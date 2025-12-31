Neuerscheinung: Ostfrieslandkrimi „Juister Bingo“ von Sina Jorritsma im Klarant Verlag

Ein Diebstahl, ein Mord und ein Geheimnis! Was als Bingo-Abend in der Juister Kajüte geplant war, entwickelt sich plötzlich zu einem dramatischen Kriminalfall für die Inselkommissare Witte und Fedder!

Mitten in den Vorbereitungen für eine große Wohltätigkeitsveranstaltung geschieht das Unfassbare: Der Hauptpreis, ein kunstvoll gefertigtes Modell des legendären Frachtseglers Valparaiso, verschwindet spurlos. Kurz darauf wird das Ganze zu einer Tragödie, als eine Teilnehmerin tot in ihrem Ferienhaus aufgefunden wird. In dem Ostfrieslandkrimi „Juister Bingo“ von Sina Jorritsma führt eine Spur aus Habgier und alten Geheimnissen tief in die Vergangenheit der Insel.

Klappentext:

»Die Valparaiso – sie ist weg!« Im Lokal Juister Kajüte steht der große Bingo-Abend bevor. Inselkommissarin Antje Fedder ist schon aufgeregt, denn sie soll als Glücksfee die Bingo-Kugeln ziehen. Doch dann braut sich Unheil zusammen. Erst erscheint ein aufgebrachter Querulant auf der Polizeistation, der hinter der wohltätigen Veranstaltung illegale Machenschaften vermutet. Dann verschwindet der Hauptpreis: die Valparaiso, eine detailgetreue Nachbildung eines historischen Frachtseglers. Und schließlich liegt kurz nach dem Bingo-Abend eine der Teilnehmerinnen erwürgt in ihrem Ferienhaus! Antje Fedder und ihr Kollege Roland Witte haben nun einen Mordfall, und ihre Ermittlungen führen sie zum Geheimnis der Valparaiso. Sie stoßen auf eine Notiz des verstorbenen Juister Seefahrers Opa Knust, der das Miniaturschiff gebaut hatte: »Der Wert liegt in der Bilge.« Was verbirgt sich hinter dieser Botschaft? Und war jemand bereit, dafür einen Mord zu begehen?

Das E-Book ist bei allen bekannten E-Book Shops wie Amazon (für den Kindle eReader), Apple Books (für iBooks), Thalia (für tolino), Hugendubel und vielen weiteren zum Preis von 4,99 Euro erhältlich.

„Juister Bingo“ ist ebenfalls als Taschenbuch zum Preis von 13 Euro erhältlich.

Mehr Informationen erhält der Leser hier https://www.amazon.de/dp/B0GNT5BXFR sowie eine Leseprobe auf https://www.thalia.de/shop/home/artikeldetails/A1078263615.

Die Autorin:

Die gebürtige Ostfriesin Sina Jorritsma aus der Krummhörn studierte in Hamburg Germanistik und Philosophie, bevor sie wieder in ihre Heimat zurückkehrte. Sie veröffentlicht unter Pseudonym, weil sie ihre Umgebung genau beobachtet und Ereignisse aus ihrem Leben in ihre Geschichten einfließen. Das Romaneschreiben ist ihr kleines Geheimnis, das nur wenige Menschen kennen. Bei einer großen Kanne Ostfriesentee mit Sahne und Kluntjes kann sie halbe Nächte durchschreiben, tagsüber hält sie sich mit Joggen fit. Sina Jorritsma lebt mit ihrer Familie in einem kleinen Ort bei Emden.

Zur Reihe „Witte und Fedder ermitteln“:

Die traumhaft schöne Nordseeinsel Juist – von Einheimischen und Urlaubern auch liebevoll als »Töwerland« (Zauberland) bezeichnet – ist der Schauplatz für spannende Kriminalfälle, die von Kommissarin Antje Fedder und Kommissar Roland Witte gelöst werden. Die blonde Antje kennt das Eiland wie ihre Westentasche, denn sie ist hier geboren und aufgewachsen. Ihrem Scharfsinn entgeht so leicht nichts. Während die Inselpolizistin eher zur Ernsthaftigkeit neigt, nimmt ihr Kollege Roland das Leben von der leichten Seite. Laut einer alten Redensart scheinen sich Gegensätze anzuziehen, denn die beiden stehen nicht nur beruflich Seite an Seite – sie sind auch privat ein Liebespaar. Während dieses unschlagbare Duo für Recht und Ordnung sorgt, kümmert sich Antjes Vater Tjark Fedder in seiner gemütlichen Kneipe Juister Kajüte um das leibliche Wohl. Der pensionierte Seemann hat dank seiner großen Lebenserfahrung den einen oder anderen wichtigen Hinweis für die Ermittler, denn ihm kommen viele Neuigkeiten zu Ohren. Und Tjark schafft es sogar, die übereifrige Bürgermeisterin Silke Meester zu bremsen, die den Kommissaren gelegentlich bei ihrer Arbeit dazwischenfunken will.

