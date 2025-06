Neuerscheinung: Ostfrieslandkrimi „Spielertod auf Norderney“ von Julia Brunjes im Klarant Verlag

„Im Ferienhaus bin ich neben dem Professor aufgewacht! Ich habe ihn umgebracht!“ Was ist los auf der sonst so idyllischem Nordseeinsel? Die neue Serie von Julia Brunjes auf Norderney!

Auf Norderney gibt es ein neues Kommissaren-Team: Annika Broder und Nick Straten sorgen in Zukunft für Recht und Ordnung auf der idylischen ostfriesischen Insel. Bereits hinter dem ersten Kriminalfall steckt mehr, als es zunächst scheint!

Klappentext:

»Ich habe einen Mord begangen!« Mit diesen Worten stürmt die junge Studentin Mila in die Inselwache von Norderney. Im Ferienhaus war sie neben der Leiche des Philosophieprofessors Arthur Meisel aufgewacht. Doch hat Mila wirklich den Mann erwürgt, mit dem sie eine Affäre hatte? Für die Kommissare Annika Broder und Nick Straten ist der Fall alles andere als klar. Mila hat keinerlei Erinnerung an die Tatnacht – wurde sie mit K.-o.-Tropfen außer Gefecht gesetzt? Der ermordete Professor war jedenfalls kein gewöhnlicher Akademiker. Offiziell behauptete er, an einer Formel für das Glück zu arbeiten – womöglich nur ein willkommener Vorwand, um abends im Spielsalon die Roulettekugel kreisen zu lassen. Und irgendwie hatte er immer Geld. Hat ihn seine Spielleidenschaft am Ende das Leben gekostet? Die ostfriesischen Ermittler nehmen mehrere Verdächtige ins Visier. Für den Professor ist die letzte Kugel zwar gefallen, doch die Jagd nach dem Mörder hat gerade erst begonnen …

Das E-Book ist bei allen bekannten E-Book Shops wie Amazon (für den Kindle eReader), Apple Books (für iBooks), Thalia (für tolino), Hugendubel und vielen weiteren zum Preis von 4,99 Euro erhältlich.

Mehr Informationen erhält der Leser hier https://www.amazon.de/dp/B0FBLC91NQ sowie eine Leseprobe auf https://www.thalia.de/shop/home/artikeldetails/A1075497779.

Die Autorin:

Julia Brunjes ist das Pseudonym einer erfolgreichen Autorin, die sich an der Küste und auf den ostfriesischen Inseln bestens auskennt. Während ihres Studiums hat sie zeitweise an der Rezeption eines Hotels gearbeitet, daher ist ihr das Gastgewerbe bestens vertraut. Zum Schreiben kam sie schon als Teenager – damals gewann sie einen Kurzgeschichten-Wettbewerb. Hauptberuflich ist sie in der Buchhaltung eines mittelständischen Unternehmens tätig. Sie verbringt oft ein verlängertes Wochenende auf Langeoog, wo sie beim Schwimmen entspannt. In der schönen Atmosphäre ihrer Lieblingsinsel fliegen ihr die Ideen für neue Krimis nur so zu.

Zur Reihe: „Die INSEL Wache“:

Dort für Ordnung sorgen, wo andere Menschen Urlaub machen? Dieser Aufgabe widmet sich die blonde Oberkommissarin Annika Broder mit Herz und Verstand. Sie setzt bei der Verbrecherjagd auf Köpfchen, obwohl sie als leidenschaftliche Karatekämpferin Finsterlinge auch waffenlos außer Gefecht setzen kann. Und falls sie doch mal mit ihrem Latein am Ende ist, gibt es da immer noch ihren Vater Dr. Meinhard Broder. Der pensionierte Staatsanwalt hat sich auf der traumhaften Insel zur Ruhe gesetzt und kann seiner Tochter so manchen nützlichen Ratschlag geben. Doch bei der eigentlichen Aufklärung ihrer Kriminalfälle steht Annika ihr Kollege Nick Straten zur Seite. Der hochgewachsene athletische Kommissar mit dem graumelierten Vollbart wäre vermutlich Fußballprofi geworden, wenn er nicht die Polizeilaufbahn eingeschlagen hätte. Er kickt immer noch in seiner Freizeit beim TuS Norderney, wo er so manche wertvolle Information aufschnappt. Außerdem ist er stolzer Besitzer eines Segelboots – bei seinen Touren durch die ostfriesische Inselwelt ist auch Annika manchmal dabei. Die beiden sind eben nicht nur bei der Mörderjagd ein tolles Team!

