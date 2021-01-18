11,74 g/t Gold: Neue Bohrdaten liefern ein starkes Signal für Kontinuität und Ausbaupotenzial

In geopolitisch und konjunkturell unsicheren Zeiten bleibt Gold für viele Anleger ein wichtiger Diversifikator. Davon können gut finanzierte Explorer und Entwickler mit hochwertigen Projekten…

Kanada profitieren.

Anzeige/Werbung – Dieser Artikel erscheint im Auftrag von Fury Gold Mines Ltd.! · Bezahlte Beziehung: SRC swiss resource capital AG unterhält einen entgeltlichen IR-Beratervertrag mit Fury Gold Mines · Ersteller: JS Research GmbH, Olsberg · Autor: Jörg Schulte (GF JS Research GmbH) · Vergütung durch SRC · Erstveröffentlichung: 21.03.2026, 7:00 Uhr Europa/Berlin ·

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

was in den vergangenen Jahren in Krisenzeiten gegolten hat, gilt auch angesichts der aktuellen geopolitischen Spannungen und der konjunkturellen Unsicherheit: Gold wird von vielen Marktteilnehmern als Diversifikator betrachtet. Der World Gold Council verweist darauf, dass die Korrelation von Gold zu Aktien in Stressphasen sinken oder negativ werden kann.

Diese Diversifikationswirkung bedeutet nicht, dass Gold kurzfristig frei von Schwankungen ist. Gerade Phasen stark wechselnder Erwartungen bei Inflation, Zinsen, Energiepreisen und dem US-Dollar können den Goldpreis und Goldaktien spürbar bewegen.

Die anhaltenden Spannungen im Nahen Osten, schwankende Energiepreise und die Diskussion über den weiteren Zinskurs der Notenbanken erhöhen…

Lesen Sie hier gerne mehr.

Viele Grüße und maximalen Erfolg bei Ihren Investments,

Ihr

Jörg Schulte

Wesentliche Risiken: Kapitalanlagen in Aktien von Explorations-, Entwicklungs- und Rohstoffunternehmen sind mit erheblichen Risiken verbunden. Dazu zählen insbesondere Explorations-, Geologie-, Ressourcen-, Genehmigungs-, Umwelt-, Finanzierungs-, Marktpreis-, Währungs-, Liquiditäts- und Verwässerungsrisiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals.

Quellen / Informationsgrundlage: Dieser Beitrag beruht auf zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung öffentlich zugänglichen Informationen, insbesondere auf Veröffentlichungen der Fury Gold Mines Ltd. sowie auf allgemein zugänglichen Branchenquellen. Hauptquellen: Fury Gold Mines Ltd. (u. a. Unternehmensmitteilungen vom 17.03.2026 und 02.09.2025 sowie Projektunterlagen), World Gold Council. Intro-Bild: Symbolbild/KI-generiert. Soweit nicht ausdrücklich anders gekennzeichnet, wurden die Informationen nicht unabhängig durch die JS Research GmbH verifiziert.

Methodik: Qualitative Einordnung öffentlich zugänglicher Unternehmens- und Branchenangaben; kein eigenes Bewertungsmodell, kein Kursziel, keine laufende Aktualisierung.

Charakter der Mitteilung / Keine Anlageberatung: Diese Veröffentlichung ist eine Werbe- und Marketingmitteilung und keine unabhängige Finanzanalyse. Sie stellt weder eine Anlageberatung noch eine Anlagevermittlung noch eine persönliche Empfehlung dar. Sie ersetzt keine anleger- oder anlagegerechte Beratung durch einen zugelassenen Wertpapierdienstleister oder sonstigen qualifizierten Berater.

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Zukunftsgerichtete Aussagen: Soweit dieser Beitrag Aussagen zu künftigen Entwicklungen enthält, etwa zu Bohrprogrammen, weiteren Explorationsergebnissen, Projektfortschritten, Ressourcenhochstufungen, Finanzierungen, Zeitplänen, wirtschaftlichem Potenzial oder sonstigen Erwartungen, handelt es sich um zukunftsgerichtete Aussagen. Solche Aussagen beruhen auf Annahmen und Einschätzungen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und unterliegen erheblichen bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten. Die tatsächlichen Ergebnisse, Entwicklungen oder Ereignisse können daher wesentlich von den hier dargestellten Erwartungen abweichen. Eine Verpflichtung zur Aktualisierung solcher Aussagen wird nicht übernommen.

Offenlegung / Vergütung / Interessenkonflikte: Dieser Beitrag wurde von der JS Research GmbH im Auftrag der Fury Gold Mines Ltd. erstellt und verbreitet. Zwischen der SRC swiss resource capital AG und der Fury Gold Mines Ltd. besteht eine entgeltliche IR-/Kommunikationsbeziehung. Die JS Research GmbH erhält für die Erstellung und Verbreitung dieses Beitrags eine Vergütung von SRC swiss resource capital AG.

Die JS Research GmbH und/oder der Autor können Aktien der Fury Gold Mines Ltd. halten. Nach eigener Angabe bestand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung keine Netto-Long- oder Netto-Short-Position von 0,5 % oder mehr des ausgegebenen Aktienkapitals der Fury Gold Mines Ltd.

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