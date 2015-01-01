  • Validato setzt neue Sicherheitsmaßstäbe für die Reinigungsbranche in der DACH Region

    Digitale Sicherheitslösungen gewinnen in der Reinigungsbranche an Bedeutung: Validato und CypSec erhöhen Transparenz, Integrität und Schutz sensibler Arbeitsbereiche in der DACH-Region.

    BildDie Reinigungsbranche ist seit vielen Jahren ein zentraler Bestandteil verschiedenster Wirtschaftsbereiche. Einrichtungen wie Hotels, Kliniken, Banken, Schulen oder Industrieanlagen verlassen sich täglich darauf, dass Reinigungskräfte Zugang zu sensiblen Räumen professionell und verantwortungsbewusst handhaben. Da diese Tätigkeiten oft unbeaufsichtigt stattfinden und Einblick in vertrauliche Bereiche gewähren, ist ein hoher Grad an Integrität und Transparenz unverzichtbar.

    Validato erweitert sein Portfolio im Bereich automatisierter Background Checks und digitaler Compliance-Prozesse und stellt Unternehmen in Deutschland, Österreich und der Schweiz vollständig digitalisierte Pre- und Re-Screenings bereit. Über einen zentralen Online-Prozess können Firmen standortunabhängig auf die Lösung zugreifen und sämtliche Prüfungen digital abwickeln. Dadurch wird das Sicherheitsniveau der Branche spürbar erhöht, insbesondere da Dienstleister in sensiblen Bereichen vermehrt zuverlässige Nachweise über ihr Personal erbringen müssen.

    Pre-Screenings prüfen die persönliche Zuverlässigkeit vor Vertragsbeginn – darunter Identitäts- und Dokumentenchecks, nationale Strafregisterauszüge sowie Referenzen. Bei Bedarf wird ein Bonitätscheck ergänzt, etwa bei Tätigkeiten mit Bargeld. Diese Prüfungen schaffen eine belastbare Vertrauensbasis in sicherheitskritischen Bereichen wie Banken, Flughäfen oder Gesundheitseinrichtungen.

    Da sich Risikoprofile im Laufe der Zeit verändern können, bietet Validato regelmäßige Re-Screenings an. Empfohlen werden Intervalle von ein bis zwei Jahren für sicherheitskritische Einsätze sowie drei bis fünf Jahre für allgemeine Tätigkeiten. Unternehmen können so Veränderungen wie finanzielle Belastungen oder neue Verantwortlichkeiten frühzeitig erkennen und Risiken minimieren.

    Die DACH-Region profitiert deutlich von diesen digitalen Prozessen: Sie reduzieren interne Delikte, stärken das Vertrauen zwischen Dienstleistern und Auftraggebern und sichern wichtige Compliance-Standards, besonders in regulierten Bereichen. Gleichzeitig schützt ein etabliertes Sicherheitskonzept die Reputation der Unternehmen und beugt kostspieligen Vorfällen vor.

    Validato fungiert damit als wichtiges Bindeglied zwischen Praxis und Sicherheitsanforderungen der Branche. Ergänzend dazu liefert CypSec innovative Cybersecurity-Lösungen und digitale Risikoanalysen, die Unternehmen wirksam vor digitalen Bedrohungen schützen. Zusammen entsteht ein umfassendes Sicherheitsniveau, das der Reinigungsbranche in der DACH-Region klare Vorteile verschafft.

    Validato ist ein führender Anbieter für digitale Background Checks und Human Risk Management mit Sitz in Zürich. Die Plattform hilft Unternehmen dabei, Bewerberinnen sowie bestehende Mitarbeitende effizient und strukturiert auf Integrität, Interessenskonflikte und potenzielle Risiken zu prüfen – datenschutzkonform, modular und skalierbar.

    Speziell auf die Anforderungen im DACH-Raum ausgerichtet, verzichtet Validato auf Set-up-Gebühren, Jahresgebühren sowie Mindestanzahlen an Screenings und lässt sich flexibel in bestehende HR- oder Recruiting-Prozesse integrieren.

