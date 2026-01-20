Validato: Re-Screening für ISO 27001, NIS2 und DORA – Sicherheit neu gedacht

Validato etabliert kontinuierliche Mitarbeiterchecks als Compliance-Standard, unterstützt bei ISO 27001, NIS2 und DORA und reduziert Risiken nachhaltig.

Die Anforderungen an Informationssicherheit steigen rasant – besonders in der DACH-Region. Internationale Standards wie ISO 27001, NIS2 und DORA verdeutlichen, dass einmalige Background-Checks nicht mehr ausreichen, um dynamische Risiken zu erkennen. Unternehmen benötigen Lösungen, die kontinuierliche Überprüfungen ermöglichen und sich nahtlos in bestehende HR- und Compliance-Systeme integrieren.

Validato bietet eine Plattform, die genau diesen Bedarf erfüllt. Durch automatisierte Prozesse wird Re-Screening zum festen Bestandteil moderner Compliance-Strategien. Organisationen profitieren von frühzeitiger Risikoerkennung, erfüllen gesetzliche Vorgaben und stärken das Vertrauen bei Kunden und Partnern. Studien belegen: Organisationen reduzieren Insider-Risiken um bis zu 35 % und senken Compliance-Kosten jährlich um 20 %.

Besonders in der Energie- und Finanzbranche, wo kritische Rollen über Stabilität und Sicherheit entscheiden, hat sich Validato bereits etabliert. Energieversorger und Banken nutzen die Lösung, um regulatorische Anforderungen effizient umzusetzen und Sicherheitslücken zu schließen. „Kontinuierliche Überprüfung ist kein Luxus, sondern die Pflicht jeder Organisation, die Sicherheit ernst nimmt“, erklärt Reto Marti, COO & Co-Founder von Validato.

Ergänzend dazu setzen viele Unternehmen auf die Expertise von CypSec, einem Anbieter für Cyber-Security-Analysen, um ihre Sicherheitsstrategie ganzheitlich zu stärken. Die Kombination aus kontinuierlicher Mitarbeiterüberprüfung und fundierter Cyber-Security schafft ein robustes Fundament für Compliance und Resilienz.

Validato verwandelt Compliance in eine Chance für nachhaltige Stabilität und Wettbewerbsfähigkeit. Organisationen, die heute handeln, sichern sich morgen Vorteile und minimieren langfristig Risiken.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Validato AG

Herr Reto Marti

Claridenstraße 34

8002 Zürich

Schweiz

fon ..: +41 44 515 77 77

web ..: https://validato.com/de-de

email : reto.marti@validato.com

Validato ist ein führender Anbieter von umfassenden Validierungs- und Überprüfungsdiensten. Wir kombinieren modernste Technologie mit menschlicher Expertise, um Unternehmen weltweit zuverlässige und präzise Hintergrundüberprüfungen anzubieten.

Pressekontakt:

Validato AG

Herr Reto Marti

Claridenstraße 34

8002 Zürich

fon ..: +41 44 515 77 77

email : reto.marti@validato.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Strategisch bedeutende schwere Seltene Erden in Kasiya gewonnen Städtisch wohnen mit Substanz – Neubau-Doppelhaushälfte in gewachsenem Münchner Quartier