgewichte wurden laut Gesellschaft nicht korrigiert. Die wissenschaftlichen und technischen Angaben der genannten Unternehmensmeldungen wurden jeweils von einer „Qualified Person“ gemäß NI 43-101 geprüft.

Rechtlicher Hinweis / Interessenkonflikte: Diese Veröffentlichung ist eine Werbung/Marketingmitteilung. Sie wurde im Auftrag von Premier American Uranium Inc. erstellt und nicht nach den zur Förderung der Unabhängigkeit von Finanzanalysen geltenden Rechtsvorschriften erstellt. Sie stellt weder eine Finanzanalyse noch eine individuelle oder allgemeine Anlageempfehlung dar.

Vergütung / Beziehungen: SRC swiss resource capital AG unterhält einen entgeltlichen IR-Beratungsvertrag mit Premier American Uranium Inc. JS Research GmbH erstellt diese Veröffentlichung im Auftrag von SRC und erhält hierfür eine Vergütung. Nach Kenntnis des Erstellers bestanden zum Zeitpunkt der Erstellung keine Netto-Long- oder Netto-Short-Positionen von mindestens 0,5 % an Premier American Uranium Inc. Eigengeschäfte in Wertpapieren des besprochenen Unternehmens können grundsätzlich nicht ausgeschlossen werden.

Aktualisierung / Haftung: Grundlage dieser Veröffentlichung sind ausschließlich öffentlich zugängliche Informationen. Trotz sorgfältiger Prüfung wird keine Gewähr für Vollständigkeit, Richtigkeit oder fortlaufende Aktualität übernommen. Eine laufende Aktualisierungspflicht besteht nicht.

Risikohinweis: Investments in Explorations- und Rohstoffwerte sind spekulativ und können bis zum Totalverlust führen. Wesentliche Risiken sind unter anderem Rohstoffpreis- und Währungsschwankungen, Explorations- und Genehmigungsrisiken, Finanzierungs- und Verwässerungsrisiken, operative Risiken, Marktliquiditätsrisiken sowie regulatorische und politische Risiken.

Haftung / Vertrieb: Diese Veröffentlichung dient ausschließlich Informationszwecken. Sie stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Eine Verbreitung in Rechtsordnungen, in denen dies gegen anwendbares Recht verstoßen würde, ist unzulässig. Dies kann insbesondere die USA, Kanada, Japan oder andere restriktive Jurisdiktionen betreffen.

Urheberrecht / Hinweise: Die Rechte an dieser Veröffentlichung liegen beim Herausgeber. Jede weitergehende kommerzielle Nutzung bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung. Weiterführende Hinweise: https://www.js-research.de/disclaimer-agb/.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

JS Research GmbH

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg

Deutschland

fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de

Pressekontakt:

JS Research GmbH

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg

fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Die Immobilie als Disziplin-Anker: Warum „Betongold“ jede klassische Sparform schlägt Jeder Schlag zählt – Golfen gegen Krebs