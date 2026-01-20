ISO 27001 Annex A 6.1. Personenscreening als messbarer Sicherheitsfaktor

Der Faktor Mensch spielt in ISO/IEC 27001 eine zentrale Rolle. Annex A 6.1 fordert klare Prüfprozesse vor der Einstellung, um Sicherheitsrisiken frühzeitig zu erkennen und zu minimieren.

Der internationale Standard ISO/IEC 27001 definiert klare Anforderungen an den Umgang mit Informationssicherheitsrisiken. Ein oft unterschätzter Bereich ist dabei der Faktor Mensch.

Mit Annex A 6.1 fordert die Norm ausdrücklich, dass Mitarbeitende vor der Einstellung angemessen überprüft werden. Ziel ist es, Risiken durch unzuverlässige oder ungeeignete Personen frühzeitig zu erkennen und zu minimieren.

In der Praxis konzentrieren sich viele Organisationen weiterhin primär auf technische Maßnahmen. Firewalls, Zugriffskonzepte und Monitoring sind detailliert dokumentiert. Die personelle Ebene bleibt dagegen häufig auf Lebenslauf, Interview und Referenzen beschränkt.

Aus Sicht der ISO 27001 ist das unzureichend.

Annex A 6.1 verlangt keinen Vertrauensvorschuss, sondern einen nachvollziehbaren Kontrollmechanismus. Entscheidend ist nicht nur, dass Prüfungen durchgeführt werden, sondern dass diese strukturiert, konsistent und auditfähig dokumentiert sind.

Cypsec unterstützen Unternehmen bei der operativen Umsetzung dieser Anforderung. Die Dienstleistungen umfassen unter anderem Pre-Employment Background Checks, Identitätsprüfungen, die Verifikation von beruflichem Werdegang und Qualifikationen sowie Integritäts- und Compliance-Prüfungen gegen relevante Sanktions-, PEP- und Watchlisten – stets im rechtlich zulässigen Rahmen.

Die Ergebnisse werden in klar strukturierten Reports festgehalten und können direkt als Nachweis im ISO-27001-Audit verwendet werden. Damit wird Annex A 6.1 nicht interpretiert, sondern konkret erfüllt.

Für Organisationen bedeutet dies einen wesentlichen Schritt hin zu einem ganzheitlichen Informationssicherheitsmanagement. Der Faktor Mensch wird nicht mehr als implizites Risiko betrachtet, sondern als kontrollierbare Größe innerhalb des ISMS.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Validato AG

Herr Reto Marti

Claridenstraße 34

8002 Zürich

Schweiz

fon ..: +41 44 515 77 77

web ..: https://validato.com/de-de/home

email : reto.marti@validato.com

Validato ist ein führender Anbieter für digitale Background Checks und Human Risk Management mit Sitz in Zürich. Die Plattform hilft Unternehmen dabei, Bewerberinnen sowie bestehende Mitarbeitende effizient und strukturiert auf Integrität, Interessenskonflikte und potenzielle Risiken zu prüfen – datenschutzkonform, modular und skalierbar.

Speziell auf die Anforderungen im DACH-Raum ausgerichtet, verzichtet Validato auf Set-up-Gebühren, Jahresgebühren sowie Mindestanzahlen an Screenings und lässt sich flexibel in bestehende HR- oder Recruiting-Prozesse integrieren.

Pressekontakt:

Validato AG

Herr Reto Marti

Claridenstraße 34

8002 Zürich

fon ..: +41 44 515 77 77

email : reto.marti@validato.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Validato stärkt deutsche Unternehmen bei der Prävention von Interessenkonflikten Emperor Metals: Mit KI und Kapital in Québecs Gold-Zukunft