Neuerscheinung: Ostfrieslandkrimi „Runenmord auf Spiekeroog“ von Julia Brunjes im Klarant Verlag

Ein Runenstab im Sand, ein junger Wikingerfan tot am Strand: Frauke und Christian ermitteln in einer Welt aus nordischen Zeichen, alten Konflikten und verborgenen Motiven.

Auf Spiekeroog ermitteln Kommissarin Frauke Frerich und ihr Bruder Christian als eingespieltes Geschwister-Duo zwischen Dünen, Dorfklatsch und Urlaubstrubel. Unterstützt von starken Inselpersönlichkeiten lösen sie Mordfälle mit Herz, Verstand und ostfriesischem Zusammenhalt.

Zwischen Nordseewind und Wikingerromantik endet ein Urlaub tödlich: Ein junger Mann wird mit einem Runenstab erschlagen. War es Eifersucht, Vaterliebe oder ein Geheimnis in der eingeschworenen Gruppe? Frauke und Christian Frerich spüren behutsam der Wahrheit nach – mitten im warmen Miteinander der Insel.

Klappentext:

Ein Runenstab wird zur Mordwaffe – sind die Wikinger zurück?

Auf Spiekeroog wird ein junger Mann tot aufgefunden. Die Mordwaffe ist äußerst grotesk: ein mit altnordischen Runen beschriebener Holzstab. Die Kommissare Frauke und Christian Frerich von der Inselwache kannten das Opfer bereits: Sie hatten den gut aussehenden Markus Siebold erst vor Kurzem getroffen – als seine Freundin Isabel ihn mit germanischen Runen bemalte. Beide gehören zu einer Gruppe Wikingerfans, die auf der Nordseeinsel Urlaub macht.

Schnell gerät Isabels Vater in den Fokus der Ermittlungen. Er war strikt gegen die Beziehung der beiden und hatte die Kommissare sogar aufgefordert, seine Tochter aus der Gewalt dieses Mannes zu befreien. Da Isabel aber bei ihrem Freund bleiben wollte, drohte ihr Vater damit, die Angelegenheit selbst zu regeln. Doch hatten vielleicht noch andere Personen ein Motiv, dem ebenso charismatischen wie zwielichtigen Markus Siebold etwas anzutun? Denn auch in der Gruppe der Wikinger- und Runenfreunde gibt es Spannungen. Zusätzlich gibt ein weiteres Detail Rätsel auf: die ungewöhnlich hohe Summe Bargeld, die bei dem Toten gefunden wurde …

Die Autorin:

Julia Brunjes ist das Pseudonym einer erfolgreichen Autorin, die sich an der Küste und auf den ostfriesischen Inseln bestens auskennt. Während ihres Studiums hat sie zeitweise an der Rezeption eines Hotels gearbeitet, daher ist ihr das Gastgewerbe bestens vertraut. Zum Schreiben kam sie schon als Teenager – damals gewann sie einen Kurzgeschichten-Wettbewerb. Hauptberuflich ist sie in der Buchhaltung eines mittelständischen Unternehmens tätig. Sie verbringt oft ein verlängertes Wochenende auf Langeoog, wo sie beim Schwimmen entspannt. In der schönen Atmosphäre ihrer Lieblingsinsel fliegen ihr die Ideen für neue Krimis nur so zu.

Zur Reihe: „INSEL Polizei Spiekeroog“

Auf der idyllischen ostfriesischen Insel Spiekeroog sorgt ein blau uniformiertes Geschwisterpaar für Ruhe und Ordnung. Die Kommissarin Frauke Frerich mit der flotten blonden Kurzhaarfrisur ist noch nicht lange im Polizeidienst, trotzdem löst sie ihre beruflichen Aufgaben mit viel Energie und Herzblut. Die Sicherheit von Insulanern und Urlaubern liegt ihr ebenso am Herzen wie ihrem älteren Bruder Christian Frerich. Der athletische Oberkommissar verfügt über mehr Erfahrung im Dienstalltag als seine Schwester. Die beiden sind nicht immer einer Meinung, wenn es um die Aufklärung eines Verbrechens geht – aber letztlich ziehen sie stets an einem Strang, Auch Christians Ehefrau Swantje, die schrille Bürgermeisterin Valerie Rübsam und die kompetente Inselärztin Dr. Anke Bold helfen tatkräftig mit, wenn ein Mord aufgeklärt werden muss. Die Spiekerooger halten eben bei drohender Gefahr fest zusammen!

