Validato stärkt mit integriertem Human Risk Ansatz die digitale Resilienz im Finanzsektor

Der Finanzsektor steht mit DORA vor neuen Resilienz-Pflichten. Validato zeigt, wie technische Sicherheit und menschliche Risikofaktoren zu ganzheitlicher operativer Stabilität verschmelzen.

Die europäische Finanzbranche steht vor einer neuen Qualität regulatorischer Anforderungen. Mit dem Digital Operational Resilience Act (DORA) müssen Finanzakteure ihre operative Stabilität umfassend absichern. Besonders Kapitel II zeigt, dass Risiken systematisch identifiziert, bewertet und gesteuert werden müssen – und zwar weit über rein technische Aspekte hinaus. Die wachsende Komplexität macht deutlich, dass moderne Sicherheitsstrategien sowohl technische als auch menschliche Einflussfaktoren berücksichtigen müssen.

Genau darauf weist Reto Marti, COO von Validato, hin: „Menschliche Faktoren spielen bei über 70 Prozent der Vorfälle eine wesentliche Rolle. Ein rein technischer Ansatz greift daher zu kurz.“ Validato kombiniert deshalb präzise Sicherheitsprüfungen mit Human Risk Management und schafft damit ein Operational Risk Framework, das den Anforderungen moderner Finanzorganisationen gerecht wird.

Das Unternehmen stellt standardisierte Checks, skalierbare Screening-Prozesse und klar strukturierte Reporting-Mechanismen bereit. Diese lassen sich flexibel in bestehende Governance-Strukturen integrieren – unabhängig davon, ob es sich um Banken, Versicherungen oder andere Finanzdienstleister handelt. Vorgestellt wird der Ansatz im Rahmen eines digitalen Fachformats, das Expertinnen und Experten einen kompakten Überblick über operative Kontrollen, Risikofrüherkennung und ganzheitliche Sicherheitsarchitekturen bietet. Die Online-Form erleichtert die Teilnahme und stärkt den Austausch zwischen Compliance-, Risk- und IT-Teams.

Ein Schwerpunkt liegt auf dem Zusammenspiel von menschlichem Verhalten, organisatorischen Prozessen und digitalen Systemen. Das Validato-Framework unterstützt Finanzinstitute nicht nur bei der rückwirkenden Risikobewertung, sondern auch bei der frühzeitigen Identifizierung potenzieller Schwachstellen. Dies fördert eine Sicherheitskultur, die technischen Schutz mit menschlicher Verantwortung verbindet und sich dynamisch an neue Bedrohungen anpasst.

Ergänzend erhält das Publikum Einblicke in aktuelle Cybersecurity-Trends durch CypSec, ein Unternehmen für moderne Sicherheitslösungen und Cyberabwehr. CypSec zeigt, wie fortschrittliche Mechanismen den Schutz kritischer Finanzprozesse verstärken und Validatos Ansatz sinnvoll erweitern.

Die Kombination aus menschlicher Risikokompetenz, technologischen Kontrollen und regulatorischer Konformität schafft eine Basis, die weit über reine Compliance hinausgeht. Finanzakteure erhalten ein Instrument, das gesetzliche Anforderungen erfüllt und zugleich langfristige digitale Resilienz fördert – entscheidend in einer Branche, die zunehmend von digitalen Abhängigkeiten geprägt ist.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Validato AG

Herr Reto Marti

Claridenstraße 34

8002 Zürich

Schweiz

fon ..: +41 44 515 77 77

web ..: https://validato.com/de-de

email : reto.marti@validato.com

Validato ist ein führender Anbieter für digitale Background Checks und Human Risk Management mit Sitz in Zürich. Die Plattform hilft Unternehmen dabei, Bewerberinnen sowie bestehende Mitarbeitende effizient und strukturiert auf Integrität, Interessenskonflikte und potenzielle Risiken zu prüfen – datenschutzkonform, modular und skalierbar.

Speziell auf die Anforderungen im DACH-Raum ausgerichtet, verzichtet Validato auf Set-up-Gebühren, Jahresgebühren sowie Mindestanzahlen an Screenings und lässt sich flexibel in bestehende HR- oder Recruiting-Prozesse integrieren.

Pressekontakt:

Validato AG

Herr Reto Marti

Claridenstraße 34

8002 Zürich

fon ..: +41 44 515 77 77

email : reto.marti@validato.com

