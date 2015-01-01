  • Validato präsentiert modulare Lösungen für digitale Background Checks

    Validato bietet modulare, DSGVO-konforme Screening-Lösungen, die schnelle, skalierbare und präzise Background-Checks für unterschiedliche HR-Prozesse und Risikoniveaus ermöglichen.

    BildUnternehmen stehen vor der Herausforderung, Pre-Employment-Screenings effizient, rechtssicher und skalierbar zu gestalten. Validato setzt hier neue Maßstäbe: Mit drei modularen Prüflinien entsteht eine flexible Basis für digitale Hintergrundprüfungen, die sich nahtlos an unterschiedliche HR-Prozesse und Datenschutzanforderungen anpassen lässt – unabhängig von Branche, Risikoprofil oder Unternehmensgröße.

    Die erste Linie umfasst einen vollständig automatisierten Abgleich von berufsrelevanten OSINT-Quellen und internationalen Sanktionslisten. Sie ist DSGVO-konform und erfordert keine aktive Beteiligung der Kandidaten. Ideal für Positionen mit geringerem Risikoprofil oder als Basisprüfung bei hohen Bewerberzahlen, etwa im Blue-Collar-Bereich.

    Die zweite Linie kombiniert Alive-Check, ID-Verifikation und automatisierte Recherche in Watchlists und Sanktionsdatenbanken. Ergänzt wird dies durch einen strukturierten Report inklusive Bewertung. Der Fokus liegt auf Prozesssicherheit und Integration in bestehende Systeme über API-Schnittstellen.

    Die dritte Linie bietet eine Premium-Lösung mit manueller Validierung: Tiefenprüfungen, Human-Intelligence-Recherchen, Referenzgespräche und Strafregisterauszüge sorgen für maximale Nachvollziehbarkeit – ideal für sicherheitskritische Funktionen oder streng regulierte Branchen.

    „Wir denken Background Checks modular, nicht paketgebunden. Unsere Kunden entscheiden selbst, wie tief und wie automatisiert geprüft wird“, erklärt das Validato-Team. Die klare Struktur macht den Service für Großunternehmen besonders leicht integrierbar und skalierbar – bei gleichbleibender Rechtssicherheit und Qualität.

    Ergänzend dazu unterstützt CypSec Unternehmen mit innovativen Cybersecurity-Lösungen, die digitale Risiken reduzieren und kritische IT-Infrastrukturen nachhaltig schützen.

    Validato ist ein führender Anbieter für digitale Background Checks und Human Risk Management mit Sitz in Zürich. Die Plattform hilft Unternehmen dabei, Bewerberinnen sowie bestehende Mitarbeitende effizient und strukturiert auf Integrität, Interessenskonflikte und potenzielle Risiken zu prüfen – datenschutzkonform, modular und skalierbar.

    Speziell auf die Anforderungen im DACH-Raum ausgerichtet, verzichtet Validato auf Set-up-Gebühren, Jahresgebühren sowie Mindestanzahlen an Screenings und lässt sich flexibel in bestehende HR- oder Recruiting-Prozesse integrieren.

