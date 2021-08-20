GOLDFIEBER IN HAMBURG! Diese Aktien könnten für mächtig Gesprächsstoff sorgen!

Gold hat 2026 bereits gezeigt, warum der Sektor wieder unter Strom steht: Im Januar sprang der Preis laut Reuters auf ein Rekordhoch von über 5.100,- USD je Unze. Der World Gold Council sieht für 2026

Unveränderte Weiterverbreitung einer Investoren-Veranstaltung.

Liebe Interessierte,

Als Begründung wird die angespannte Geopolitik, hohe Zentralbanknachfrage, starke ETF-Zuflüsse sowie robuste Barren- und Münznachfrage angeführt. Genau in so einem Umfeld rücken Goldaktien wieder mit voller Wucht in den Fokus.

Und deshalb kommt die Rohstoffmesse Hamburg zur rechten Zeit. Am 10. und 11. April 2026 treffen dort Privatanleger, institutionelle Investoren und ausstellende Rohstoffunternehmen aus aller Welt aufeinander. Anleger können vor Ort direkt mit den CEOs der teilnehmenden Firmen in Kontakt treten. Wer im Goldsektor nicht nur zuschauen, sondern die spannendsten Storys persönlich abklopfen will, sollte diesen Termin im Kalender rot markieren.

Auf der Ausstellerliste stehen gleich eine ganze Reihe spannender Goldnamen, deren Spektrum von Produzenten über fortgeschrittene Entwickler bis zu früheren Entdeckungsstorys mit Newsflow-Potenzial reicht.

Lesen Sie hier gerne mehr, über diese tolle und spannende Veranstaltung.

Viele Grüße vom Orga Team der

Rohstoffmesse Hamburg 2026

Die Michael Türk Finanzinformationsdienstleistung als Veranstalter erhält für die Messeteilnahme von den genannten Unternehmen eine finanzielle Vergütung, wodurch ein eindeutiger und konkreter Interessenskonflikt besteht, auf diesen hiermit hingewiesen wird.

Hinweis/Anzeige: Keine Anlageberatung. Aktien sind volatil; Totalverlust möglich. Etwaige Interessenkonflikte/Offenlegungen beachten. Intro-Bild: Stock.adobe.com, Focused magnifying glass checking stock market chart depicts serious financial analysis strategy. Digital business investment data research aids trading growth economic graph for profit success Weniger anzeigen, von PURPLE VISION STUDIO

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

JS Research GmbH

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg

Deutschland

fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de

Pressekontakt:

JS Research GmbH

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg

fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

EDV und IT Entsorgung in Paderborn: ProCoReX Europe GmbH – Zertifizierte Datenträgervernichtung Gold war noch nie so wertvoll wie heute