Neuerscheinung: Ostfrieslandkrimi „Zahlenmord auf Norderney“ von Julia Brunjes im Klarant Verlag

Ein Rentner wird im Kurpark von Norderney aufgefunden. In seinem Notizbuch stehen rätselhafte Zahlen und Buchstaben. Annika Broder und Nick Straten fragen sich: Was bedeuten diese Zeichen?

Im Kurpark von Norderney wird der Rentner Olaf Völkel entdeckt. In seinem Notizbuch finden die Inselkommissare Annika Broder und Nick Straten kryptische Zahlen-Buchstaben-Kombinationen. Die Zeichen ergeben zunächst keinen Sinn – doch vielleicht erzählen sie eine Geschichte, die lange verborgen geblieben ist.

Klappentext:

»Verschlüsselte Zahlen-Buchstaben-Kombinationen im Notizbuch – wem oder was war der Tote auf der Spur?«

Der Rentner Olaf Völkel sitzt ermordet im Kurpark von Norderney. Bei der Befragung seiner Ehefrau erfahren die beiden Kommissare Annika Broder und Nick Straten von der Inselwache, dass sich der Tote schon seit einiger Zeit bedroht fühlte. War der Urlaub auf die Nordseeinsel eine Art Flucht?

Und als wäre das alles nicht genug, soll Olaf Völkel vor vielen Jahren für den Geheimdienst gearbeitet haben. Liegt das Motiv für den Mord in seiner Vergangenheit? Im Notizbuch des Toten finden sich kryptische Nummern, die einfach keinen Sinn ergeben. Die Zahlen können der Schlüssel zu allem sein …

Das E-Book ist bei allen bekannten E-Book Shops wie Amazon (für den Kindle eReader), Apple Books (für iBooks), Thalia (für tolino), Hugendubel und vielen weiteren zum Preis von 4,99 Euro erhältlich.

Mehr Informationen erhält der Leser hier https://www.amazon.de/dp/B0GRD5PV7N/ sowie auf https://www.thalia.de/shop/home/artikeldetails/A1078455091.

Die Autorin:

Julia Brunjes ist das Pseudonym einer erfolgreichen Autorin, die sich an der Küste und auf den ostfriesischen Inseln bestens auskennt. Während ihres Studiums hat sie zeitweise an der Rezeption eines Hotels gearbeitet, daher ist ihr das Gastgewerbe bestens vertraut. Zum Schreiben kam sie schon als Teenager – damals gewann sie einen Kurzgeschichten-Wettbewerb. Hauptberuflich ist sie in der Buchhaltung eines mittelständischen Unternehmens tätig. Sie verbringt oft ein verlängertes Wochenende auf Langeoog, wo sie beim Schwimmen entspannt. In der schönen Atmosphäre ihrer Lieblingsinsel fliegen ihr die Ideen für neue Krimis nur so zu.

Zur Reihe: „Die INSEL Wache“:

Dort für Ordnung sorgen, wo andere Menschen Urlaub machen? Dieser Aufgabe widmet sich die blonde Oberkommissarin Annika Broder mit Herz und Verstand. Sie setzt bei der Verbrecherjagd auf Köpfchen, obwohl sie als leidenschaftliche Karatekämpferin Finsterlinge auch waffenlos außer Gefecht setzen kann. Und falls sie doch mal mit ihrem Latein am Ende ist, gibt es da immer noch ihren Vater Dr. Meinhard Broder. Der pensionierte Staatsanwalt hat sich auf der traumhaften Insel zur Ruhe gesetzt und kann seiner Tochter so manchen nützlichen Ratschlag geben. Doch bei der eigentlichen Aufklärung ihrer Kriminalfälle steht Annika ihr Kollege Nick Straten zur Seite. Der hochgewachsene athletische Kommissar mit dem graumelierten Vollbart wäre vermutlich Fußballprofi geworden, wenn er nicht die Polizeilaufbahn eingeschlagen hätte. Er kickt immer noch in seiner Freizeit beim TuS Norderney, wo er so manche wertvolle Information aufschnappt. Außerdem ist er stolzer Besitzer eines Segelboots – bei seinen Touren durch die ostfriesische Inselwelt ist auch Annika manchmal dabei. Die beiden sind eben nicht nur bei der Mörderjagd ein tolles Team!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Klarant Verlag

Frau Hannelore Werner

Rockwinkeler Heerstraße 83

28355 Bremen

Deutschland

fon ..: 042116767647

web ..: http://www.klarant-verlag.de

email : info@klarant.de

Der Klarant Verlag, mit Unternehmenssitz in Bremen, ist auf EBooks spezialisiert, die weltweit sehr erfolgreich vermarktet werden.

„Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.“

Pressekontakt:

Klarant Verlag

Frau Hannelore Werner

Rockwinkeler Heerstraße 83

28355 Bremen

fon ..: 042116767647

web ..: http://www.klarant-verlag.de

email : info@klarant.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

EDV und IT Entsorgung in Dresden: ProCoReX Europe GmbH – Zertifizierte Datenträgervernichtung innovativ Immobilien in Schwerin Stadt und Umland sauber trennen damit Lageannahmen besser passen