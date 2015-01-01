Neuerscheinung: Ostfrieslandkrimi „Friesensohn“ von Sina Jorritsma im Klarant Verlag

Ein toter Frauenverführer am Neuen Deich von Borkum. Alles deutet auf Eifersucht – doch Mona Sander und Enno Moll spüren: Hinter dem Mord an Alex Voss steckt mehr als nur ein gekränktes Herz.

Als der attraktive Personal Trainer Alex Voss tot am Neuen Deich aufgefunden wird, scheint der Täter schnell gefunden: ein eifersüchtiger Rivaler mit Messer in der Hand. Doch für die Inselkommissare Mona Sander und Enno Moll ist der Fall zu offensichtlich. Zwischen Affären, verletztem Stolz und dubiosen Fitnessgeschäften stoßen sie auf ein Netz aus Geheimnissen – und immer mehr Menschen, die ein Motiv gehabt hätten.

»Der Frauenverführer hat sein letztes Rendezvous auf Borkum!«

Ein Hundebesitzer findet bei seinem abendlichen Spaziergang am Neuen Deich eine Leiche. Es handelt sich dabei um den attraktiven Personal Trainer Alex Voss. Im höchsten Maße tatverdächtig ist der Sohn eines bekannten Borkumer Hoteliers, denn der Tote hatte sich immer wieder an seine Freundin herangemacht. Zudem befand sich der junge Mann betrunken in der Nähe des Tatorts und hatte die wahrscheinliche Mordwaffe bei sich: ein Messer. Der Fall scheint klar. Doch die Inselkommissare Mona Sander und Enno Moll sind sich nicht sicher, ob die Lösung wirklich so einfach ist. Und als sie in der Vergangenheit des Toten nachforschen, gibt es plötzlich genügend andere Motive für einen Mord, schließlich hatte Alex Voss in der Fitnessszene viele dubiose Geschäfte gemacht. Sind ihm diese zum Verhängnis geworden? Oder gibt es auf der Insel Borkum etwa noch jemanden, dessen Frau von dem Fitnesstrainer umgarnt wurde und der einen lästigen Nebenbuhler ausschalten wollte?

„Friesensohn“ ist bei allen bekannten E-Book Shops wie Amazon, Apple Book, Thalia, Hugendubel, Kobo und vielen weiteren zum Preis von 4,99 Euro erhältlich.

„Friesensohn“ ist ebenfalls als Taschenbuch zum Preis von 13 Euro erhältlich.

Mehr Informationen erhält der Leser hier https://www.amazon.de/dp/B0GPRNXQJJ sowie auf https://www.thalia.de/shop/home/artikeldetails/A1078364555.

Die Autorin:

Sina Jorritsma ist das Pseudonym einer erfolgreichen Autorin, die mehrere Bestseller Ostfrieslandkrimi-Serien im Klarant Verlag veröffentlicht hat.

Als gebürtiger Ostfriesin fällt es Sina Jorritsma nicht schwer, ihre Romane in der schönen Nordseeregion anzusiedeln. Sie mag die Landschaft und die Menschen, und mit ihrer Familie und ihren vielen Haustieren lebt sie in einem kleinen Dorf in der Krummhörn.

Die friesischen Orte und Sehenswürdigkeiten kennt die Krimiautorin sehr gut. Wenn sie gerade keine Bücher schreibt, arbeitet Sina Jorritsma gern im Garten, macht Radtouren, geht shoppen oder trifft sich mit Freundinnen. Dabei schnappt sie übrigens oft Ideen für Romane auf.

Zur Reihe „Mona Sander und Enno Moll ermitteln“:

Die rotblonde Mona erreicht nur ganz knapp die vorgeschriebene Mindestlänge für Frauen im Polizeidienst. Ihre Klappe ist dafür aber umso größer. Ihr vorlautes Mundwerk und ihre unbeherrschte Art haben ihr schon oft Schwierigkeiten bereitet. Ansonsten ist ihr älterer und lebenserfahrener Kollege Enno Moll, der Inbegriff des tiefenentspannten Ostfriesen, ihr Fels in der Brandung. Die Gemütsruhe des zwei-Meter-Manns ist ein Gegengewicht zum quirligen Charakter seiner Kollegin Mona Sander.

