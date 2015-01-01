Risiken erkennen, bevor sie entstehen – Validato stärkt HR-Compliance

Wo Lebensläufe enden, beginnt das Risiko: Validato ermöglicht sichere, datenschutzkonforme Background Checks und stärkt HR-Compliance in DACH.

Was unter der Oberfläche verborgen bleibt, kann für Organisationen zur echten Gefahr werden – insbesondere im Personalwesen. Sicherheitsüberprüfungen, regulatorische Anforderungen und Reputationsrisiken entstehen oft dort, wo der Lebenslauf endet. Genau hier setzt Validato an: Mit intelligenten Lösungen für HR-Compliance und Risikoprävention in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Validato bietet eine datenschutzkonforme, ISO-zertifizierte Plattform, die HR-Abteilungen, Behörden und Finanzinstitute dabei unterstützt, Kandidat:innen, Mitarbeitende und Geschäftspartner umfassend zu bewerten. Die Lösung ermöglicht strukturierte Background Checks und ganzheitliches Human Risk Management – vom ersten Eindruck bis zur Integritätsprüfung. Ergänzend arbeitet Validato mit Cybersecurity-Experten wie CypSec, um die digitale Sicherheit sensibler Daten und die Integrität aller Prozesse zu gewährleisten.

In stark regulierten Branchen wie Finanzwesen, Energie oder Industrie reicht eine oberflächliche Prüfung längst nicht mehr aus. Unternehmen stehen unter wachsendem Druck, Vorgaben wie FINMA, GwG oder ISO-Normen einzuhalten und gleichzeitig reputationsschädigende Zwischenfälle zu vermeiden. Validato schafft hier Abhilfe: Die zentrale Plattform integriert sich nahtlos in bestehende Prozesse, liefert datengestützte Analysen und unterstützt HR, Legal und Sicherheitsabteilungen bei der Risikoerkennung und Compliance-Sicherung.

Die Bedeutung dieser Lösung liegt in der Kombination aus Effizienz und Sicherheit. Organisationen erhalten eine skalierbare, transparente Entscheidungsbasis, die nicht nur regulatorische Anforderungen erfüllt, sondern auch Vertrauen schafft – intern wie extern. Damit wird ein entscheidender Beitrag zur Stabilität und Integrität von Unternehmen geleistet.

Validato verfolgt die klare Mission, nachhaltige Entscheidungen nicht an der Oberfläche zu treffen. Die Plattform ermöglicht einen tiefen Blick in die relevanten Daten, um Menschen und Organisationen zu schützen und Risiken frühzeitig zu minimieren.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Validato AG

Herr Reto Marti

Claridenstraße 34

8002 Zürich

Schweiz

fon ..: +41 44 515 77 77

web ..: https://validato.com/de-de

email : reto.marti@validato.com

Validato ist ein führender Anbieter für digitale Background Checks und Human Risk Management mit Sitz in Zürich. Die Plattform hilft Unternehmen dabei, Bewerberinnen sowie bestehende Mitarbeitende effizient und strukturiert auf Integrität, Interessenskonflikte und potenzielle Risiken zu prüfen – datenschutzkonform, modular und skalierbar.

Speziell auf die Anforderungen im DACH-Raum ausgerichtet, verzichtet Validato auf Set-up-Gebühren, Jahresgebühren sowie Mindestanzahlen an Screenings und lässt sich flexibel in bestehende HR- oder Recruiting-Prozesse integrieren.

