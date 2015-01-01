Neuerscheinung: Ostfrieslandkrimi „Mordslügen in Ostfriesland“ von Sören Prescher im Klarant Verlag

Ein Spaziergang im Wald – und plötzlich steht alles Kopf: Ein Mann, der längst als tot galt, ist wieder da. Oder war er nie wirklich weg? Ein Fall voller leiser Fragen und überraschender Wendungen.

Im Wittmunder Wald beginnt ein Fall, der niemanden kaltlässt: Ein Mann, der vor Jahren als ertrunken galt, taucht plötzlich wieder auf. Seine Geschichte wirft neue Fragen auf – und bringt verborgene Wahrheiten ans Licht, die lange im Verborgenen lagen.

Klappentext:

»Erzählte Ihnen die Witwe Mordslügen?«

Im Wittmunder Wald finden Spaziergänger eine männliche Leiche. Die Kommissare Henning Karloff und Maren Jansen sind verblüfft, denn Helge Fehrenbach gilt bereits seit drei Jahren als verstorben. Seit dem Tag, als er angeblich von der Fähre nach Langeoog in die Nordsee stürzte und ertrank.

Doch niemand kann zweimal sterben. Die Witwe wirkt zunächst überaus schockiert, als die Ermittler sie mit dem Mord an ihrem Mann konfrontieren. Aber nach und nach tauchen Zweifel an ihrer Glaubwürdigkeit auf. Und dann machen die Kripo eine überraschende Entdeckung: Helge Fehrenbach lebte die vergangenen drei Jahre unter anderem Namen mitten in Ostfriesland! Ist er damals wegen einer drohenden Gefahr untergetaucht?

Der Ostfrieslandkrimi „Mordslügen in Ostfriesland“ ist als E-Book bei allen bekannten E-Book Shops wie Amazon (für den Kindle eReader), Apple Books (für iBooks), Thalia (für tolino), Hugendubel, Kobo und vielen weiteren zum Preis von 4,99 Euro erhältlich.

„Mordslügen in Ostfriesland“ ist ebenfalls als Taschenbuch zum Preis von 13,00 Euro erschienen.

Mehr Informationen erhält der Leser hier https://www.amazon.de/dp/B0GSZ6W6M9 sowie auf https://www.thalia.de/shop/home/artikeldetails/A1078679067.

Zum Autor:

Sören Prescher liebt die raue Nordsee, die endlosen Strände und die frische Meeresluft. Seit seiner ersten Reise nach Ostfriesland ist er fasziniert von der einzigartigen Landschaft und der Herzlichkeit der Menschen. Auch aktuell ist er mit Kopf und Herz wieder tief in Ostfriesland, denn er arbeitet bereits am nächsten Band seiner neuen Krimiserie „Kripo Ostfriesland ermittelt“, die in diesem besonderen Landstrich spielt. Dabei nimmt er seine Leser mit zu Orten wie Aurich, Wittmund oder auf die Insel Spiekeroog und fängt die einzigartige Atmosphäre dieser Schauplätze mit viel Gespür für Details ein. Während er an spannenden Fällen in Ostfriesland tüftelt, greift er gern zu einer Tasse echten Ostfriesentees und lässt sich von der norddeutschen Gelassenheit inspirieren. Der erfolgreiche Autor hat bereits zahlreiche Bücher veröffentlicht, darunter mehrere Krimireihen, die Leser in ganz Deutschland begeistern.

Zur Reihe „Kripo Ostfriesland ermittelt“:

Kripo Ostfriesland – Kriminalfälle mit Küstencharme

Kriminalhauptkommissar Henning Karloff spürt so langsam den Zahn der Zeit an sich nagen, doch als erfahrener Profi lässt sich der Ostfriese davon im Dienst nicht beeindrucken! Auf Trab gehalten wird Henning von seiner Kollegin, Kriminalkommissarin Maren Hansen. Die junge Mutter sprüht vor Tatendrang und meistert den Spagat zwischen Familie und Verbrecherjagd mit Bravour. Gemeinsam ermitteln die beiden in den malerischen, aber auch geheimnisvollen Landschaften Ostfrieslands. Spannende Mordfälle, charmante Nebenfiguren und jede Menge Lokalkolorit machen die Serie zum perfekten Cosy Crime für alle, die mitreißende Krimis mit Augenzwinkern lieben!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Klarant Verlag

Frau Hannelore Werner

Rockwinkeler Heerstraße 83

28355 Bremen

Deutschland

fon ..: 042116767647

web ..: http://www.klarant-verlag.de

email : info@klarant.de

Der Klarant Verlag, mit Unternehmenssitz in Bremen, ist auf EBooks spezialisiert, die weltweit sehr erfolgreich vermarktet werden.

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