Neuerscheinung: Ostfrieslandkrimi „Goldtod auf Langeoog“ von Julia Brunjes im Klarant Verlag

Eine antike Dublone hat Adrian Krons Luftröhre verschlossen und seinen Tod durch Ersticken verursacht! Wer hat den Besitzer der neuen Sushibar auf Langeoog auf dem Gewissen?

Die Langeooger Kommissare Fenja Bruns und Jonte Visser haben es diesmal mit einem aufregenden Fall zu tun: Was hat die Freundin der Tochter des Opfers mit der Tat zu tun? Offenbar hat sie sich in ihrer Freizeit intensiv mit antiken Golddublonen befasst …

Zur Serie:

Wir freuen uns, Ihnen unsere neue Langeoog-Ostfrieslandkrimi-Serie „Die INSEL Polizei“ vorstellen zu können! Ab sofort wird jeden Monat ein neuer Ostfrieslandkrimi von Julia Brunjes erscheinen, in dem es um die beiden sympathischen Polizisten Fenja Bruns und Jonte Visser auf der Insel LANGEOOG geht.

Die beiden Polizisten ermitteln auf der idyllischen Insel Langeoog und sorgen für Recht und Ordnung. Fenja Bruns ist eine neugierige junge Polizistin, die zusammen mit ihrem energischen Kollegen Jonte Visser Verbrechen aufklärt. Auch schwierige Mordfälle sind für das eingespielte Team kein Problem. Gemeinsam ergänzen sie sich perfekt und lösen jeden Fall!

In ihrer Freizeit entspannen Fenja und Jonte in der urigen Gaststätte Zum Harpunier, die von Jontes älterem Bruder Harm und dessen Ehefrau Lisa betrieben wird. Dort treffen sie auch oft auf Ubbo Visser, den Vater der beiden Brüder, der den Spitznamen „Käpt’n“ trägt. Mit seiner großen Lebenserfahrung hilft er den beiden Polizisten immer wieder bei schwierigen Ermittlungen.

Klappentext „Goldtod auf Langeoog“:

»Ein Goldstück als Mordinstrument?« Der Fund des herbeigerufenen Mediziners lässt zumindest über die Todesursache keinen Zweifel: Eine antike Dublone hat Adrian Krons Luftröhre verschlossen und seinen Tod durch Ersticken verursacht! Wer hat den Besitzer der neuen Sushibar auf Langeoog, die noch an diesem Abend feierlich eröffnet werden sollte, auf dem Gewissen? Und wie kommt man überhaupt auf die Idee, auf einer ostfriesischen Insel eine japanische Sushibar zu eröffnen? Die treibende Kraft hinter dieser skurrilen Geschäftsidee soll Adrian Krons Ehefrau gewesen sein, die als berechnende Luxuslady gilt. Die Langeooger Kommissare Fenja Bruns und Jonte Visser müssen allerdings zunächst die beste Freundin der Tochter des Opfers finden. Tabea verschwand am Tatabend spurlos. Und befasste sich in ihrer Freizeit offenbar intensiv mit antiken Golddublonen …

Das ebook „Goldtod auf Langeoog“ wird am 26.April 2023 veröffentlicht auf allen bekannten Onlineplattformen wie Amazon, Thalia, Weltbild, Apple itunes, Kobo und vielen mehr! Wir wünschen viel Spaß beim Lesen und beste Ostfrieslandkrimi-Unterhaltung von der wunderschönen Insel Langeoog!

Mehr Informationen erhält der Leser hier https://www.amazon.de/gp/product/B0C3JBL7JN sowie eine Leseprobe auf https://www.weltbild.de/artikel/ebook/goldtod-auf-langeoog-ostfrieslandkrimi-die-insel-polizei-bd_40835746-1.

Julia Brunjes ist das Pseudonym einer erfolgreichen Autorin, die sich an der Küste und auf den ostfriesischen Inseln bestens auskennt. Während ihres Studiums hat sie zeitweise an der Rezeption eines Hotels gearbeitet, daher ist ihr das Gastgewerbe bestens vertraut. Zum Schreiben kam sie schon als Teenager – damals gewann sie einen Kurzgeschichten-Wettbewerb. Hauptberuflich ist sie in der Buchhaltung eines mittelständischen Unternehmens tätig. Sie verbringt oft ein verlängertes Wochenende auf Langeoog, wo sie beim Schwimmen entspannt. In der schönen Atmosphäre ihrer Lieblingsinsel fliegen ihr die Ideen für neue Krimis nur so zu.

