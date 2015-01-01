  • Neuerscheinung: Ostfrieslandkrimi „Norderney Raub“ von Freya Joken im Klarant Verlag

    Ein Diamantenraub in Norden sorgt für Gesprächsstoff – und kurz darauf wird auf Norderney ein Clown mit einem funkelnden Edelstein gefunden. Fenna und Henning beginnen zu ermitteln und stoßen auf eine

    BildGanz Ostfriesland spricht über den Diamantenraub in Norden. Doch als auf Norderney ein Mann im Clownskostüm entdeckt wird, der einen kostbaren Edelstein bei sich trägt, werden Fenna Hansen und Henning Petersen neugierig. Ein rätselhafter Fall, der die Insel in Atem hält.

    Klappentext:

    »Ein Diamantenraub in Norden. Was für ein spektakulärer Überfall!«
    In den frühen Morgenstunden überfallen Räuber ein kleines Juweliergeschäft in Norden, das in ganz Ostfriesland für seine kostbaren Diamanten bekannt ist. Der Besitzer hatte die wertvollen Steine ausnahmsweise in großer Zahl vorrätig. Auf welchem Weg auch immer – die Täter waren an diese Informationen gelangt und wussten, welch kostspielige Ware sich in seinem Besitz befand. Doch von den Räubern fehlt jegliche Spur. Dann wird plötzlich auf Norderney eine Leiche im Clownskostüm entdeckt, die einen wertvollen Edelstein bei sich hat!
    Die Norderneyer Inselpolizisten Fenna Hansen und Henning Petersen finden heraus, dass es sich bei dem Toten um Christian Bohmte handelt, der am vorherigen Tag in einer Kinderkurklinik auftreten sollte. Stammt der Edelstein aus dem Norder Raubüberfall? Und was kann ein Clown mit gestohlenen Diamanten zu tun haben? Als die Ermittler das Umfeld des Toten genau unter die Lupe nehmen, stoßen sie auf eine entscheidende Spur. Das Clownskostüm erhält plötzlich eine ganz neue Bedeutung …

    Das E-Book ist bei allen bekannten E-Book Shops wie Amazon (für den Kindle eReader), Apple Books (für iBooks), Thalia (für tolino), Hugendubel und vielen weiteren zum Preis von 4,99 Euro erhältlich.

    „Norderney Raub“ ist ebenfalls als Taschenbuch zum Preis von 13 Euro erhältlich.

    Mehr Informationen erhält der Leser hier https://www.amazon.de/dp/B0GQXMD8H4 sowie auf https://www.thalia.de/shop/home/artikeldetails/A1078454166.

    Die Autorin:

    Freya Joken – Da, wo das Emsland endet und Ostriesland beginnt, lebt Freya Joken. Passender kann der Wohnort der Autorin nicht liegen: kein weiter Weg zum ostfriesischen Strand und nur einen Katzensprung von Freyas Lieblingsinsel Norderney entfernt. Die Liebe zum Meer, Strand und der Insel wurde bereits in ihrer Kindheit zum Leben erweckt. Früher war Freya mit ihren Eltern oft dort, und noch heute genießt sie die Auszeit auf Norderney, der zweitgrößten ostfriesischen Insel. Dabei wird sie von ihrem Mann begleitet, der jahrelang zur See gefahren ist und die Leidenschaft zum Meer mit ihr teilt. Auf Norderney tobt der Bär, denn es gibt viele tolle Events und Attraktionen. Kein Wunder also, dass Freya Joken bei so viel lustigem Trubel unzählige Ideen für spannende Ostfrieslandkrimis bekommt.

    Zur Reihe: „Die Inselpolizisten“ auf Norderney

    Fenna Hansen ist eine quirlige junge Kommissarin, die gemeinsam mit ihrem Kollegen Henning Petersen auf der ostfriesischen Insel Norderney die Verbrecher jagt. Dabei hat die aus Emden stammende Fenna immer einen lockeren Spruch auf den Lippen und nimmt manche Dienstvorschrift nicht ganz so genau. Was ihren Chef wenig stört, denn bevor der alte Theo Wiemer explodiert, muss man ihn schon sehr ärgern und provozieren. Ihrem Kollegen Henning raubt die Ostfriesin hingegen manchmal den letzten Nerv, aber er kann ihr nie wirklich und lange böse sein. Schließlich sind die beiden Inselpolizisten als kriminalistisches Duo einfach unschlagbar und kommen jedem Mörder, der die idyllische Urlaubsinsel unsicher macht, auf die Spur.

