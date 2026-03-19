3+1 für rissfreie Gründungen: Markus Tonn startet Hybrid-Statik-Check für Kunden von Agentur und Jobcenter

Businessplan-Qualität radikal sichern: Markus Tonn (avgs-gruendungscoaching.de) bietet AVM/JC-Mitarbeitern einen hürdenfreien 60-Minuten-Check für Kunden durch die einzigartige 3+1-Experten-Allianz.

(Hamm, 19. März 2026) – In der Gründungsberatung des SGB II und III ist Zeit die knappste Ressource. Mangelhafte Businesspläne binden Kapazitäten durch zeitintensive Nachbesserungsschleifen. Markus Tonn schafft hier Abhilfe durch eine persönlich begleitete Hochleistungs-Analyse: Den 60-Minuten-Quick-Check.

Die „3+1“-Statik: Warum dieser Service den Unterschied macht

Der Quick-Check auf avgs-gruendungscoaching.de ist kein anonymes Tool, sondern der direkte Zugang zu einer bundesweit einmaligen Expertise. Markus Tonn vereint drei Rollen, die durch eine vierte, technologische Komponente zur Vollkasko-Sicherung für die Behörde werden:

1. Der Behörden-Insider (Ex-BA-Mitarbeiter): Als ehemaliger Mitarbeiter der Arbeitsagentur kennt Tonn die internen Prozesse, die Sprache der Vermittler und die regulatorischen Fallstricke. Er sichert den Vertrauensanker zur Behörde.

2. Der Erfolgs-Garant (IHK-Unternehmerpreisträger): Er vermittelt den Kunden echte unternehmerische Kinetik. Er weiß, wie Erfolg praktisch funktioniert und transformiert „Antragsteller“ in zukunftsfähige Unternehmer.

3. Der Prüf-Experte (Businessplangutachter für Wirtschaftsförderungen): Er verfügt über die fachliche Deutungshoheit. Er weiß exakt, wann ein Finanzplan „rissfrei“ ist und wann die kaufmännische Statik bei einer Prüfung versagt.

4. PLUS: Die KI-Präzision (TONNIKUM® Intelligence): Als technisches Korrektiv scannt die KI jeden Entwurf in Millisekunden auf mathematische Inkonsistenzen und unlogische Markt-Daten. Sie liefert die objektive, fehlerfreie Basis für die menschliche Expertise.

Ein strategischer Mehrwert für die Sachbearbeitung

Fallmanager und Arbeitsvermittler können ihren Kunden diesen Service als qualitätssichernde Vorstufe empfehlen. „Wir fungieren als externes Korrektiv auf Augenhöhe“, erklärt Tonn. „Wenn ein Kunde unser Feedback eingearbeitet hat, landet beim Sachbearbeiter ein Dokument, das bereits vierfach vor-geprüft wurde. Das reduziert Rückfragen, verhindert Widersprüche und sichert den Vermittlungserfolg – hürdenfrei und für den Gründer kostenfrei.“

Über avgs-gruendungscoaching.de

Das Portal unter der Leitung von Markus Tonn sichert bundesweit die Qualität von Existenzgründungen aus der Arbeitslosigkeit. Durch das 3+1-Prinzip – die Verbindung von Insider-Behördenwissen, preisgekröntem Unternehmertum, Gutachter-Expertise und KI-Technologie – schafft das Unternehmen maximale Sicherheit für Gründer und Behörden gleichermaßen.

Pressekontakt:

Markus Tonn | avgs-gruendungscoaching.de

Web: https://avgs-gruendungscoaching.de/businessplan-quick-check-tragfaehigkeit/

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Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

TONNIKUM®

Herr Markus Tonn

Lupinenweg 8

59071 Hamm

Deutschland

fon ..: 02381 9283522

web ..: https://tonnikum.de/

email : info@tonnikum.de

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TONNIKUM® ist seit 2012 die etablierte Premium-Marke für Gründungs- und Wachstumsexzellenz. Wir sind nicht nur Berater – wir sind der strategische Partner für Macher.

Wir sind uns unserer Verantwortung bewusst: Für jeden Gründer ist der Start die wichtigste Weichenstellung für die berufliche Existenz. Deshalb agieren wir als Garant für die beste Vorbereitung auf die Selbstständigkeit. Unter der Leitung von Markus Tonn, einem seit 2000 aktiven Experten und ausgezeichneten Unternehmerpreisträger, transformiert TONNIKUM® Visionen in messbaren Erfolg.

Unsere Kernkompetenz liegt im schnellen, sicheren Start. Wir garantieren, dass Klienten ihre Expertise nicht aus einer Dokumentation, sondern von wirklichen Experten mit dem strengsten Zulassungsfilter der Branche (TONNIKUM® Qualitätsstandard) erhalten. Unser Engagement endet nicht bei der Gründung: Wir begleiten Gründer auch danach aktiv zum langfristigen Erfolg und nachhaltigem Wachstum.

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