Hochgradige Treffer mit Antimon-Boost markieren wichtigen Fortschritt!

Gold und Antimon treffen bei Sunday Creek aufeinander: Neue Bohrergebnisse aus dem oberen Apollo-Bereich untermauern die Hochgradigkeit des Systems.

Drittempfehlung (Art. 8 DelVO 2016/958): Unveränderte Weitergabe eines von Dritten erstellten Werbeartikels · Original-Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Erstveröffentlichung (Original): 19.03.2026, 5:44 Uhr Berlin/Zürich · Link zur Originalveröffentlichung ·

Anzeige/Werbung – Dieser Artikel erscheint im Auftrag von Southern Cross Gold Consolidated Ltd. erstellt und verbreitet! · Bezahlte Beziehung: SRC swiss resource capital AG unterhält einen entgeltlichen IR-Beratervertrag mit Southern Cross Gold Consolidated Ltd. · Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Erstveröffentlichung: 23.03.2026, 05:33 Berlin/Zürich ·

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

der Blick auf die aktuellen Rohstoffmärkte zeigt ein aufkommendes Spannungsfeld: Während Gold zumeist als sichere Bank in unsicheren Zeiten gesehen wird, entwickelt sich Antimon geradezu dynamisch vom Nischenmetall zum geopolitisch sensiblen Schlüsselrohstoff.

Der Goldmarkt wird derzeit vor allem von geopolitischen Spannungen, hohen Staatsverschuldungen und der Suche nach realen Werten gestützt. Laut World Gold Council lag die weltweite Goldnachfrage inklusive OTC im Jahr 2025 erstmals bei mehr als 5.000 Tonnen. Zugleich blieben die Zentralbankkäufe mit 863 Tonnen auf historisch hohem Niveau. Das spricht für ein strukturell starkes Umfeld, auch wenn Zins- und Währungsbewegungen kurzfristig für Volatilität sorgen können.

Ganz anders, aber nicht weniger spannend, präsentiert sich der Markt für Antimon. Dieses Halbmetall gehört zu den kritischen Rohstoffen und hat zuletzt deutlich an strategischer Bedeutung gewonnen. Laut USGS sprang der Antimonpreis nach den von China…

Lesen Sie hier gerne mehr.

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz.

Ihr Marc Ollinger

Swiss Resource Capital AG

Hinweis: Die folgenden Markteinschätzungen und Unternehmensdarstellungen dienen ausschließlich der allgemeinen Information. Es handelt sich um eine bezahlte Werbemitteilung und nicht um eine unabhängige Finanzanalyse.

Die Swiss Resource Capital AG auf einen Blick:

o Unsere Homepage: https://www.resource-capital.ch/de/

o Interessante und exklusive Videos und Interviews: https://www.rohstoff-tv.com/, https://www.commodity-tv.com/ und https://www.youtube.com/@SwissResourceCapitalAG

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Quellen: Southern Cross Gold Consolidated Ltd. (Unternehmensmeldung vom 16.03.2026; Projektseite Sunday Creek), World Gold Council (Gold Demand Trends FY 2025), U.S. Geological Survey (Mineral Commodity Summaries 2025/2026) sowie Agnico Eagle Mines Ltd. (Fosterville).

Diese Werbemitteilung wurde am 22.03.2026 von einem freien Mitarbeiter für die Swiss Resource Capital AG erstellt.

Wesentliche Risiken: Explorations-, Genehmigungs-, Finanzierungs-, Rohstoffpreis-, Währungs- und Liquiditätsrisiken bis hin zum Totalverlust. Wesentliche Chancen: weitere Bohrerfolge, Fortschritte bei der Projektentwicklung sowie ein anhaltend festes Gold- und Antimon-Marktumfeld.

Transparenz- und Pflichtangaben

Art des Inhalts: bezahlte Werbemitteilung/Marketingmitteilung; keine Finanzanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren.

Vergütung/Beziehung: Die Swiss Resource Capital AG steht mit Southern Cross Gold Consolidated Ltd. in einer entgeltlichen IR-/Marketingbeziehung.

Methodik/Quellenbasis: Grundlage sind ausschließlich öffentlich zugängliche Unternehmensangaben, Projektunterlagen und die im Quellenblock genannten Drittquellen. Es wurden keine eigenen Bewertungsmodelle, Kursziele oder Preisziele erstellt.

Mining-spezifischer Hinweis: Sunday Creek befindet sich im Explorationsstadium. Für das Projekt liegt derzeit keine formelle Mineral Resource und keine Mineral Reserve vor. Das von Southern Cross veröffentlichte Exploration Target ist konzeptioneller Natur; es ist ungewiss, ob weitere Arbeiten zu einer Mineralressource führen.

Technischer Hinweis: Verweise auf Fosterville und Costerfield dienen ausschließlich dem Vergleich des geologischen Stils. Ressourcen, Produktionsprofile und Metallgehalte dieser Lagerstätten sind nicht notwendigerweise indikativ für Sunday Creek.

Interessenkonflikte: Eigene Long-/Short-Positionen der SRC oder des Autors in der besprochenen Aktie sind der Redaktion zum Zeitpunkt der Veröffentlichung nicht bekannt; eine Netto-Position von 0,5 % oder mehr besteht nach aktuellem Kenntnisstand nicht.

Keine Empfehlungssystematik: Es erfolgt keine Einstufung in Kaufen/Halten/Verkaufen und kein Zielkurs.

Haftung/Zukunftsaussagen: Trotz sorgfältiger Recherche wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität übernommen. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen Risiken und Unsicherheiten; tatsächliche Ergebnisse können erheblich abweichen.

Vertriebsbeschränkung: Diese Publikation richtet sich ausschließlich an Empfänger in der Schweiz, in Deutschland und in Österreich.

Preisangaben, Handelsplätze und Zeitpunkte sind nur dann verbindlich, wenn sie im jeweiligen Einzelfall ausdrücklich genannt werden.

Risikohinweise und Haftungsausschluss

Jedes Investment in Wertpapiere – insbesondere in Explorations- und Small-Cap-Gesellschaften – ist mit erheblichen Risiken bis hin zum Totalverlust verbunden. Neben Rohstoffpreis-, Währungs- und Marktpreisrisiken bestehen im Rohstoffsektor insbesondere Explorations-, Genehmigungs-, Finanzierungs-, technische, standortbezogene und regulatorische Risiken.

Zwischen Leser und Herausgeberin entsteht durch diese Publikation kein Beratungsvertrag. Die Informationen dienen ausschließlich der allgemeinen Information und ersetzen weder eine individuelle Anlageberatung noch eine eigene Due-Diligence-Prüfung. Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität wird – soweit gesetzlich zulässig – keine Gewähr übernommen.

Angaben zu Interessenkonflikten

I. Eigene Positionen (SRC/Autor): Nach aktuellem Kenntnisstand keine Long- oder Short-Positionen; keine Netto-Position von 0,5 % oder mehr.

II. Vergütung/Beziehung: Entgeltliche IR-/Marketingzusammenarbeit mit Southern Cross Gold Consolidated Ltd.

III. Weitere Beziehungen (letzte 12 Monate): Nach aktuellem Kenntnisstand keine Tätigkeit als Market Maker, (Co-)Lead-Manager oder Investmentbank in Bezug auf den besprochenen Emittenten.

IV. Beteiligung des Emittenten an SRC: Nach aktuellem Kenntnisstand keine Beteiligung von 5 % oder mehr.

Weitere Hinweise

Diese Veröffentlichung wurde im Auftrag des besprochenen Emittenten erstellt. Sie darf daher nicht als unabhängige Research-Publikation verstanden werden. Für Anlageentscheidungen sollten ergänzend offizielle Unternehmensunterlagen, Börsenfilings und weitere unabhängige Quellen herangezogen werden.

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Alle Aussagen zu Southern Cross Gold Consolidated Ltd. beruhen auf öffentlich zugänglichen Informationen und auf einer journalistischen Einordnung zum Veröffentlichungszeitpunkt. Aussagen zur möglichen Entwicklung von Projektwert, Finanzierung, Ressourcengröße oder Börsenkurs sind mit Unsicherheiten verbunden. Eine Kauf- oder Verkaufsempfehlung wird nicht ausgesprochen.

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Urheberrecht

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Verantwortlich im Sinne von § 18 Abs. 2 MStV: Marc Ollinger.

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JS Research GmbH

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

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Deutschland

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