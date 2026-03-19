  • 3+1 für rissfreie Gründungen: Markus Tonn startet Hybrid-Statik-Check für Kunden von Agentur und Jobcenter

    Businessplan-Qualität radikal sichern: Markus Tonn (avgs-gruendungscoaching.de) bietet AVM/JC-Mitarbeitern einen hürdenfreien 60-Minuten-Check für Kunden durch die einzigartige 3+1-Experten-Allianz.

    Bild(Hamm, 19. März 2026) – In der Gründungsberatung des SGB II und III ist Zeit die knappste Ressource. Mangelhafte Businesspläne binden Kapazitäten durch zeitintensive Nachbesserungsschleifen. Markus Tonn schafft hier Abhilfe durch eine persönlich begleitete Hochleistungs-Analyse: Den 60-Minuten-Quick-Check.

    Die „3+1“-Statik: Warum dieser Service den Unterschied macht
    Der Quick-Check auf avgs-gruendungscoaching.de ist kein anonymes Tool, sondern der direkte Zugang zu einer bundesweit einmaligen Expertise. Markus Tonn vereint drei Rollen, die durch eine vierte, technologische Komponente zur Vollkasko-Sicherung für die Behörde werden:

    1. Der Behörden-Insider (Ex-BA-Mitarbeiter): Als ehemaliger Mitarbeiter der Arbeitsagentur kennt Tonn die internen Prozesse, die Sprache der Vermittler und die regulatorischen Fallstricke. Er sichert den Vertrauensanker zur Behörde.

    2. Der Erfolgs-Garant (IHK-Unternehmerpreisträger): Er vermittelt den Kunden echte unternehmerische Kinetik. Er weiß, wie Erfolg praktisch funktioniert und transformiert „Antragsteller“ in zukunftsfähige Unternehmer.

    3. Der Prüf-Experte (Businessplangutachter für Wirtschaftsförderungen): Er verfügt über die fachliche Deutungshoheit. Er weiß exakt, wann ein Finanzplan „rissfrei“ ist und wann die kaufmännische Statik bei einer Prüfung versagt.

    4. PLUS: Die KI-Präzision (TONNIKUM® Intelligence): Als technisches Korrektiv scannt die KI jeden Entwurf in Millisekunden auf mathematische Inkonsistenzen und unlogische Markt-Daten. Sie liefert die objektive, fehlerfreie Basis für die menschliche Expertise.

    Ein strategischer Mehrwert für die Sachbearbeitung
    Fallmanager und Arbeitsvermittler können ihren Kunden diesen Service als qualitätssichernde Vorstufe empfehlen. „Wir fungieren als externes Korrektiv auf Augenhöhe“, erklärt Tonn. „Wenn ein Kunde unser Feedback eingearbeitet hat, landet beim Sachbearbeiter ein Dokument, das bereits vierfach vor-geprüft wurde. Das reduziert Rückfragen, verhindert Widersprüche und sichert den Vermittlungserfolg – hürdenfrei und für den Gründer kostenfrei.“

    Über avgs-gruendungscoaching.de
    Das Portal unter der Leitung von Markus Tonn sichert bundesweit die Qualität von Existenzgründungen aus der Arbeitslosigkeit. Durch das 3+1-Prinzip – die Verbindung von Insider-Behördenwissen, preisgekröntem Unternehmertum, Gutachter-Expertise und KI-Technologie – schafft das Unternehmen maximale Sicherheit für Gründer und Behörden gleichermaßen.

    Pressekontakt:
    Markus Tonn | avgs-gruendungscoaching.de
    Web: https://avgs-gruendungscoaching.de/businessplan-quick-check-tragfaehigkeit/

    Keywords:
    Markus Tonn, avgs-gruendungscoaching.de, Businessplan-Quick-Check, Arbeitsagentur Entlastung, Jobcenter Fallmanagement, Gründungszuschuss SGB III, Einstiegsgeld SGB II, Tragfähigkeitsprüfung, kaufmännische Statik, Businessplangutachter, IHK-Unternehmerpreisträger, Ex-BA-Mitarbeiter, KI-Businessplan-Analyse, TONNIKUM Intelligence, 3+1-Experten-Allianz, Existenzgründung Arbeitslosigkeit, Vorgründungscoaching, AVGS-Beratung Hamm, fachkundige Stelle Qualitätssicherung, Prozess-Kinetik Behörde.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    TONNIKUM®
    Herr Markus Tonn
    Lupinenweg 8
    59071 Hamm
    Deutschland

    fon ..: 02381 9283522
    web ..: https://tonnikum.de/
    email : info@tonnikum.de

    Über TONNIKUM®: Die Elite-Schmiede für ergebnisorientierte Gründer und Pioniere im Mittelstand

    TONNIKUM® ist seit 2012 die etablierte Premium-Marke für Gründungs- und Wachstumsexzellenz. Wir sind nicht nur Berater – wir sind der strategische Partner für Macher.

    Wir sind uns unserer Verantwortung bewusst: Für jeden Gründer ist der Start die wichtigste Weichenstellung für die berufliche Existenz. Deshalb agieren wir als Garant für die beste Vorbereitung auf die Selbstständigkeit. Unter der Leitung von Markus Tonn, einem seit 2000 aktiven Experten und ausgezeichneten Unternehmerpreisträger, transformiert TONNIKUM® Visionen in messbaren Erfolg.

    Unsere Kernkompetenz liegt im schnellen, sicheren Start. Wir garantieren, dass Klienten ihre Expertise nicht aus einer Dokumentation, sondern von wirklichen Experten mit dem strengsten Zulassungsfilter der Branche (TONNIKUM® Qualitätsstandard) erhalten. Unser Engagement endet nicht bei der Gründung: Wir begleiten Gründer auch danach aktiv zum langfristigen Erfolg und nachhaltigem Wachstum.

    TONNIKUM® steht für klare Ansagen, individuelle Turbo-Lösungen und eine Partnerschaft, die auf Vertrauen, ethischer Expertise und nachweisbaren Erfolgsgeschichten basiert. Wir helfen Ihnen, schneller und sicherer ans Ziel zu kommen.

    Pressekontakt:

    TONNIKUM®
    Herr Markus Tonn
    Lupinenweg 8
    59071 Hamm

    fon ..: 02381 9283522
    web ..: https://tonnikum.de/
    email : info@tonnikum.de


    Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

    Wer Wo Was Wann Warum Wie - die W-Fragen
    Lesen Sie auf Wo Was auch:
    1. 40 % Ablehnungsquote beim Gründungszuschuss: Markus Tonn startet KI-basierten Statik-Check für Businesspläne
      Businesspläne scheitern oft an Fachstellen. Markus Tonn (avgs-gruendungscoaching.de) nutzt KI-Statik & Insider-Wissen. Kostenfreier 60-Min-Check für Arbeitslose - auch ohne Gutschein! Jetzt prüfen....

    2. KI-Symbiose statt Zufall: Markus Tonn launcht 300-Sekunden-Audit für Gründer-Matching
      Präzision an 238 Standorten: Das neue TONNIKUM®-Verfahren verbindet KI-Lokalcheck mit menschlicher Intuition - für rechtssichere AVGS-Zuweisungen und maximale Netto-Beratungszeit von der ersten Minute...

    3. Existenzgründungsagentur: IHK-Preisträger Markus Tonn schafft die neue Wiege für Gründer mit 3-Komponenten
      3 Komponenten für den Erfolg: Markus Tonn bündelt mit der Existenzgründungsagentur die Lösungen gegen Gründungschaos: Behördenkompass, Kapitalkompass und Förderkompass. Statt suchen - einfach gründen!...

    4. „SEYBOLD – Agentur für Sichtbarkeit mit kostenlosem KI Ranking Check zur verbesserten Webseite Sichtbarkeit“
      SEYBOLD mit neuer Leistung, den "KI Ranking Check", um Unternehmen dabei zu helfen, ihre Sichtbarkeit im digitalen Raum zu verbessern....

    5. 0 Euro Tragfähigkeitsprüfung: Ein Investment in den Erfolg – TONNIKUM® startet den Unternehmerführerschein
      Warum 0 Euro? TONNIKUM® investiert in echte Macher. Die kostenfreie Tragfähigkeitsprüfung bildet den Auftakt zum Unternehmerführerschein - einer exklusiven Drei-Jahres-Begleitung für Unternehmertum...

    6. Black5 Studio startet „Website-Check“: Checkliste und Erstgespräch für mehr Klarheit im Webdesign
      Neues Angebot von Black5 Studio: Website-Check mit Checkliste und Erstgespräch für besseres Webdesign - Fokus auf Struktur, Mobile UX, Ladezeit und Vertrauen....

    Categories: Presse - News

    Comments are currently closed.