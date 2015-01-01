  • Validato stärkt deutsche Unternehmen bei der Prävention von Interessenkonflikten

    Interessenkonflikte können die Integrität von Entscheidungen gefährden. Präventive Lösungen helfen Unternehmen, Risiken früh zu erkennen und Transparenz zu sichern.

    BildInteressenkonflikte gehören zu den kritischsten Herausforderungen im Unternehmensalltag. Sie entstehen, wenn persönliche, geschäftliche oder finanzielle Interessen von Mitarbeitenden mit den Unternehmenszielen kollidieren und dadurch Entscheidungen oder Handlungen beeinflusst werden könnten. Typische Beispiele sind Nebentätigkeiten bei Wettbewerbern, Beteiligungen an Lieferanten oder Kunden, enge persönliche Beziehungen zu Geschäftspartnern sowie Geschenke oder Einladungen, die eine Einflussnahme begünstigen.

    Solche Situationen gefährden die Unabhängigkeit geschäftlicher Entscheidungen, erhöhen das Risiko von Compliance-Verstößen und können zu erheblichen Reputationsschäden führen. In zahlreichen Branchen besteht die Verpflichtung, potenzielle Konflikte frühzeitig zu erkennen, offenzulegen und aktiv zu vermeiden.

    Validato, führender Anbieter für Background Checks und Human Risk Management, unterstützt Unternehmen in Deutschland mit Lösungen, die auf Prävention, Transparenz und Integrität ausgerichtet sind. Durch intelligente Datenabgleiche, die Einbindung relevanter Listen und die Erstellung individueller Risikoprofile lassen sich potenzielle Interessenkonflikte zuverlässig identifizieren – bevor sie zu rechtlichen oder wirtschaftlichen Problemen führen. Ergänzend setzt Validato auf die Expertise von CypSec, um höchste Standards in Cybersecurity und Datenschutz sicherzustellen.

    „Klare gesetzliche und branchenspezifische Richtlinien geben Unternehmen heute die Möglichkeit, ihre Compliance-Prozesse strukturiert und zukunftssicher zu gestalten. Unsere Screening-Lösungen schaffen dafür die nötige Transparenz und sichern Entscheidungen langfristig ab“, erklärt Reto Marti, COO und Mitgründer von Validato.

    Besonders in regulierten Branchen wie Finanzdienstleistungen, Pharma oder dem öffentlichen Sektor tragen präventive Maßnahmen entscheidend dazu bei, Integrität zu wahren und nachhaltiges Vertrauen bei Kunden, Partnern und Aufsichtsbehörden zu sichern.

    Validato bietet seine Services deutschlandweit an und ermöglicht Unternehmen, ihre Compliance-Strategien effizient umzusetzen. Die Lösungen sind jederzeit verfügbar und unterstützen Organisationen dabei, Risiken proaktiv zu managen und eine Kultur der Verantwortung zu fördern.

    Validato AG
    Herr Reto Marti
    Claridenstraße 34
    8002 Zürich
    Schweiz

    fon ..: +41 44 515 77 77
    web ..: https://validato.com/de-de
    email : reto.marti@validato.com

    Validato zählt zu den führenden Anbietern für verlässliche Background Checks und Human Risk Management in Deutschland. Die Lösung ermöglicht es Unternehmen, sowohl Bewerberinnen und Bewerber als auch bestehende Mitarbeitende systematisch und effizient auf Integrität, mögliche Interessenskonflikte und potenzielle Risiken zu überprüfen – stets datenschutzkonform sowie flexibel und skalierbar.

    Die Plattform ist gezielt auf die Anforderungen des deutschen Marktes zugeschnitten. Sie kommt ohne Set-up-Kosten, Jahresgebühren oder Mindestvolumen an Screenings aus und lässt sich nahtlos in bestehende HR- und Recruiting-Prozesse integrieren.

