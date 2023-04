Neuerscheinung: Ostfrieslandkrimi „Fischertod in Greetsiel“ von Rolf Uliczka im Klarant Verlag

Kapitän Freesemann bricht plötzlich während einer Krabbenkutter-Fahrt tot zusammen. Seine Ex-Ehefrau beschuldigt den Decksmann des Mordes, der den Kutter geerbt hat. Die Kripo Aurich ermittelt!

Femke Peters und ihr Team stehen in ihrem siebten Fall vor einer neuen Herausforderung: Anscheinend handelt es sich bei dem Tod von Kapitän Freesemann doch nicht, wie anfangs vermutet, um einen natürlichen. Doch warum besteht seine Ex-Frau darauf, dass es sich um einen Mord handelt?

Zum Inhalt von „Fischertod in Greetsiel“:

»Wir haben einen Todesfall auf einem Krabbenkutter!« Der Greetsieler Kapitän Dewald Freesemann bricht während einer Fahrt auf seinem Krabbenkutter plötzlich tot zusammen. Herztod lautet die Diagnose des Arztes, doch Dewald Freesemann hatte keinerlei typische Vorerkrankungen. Seine Ex-Ehefrau erhebt schwere Anschuldigungen gegen den einzigen Decksmann und jahrelangen Weggefährten des Opfers. Denn dieser soll nun gemäß dem Vermächtnis des Verstorbenen den wertvollen Krabbenkutter erhalten. Konnte der Decksmann es nicht mehr abwarten, selbst in die Rolle des Kapitäns zu schlüpfen? Kann es Zufall sein, dass er kurz vor dem Todesfall eine Webcam an Bord installiert hat, die nun seine Unschuld zu beweisen scheint? Kommissarin Femke Peters und ihr Team von der Kripo Aurich stoßen allerdings auf eine weitere heiße Spur, die die Ex-Ehefrau selbst ins Zentrum der Ermittlungen rückt. Wenig später kommt von der Rechtsmedizin die Gewissheit: Es war kein natürlicher Tod …

Mit dem Ostfriesenkrimi „Fischertod in Greetsiel“ (ISBN 978-396-586-763-5) ist der siebte Band aus der Reihe „Kommissarin Femke Peters ermittelt“ erschienen. Das E-Book ist bei allen bekannten E-Book Shops wie Amazon (für den Kindle eReader), Apple iTunes (für iBooks), Thalia (für tolino), Weltbild, Hugendubel, Kobo und vielen weiteren zum Preis von 3,99 Euro erhältlich.

Mehr Informationen erhält der Leser hier https://www.amazon.de/gp/product/B0C2ZVLJDT sowie eine Leseprobe auf https://www.weltbild.de/artikel/ebook/fischertod-in-greetsiel-ostfrieslandkrimi-kommissarin-femke_40777996-1.

Der Autor:

Rolf Uliczka ist geboren und aufgewachsen am Rande der romantischen Holsteinischen Schweiz und lebt mit seiner Frau seit einigen Jahren im Saterland. Menschen in all ihren Facetten und ihre Geschichten haben ihn schon immer fasziniert. Auch das Schreiben war und ist eine seiner größten Leidenschaften. Ostfriesland, das Land der Leuchttürme, des Wattenmeeres, der grünen Landschaften mit seinen geheimnisvollen Mooren und Inseln, wo jährlich Millionen ihren Urlaub verbringen, bietet ihm viel Stoff für das Unerwartete. Genau das macht auch die Spannung seiner Ostfrieslandkrimis aus.

