Neuerscheinung: Ostfrieslandkrimi „Flamingomord auf Wangerooge“ von Julia Brunjes im Klarant Verlag

Ein Toter hinter der Strandbar Flamingo – und der Bürgermeister wird mit der Tatwaffe erwischt. Ist es ein klarer Fall oder ein geschickt inszeniertes Spiel auf Leben und Tod?

Ein Mord erschüttert Wangerooge: Küchenhilfe Oskar Karlsson wird hinter der Strandbar Flamingo tot aufgefunden. Ausgerechnet Barbesitzer und Bürgermeister Falk Lutter steht mit der Tatwaffe am Tatort – und beteuert seine Unschuld. Doch Oskar hatte sich nicht nur Feinde gemacht, er prahlte auch mit einer vielversprechenden Zukunft. Als Nele und Jule Hibenga nachforschen, stoßen sie auf ein Geheimnis, das alles in ein neues Licht rückt.

Klappentext:

»Der Mörder könnte noch in der Nähe sein.«

Hinter der Strandbar Flamingo auf Wangerooge wird die Küchenhilfe Oskar Karlsson von den Inselpolizistinnen Nele und Jule Hibenga tot aufgefunden. Verdächtig ist der Barbesitzer und ehrenamtliche Bürgermeister Falk Lutter, den sie ebenfalls am Schauplatz antreffen. Die Tatwaffe hält er noch in der Hand, beteuert aber seine Unschuld. Zwar hatten Falk und das Opfer häufig Streit, doch das trifft auf die anderen Mitarbeiter des Flamingo ebenfalls zu. Denn Oskar arbeitete nicht nur schlecht, sondern war ein Angeber und hat seine Kollegen obendrein wie Untergebene behandelt. Doch können Streitigkeiten in der Bar wirklich die Ursache für einen Mord sein? Tatsächlich deutete Oskar immer wieder an, er habe für die Zukunft beste Aussichten – besser als alle anderen im Flamingo. Aber was es damit auf sich hat, wollte er nicht verraten. Als die Inselpolizistinnen trotzdem herausfinden, worum es geht, kommen sie einer hinterhältigen Intrige auf die Spur …

Die Autorin:

Julia Brunjes ist das Pseudonym einer erfolgreichen Autorin, die sich an der Küste und auf den ostfriesischen Inseln bestens auskennt. Während ihres Studiums hat sie zeitweise an der Rezeption eines Hotels gearbeitet, daher ist ihr das Gastgewerbe bestens vertraut. Zum Schreiben kam sie schon als Teenager – damals gewann sie einen Kurzgeschichten-Wettbewerb. Hauptberuflich ist sie in der Buchhaltung eines mittelständischen Unternehmens tätig. Sie verbringt oft ein verlängertes Wochenende auf Langeoog, wo sie beim Schwimmen entspannt. In der schönen Atmosphäre ihrer Lieblingsinsel fliegen ihr die Ideen für neue Krimis nur so zu.

Zur Reihe: „Die INSEL Polizistinnen“

Polizeiarbeit als Familiensache? Auf der idyllischen kleinen Insel Wangerooge im ostfriesischen Wattenmeer trifft dies auf jeden Fall zu, denn hier sorgen Kommissarin Nele Hibenga und Polizeimeisterin Jule Hibenga für Recht und Ordnung. Als Dienststellenleiterin verfügt die sympathische und warmherzige Nele über große Erfahrung in der Polizeiarbeit. Ihre kluge und ehrgeizige Tochter Jule steht zwar noch ganz am Anfang ihrer Laufbahn als Ermittlerin, geht aber umso engagierter an die Sache heran. Als Neles Ehemann und Jules Vater bekommt es Peter Hibenga als Chef der Touristeninformation gelegentlich ebenfalls mit den Fällen »seiner« Polizistinnen zu tun, und er kann durch hilfreiche Hinweise zur Lösung des Rätsels beitragen. Auch die attraktive Inselärztin Corinna Hofmeister hilft nach Kräften dabei, Wangerooge ein Stück weit sicherer zu machen. Nur der Bürgermeister und Strandbarbesitzer Falk Lutter geht Nele Hibenga durch seine mehr oder weniger dezenten Flirtversuche gehörig auf die Nerven.

