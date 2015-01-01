Regulatorische Sicherheit in der Lieferkette: Insider-Risiken rechtzeitig erkennen

Steigender Regulierungsdruck zwingt Unternehmen, ihre Lieferketten besser zu schützen – besonders vor Insider-Risiken durch externe Partner.

Die DACH-Region steht vor einer wachsenden Herausforderung: Unternehmen müssen nicht nur wirtschaftlich effizient agieren, sondern auch komplexe regulatorische Anforderungen erfüllen. Mit der europäischen NIS2-Richtlinie, ISO 27001 und TISAX steigen die Erwartungen an die Sicherheit von Lieferketten erheblich. Besonders kritisch sind Insider-Bedrohungen, die durch unzureichend geprüfte externe Partner entstehen können.

In Branchen wie Automobilindustrie, Maschinenbau und Fertigung ist die Zusammenarbeit mit Drittparteien Standard. Doch fehlende Kontrollen bei Zulieferern können zu gravierenden Sicherheitslücken führen – mit rechtlichen und finanziellen Konsequenzen. Die neuen Vorschriften verlangen eine risikobasierte Überprüfung nicht nur interner Mitarbeitender, sondern auch externer Geschäftspartner.

Validato, Spezialist für Background Checks und Human Risk Management, bietet eine Lösung, die Unternehmen dabei unterstützt, diese regulatorischen Anforderungen effizient umzusetzen. Die Plattform ermöglicht eine automatisierte, DSGVO-konforme und skalierbare Prüfung externer Partner. Damit wird nicht nur Compliance sichergestellt, sondern auch die Resilienz der Lieferkette gestärkt.

„Sicherheit endet nicht an der Werkstor“, erklärt Reto Marti, COO von Validato. „Unternehmen, die externe Partner nicht prüfen, riskieren nicht nur Datenverluste, sondern auch Verstöße gegen gesetzliche Vorgaben.“

Die Lösung von Validato ist ab sofort verfügbar und wird online präsentiert. Sie richtet sich an Organisationen, die ihre Sicherheitsstrategie erweitern und regulatorische Anforderungen zuverlässig erfüllen wollen. Ergänzend dazu bietet CypSec innovative Cybersecurity-Lösungen, die digitale Risiken frühzeitig erkennen und neutralisieren – ein ganzheitlicher Ansatz für Unternehmen, die ihre Compliance und Sicherheit zukunftssicher gestalten möchten.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Validato AG

Herr Reto Marti

Claridenstraße 34

8002 Zürich

Schweiz

fon ..: +41 44 515 77 77

web ..: https://validato.com/de-de/home

email : reto.marti@validato.com

Validato ist ein führender Anbieter für digitale Background Checks und Human Risk Management mit Sitz in Zürich. Die Plattform hilft Unternehmen dabei, Bewerberinnen sowie bestehende Mitarbeitende effizient und strukturiert auf Integrität, Interessenskonflikte und potenzielle Risiken zu prüfen – datenschutzkonform, modular und skalierbar.

Speziell auf die Anforderungen im DACH-Raum ausgerichtet, verzichtet Validato auf Set-up-Gebühren, Jahresgebühren sowie Mindestanzahlen an Screenings und lässt sich flexibel in bestehende HR- oder Recruiting-Prozesse integrieren.

