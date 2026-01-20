  • ISO 27001 Annex A 6.1. Personenscreening als messbarer Sicherheitsfaktor

    Der Faktor Mensch spielt in ISO/IEC 27001 eine zentrale Rolle. Annex A 6.1 fordert klare Prüfprozesse vor der Einstellung, um Sicherheitsrisiken frühzeitig zu erkennen und zu minimieren.

    BildDer internationale Standard ISO/IEC 27001 definiert klare Anforderungen an den Umgang mit Informationssicherheitsrisiken. Ein oft unterschätzter Bereich ist dabei der Faktor Mensch.

    Mit Annex A 6.1 fordert die Norm ausdrücklich, dass Mitarbeitende vor der Einstellung angemessen überprüft werden. Ziel ist es, Risiken durch unzuverlässige oder ungeeignete Personen frühzeitig zu erkennen und zu minimieren.

    In der Praxis konzentrieren sich viele Organisationen weiterhin primär auf technische Maßnahmen. Firewalls, Zugriffskonzepte und Monitoring sind detailliert dokumentiert. Die personelle Ebene bleibt dagegen häufig auf Lebenslauf, Interview und Referenzen beschränkt.
    Aus Sicht der ISO 27001 ist das unzureichend.

    Annex A 6.1 verlangt keinen Vertrauensvorschuss, sondern einen nachvollziehbaren Kontrollmechanismus. Entscheidend ist nicht nur, dass Prüfungen durchgeführt werden, sondern dass diese strukturiert, konsistent und auditfähig dokumentiert sind.

    Cypsec unterstützen Unternehmen bei der operativen Umsetzung dieser Anforderung. Die Dienstleistungen umfassen unter anderem Pre-Employment Background Checks, Identitätsprüfungen, die Verifikation von beruflichem Werdegang und Qualifikationen sowie Integritäts- und Compliance-Prüfungen gegen relevante Sanktions-, PEP- und Watchlisten – stets im rechtlich zulässigen Rahmen.

    Die Ergebnisse werden in klar strukturierten Reports festgehalten und können direkt als Nachweis im ISO-27001-Audit verwendet werden. Damit wird Annex A 6.1 nicht interpretiert, sondern konkret erfüllt.

    Für Organisationen bedeutet dies einen wesentlichen Schritt hin zu einem ganzheitlichen Informationssicherheitsmanagement. Der Faktor Mensch wird nicht mehr als implizites Risiko betrachtet, sondern als kontrollierbare Größe innerhalb des ISMS.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Validato AG
    Herr Reto Marti
    Claridenstraße 34
    8002 Zürich
    Schweiz

    fon ..: +41 44 515 77 77
    web ..: https://validato.com/de-de/home
    email : reto.marti@validato.com

    Validato ist ein führender Anbieter für digitale Background Checks und Human Risk Management mit Sitz in Zürich. Die Plattform hilft Unternehmen dabei, Bewerberinnen sowie bestehende Mitarbeitende effizient und strukturiert auf Integrität, Interessenskonflikte und potenzielle Risiken zu prüfen – datenschutzkonform, modular und skalierbar.

    Speziell auf die Anforderungen im DACH-Raum ausgerichtet, verzichtet Validato auf Set-up-Gebühren, Jahresgebühren sowie Mindestanzahlen an Screenings und lässt sich flexibel in bestehende HR- oder Recruiting-Prozesse integrieren.

