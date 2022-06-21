Perus Goldschätze im Visier: Explorer liefert wegweisende Bohrergebnisse

Neue hochgradige Goldfunde sorgen für Aufsehen: Ein wachsender Mineralisierungstrend über mehr als einen Kilometer und mehrere neue Zielzonen lassen das Potenzial eines bedeutenden Goldbezirks…

…immer deutlicher erkennen.

– Anzeige/Werbung – Dieser Artikel erscheint im Auftrag von Hannan Metals Ltd.! · Bezahlte Beziehung: SRC swiss resource capital AG unterhält einen entgeltlichen IR-Beratervertrag mit Hannan Metals Ltd. · Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Erstveröffentlichung: 19.03.2026, 5:44 Uhr Berlin/Zürich ·

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

die geopolitische Lage und die zuletzt erhöhte Schwankungsbreite an den Rohstoffmärkten rücken Gold und Silber wieder stärker in den Mittelpunkt. In Phasen größerer Unsicherheit achten Investoren besonders auf Edelmetalle, während Industriemetalle zusätzlich von Konjunktur-, Energie- und Lieferkettendebatten beeinflusst werden.

Gold gilt dabei vielen Marktteilnehmern als klassischer Wertspeicher. Silber profitiert teilweise von denselben Sicherheitsüberlegungen, besitzt darüber hinaus aber eine ausgeprägte industrielle Komponente, etwa in Elektronik und Solartechnik. Dadurch reagiert der Silberpreis oft zugleich auf politische Unsicherheit und auf Erwartungen an die Weltwirtschaft.

Kupfer reagiert stärker auf das wirtschaftliche Umfeld und auf Investitionen in Stromnetze, Elektrifizierung und Infrastruktur. Steigende Energiepreise oder Störungen wichtiger Handelsrouten können kurzfristig belasten, strukturell bleibt Kupfer aber eines der Schlüsselmetalle der globalen Energiewende.

In diesem Umfeld rücken…

Lesen Sie hier gerne mehr.

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz.

Marc Ollinger

Swiss Resource Capital AG

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Quellen: Hannan Metals, SRC-Rohstoff-Reports, X, LinkedIn, eigener Research und Interpretation, Commodity-TV: verlinktes Unternehmensvideo, Intro-Bild: stock.adobe.com.

Dieser Werbeartikel wurde am 17.03.2026 von einem freien Journalisten im Auftrag der Swiss Resource Capital AG erstellt.

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