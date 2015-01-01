-
Regulatorische Sicherheit in der Lieferkette: Insider-Risiken rechtzeitig erkennen
Steigender Regulierungsdruck zwingt Unternehmen, ihre Lieferketten besser zu schützen – besonders vor Insider-Risiken durch externe Partner.
Die DACH-Region steht vor einer wachsenden Herausforderung: Unternehmen müssen nicht nur wirtschaftlich effizient agieren, sondern auch komplexe regulatorische Anforderungen erfüllen. Mit der europäischen NIS2-Richtlinie, ISO 27001 und TISAX steigen die Erwartungen an die Sicherheit von Lieferketten erheblich. Besonders kritisch sind Insider-Bedrohungen, die durch unzureichend geprüfte externe Partner entstehen können.
In Branchen wie Automobilindustrie, Maschinenbau und Fertigung ist die Zusammenarbeit mit Drittparteien Standard. Doch fehlende Kontrollen bei Zulieferern können zu gravierenden Sicherheitslücken führen – mit rechtlichen und finanziellen Konsequenzen. Die neuen Vorschriften verlangen eine risikobasierte Überprüfung nicht nur interner Mitarbeitender, sondern auch externer Geschäftspartner.
Validato, Spezialist für Background Checks und Human Risk Management, bietet eine Lösung, die Unternehmen dabei unterstützt, diese regulatorischen Anforderungen effizient umzusetzen. Die Plattform ermöglicht eine automatisierte, DSGVO-konforme und skalierbare Prüfung externer Partner. Damit wird nicht nur Compliance sichergestellt, sondern auch die Resilienz der Lieferkette gestärkt.
„Sicherheit endet nicht an der Werkstor“, erklärt Reto Marti, COO von Validato. „Unternehmen, die externe Partner nicht prüfen, riskieren nicht nur Datenverluste, sondern auch Verstöße gegen gesetzliche Vorgaben.“
Die Lösung von Validato ist ab sofort verfügbar und wird online präsentiert. Sie richtet sich an Organisationen, die ihre Sicherheitsstrategie erweitern und regulatorische Anforderungen zuverlässig erfüllen wollen. Ergänzend dazu bietet CypSec innovative Cybersecurity-Lösungen, die digitale Risiken frühzeitig erkennen und neutralisieren – ein ganzheitlicher Ansatz für Unternehmen, die ihre Compliance und Sicherheit zukunftssicher gestalten möchten.
Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:
Validato AG
Herr Reto Marti
Claridenstraße 34
8002 Zürich
Schweiz
fon ..: +41 44 515 77 77
web ..: https://validato.com/de-de/home
email : reto.marti@validato.com
Validato ist ein führender Anbieter für digitale Background Checks und Human Risk Management mit Sitz in Zürich. Die Plattform hilft Unternehmen dabei, Bewerberinnen sowie bestehende Mitarbeitende effizient und strukturiert auf Integrität, Interessenskonflikte und potenzielle Risiken zu prüfen – datenschutzkonform, modular und skalierbar.
Speziell auf die Anforderungen im DACH-Raum ausgerichtet, verzichtet Validato auf Set-up-Gebühren, Jahresgebühren sowie Mindestanzahlen an Screenings und lässt sich flexibel in bestehende HR- oder Recruiting-Prozesse integrieren.
Pressekontakt:
Validato AG
Herr Reto Marti
Claridenstraße 34
8002 Zürich
fon ..: +41 44 515 77 77
email : reto.marti@validato.comDisclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.
Giant Mining Corp. beauftragt Big Sky Exploration mit Durchführung mehrerer Bohrphasen mit bis zu 10.000 Fuß im Jahr 2026 auf Majuba Hill (Nevada) Studie: Kupferpreis muss sich verdoppeln, um Minenproduktion anzukur-beln! Gold bleibt ebenfalls gefragt!
Regulatorische Sicherheit in der Lieferkette: Insider-Risiken rechtzeitig erkennen
auf Wo Was suchen
Wo Was – neu veröffentlicht
- EDV und IT Entsorgung in Bremen: ProCoReX Europe GmbH setzt auf zertifizierte Datenträgervernichtung
- Studie: Kupferpreis muss sich verdoppeln, um Minenproduktion anzukur-beln! Gold bleibt ebenfalls gefragt!
- Regulatorische Sicherheit in der Lieferkette: Insider-Risiken rechtzeitig erkennen
- Giant Mining Corp. beauftragt Big Sky Exploration mit Durchführung mehrerer Bohrphasen mit bis zu 10.000 Fuß im Jahr 2026 auf Majuba Hill (Nevada)
- 55 North Mining meldet Abschluss der Flow-Through-Finanzierung
- Advanced Gold erwirbt 100 % der Anteile an den CRD-Claims Silver Belle in Nevada
- Was Du tun solltest, wenn Dein Hund trotz Training nicht hört
- Endeavour Silver gibt Finanzergebnisse für das vierte Quartal 2025 bekannt; Telefonkonferenz zu den Ergebnissen heute um 10 Uhr PST (13 Uhr EST, 19 Uhr MEZ)
- Sterling Metals erweitert seine Entdeckung MEPS und bestätigt eine Ausdehnung der Mineralisierung auf 400 m Streichlänge in Ost-West-Richtung
- Kingman beginnt mit Phase-III-Bohrungen, um Step-out der Southwick-Ader bei Mohave zu untersuchen
Content veröffentlichen auf WO WAS
Dieser Content wurde veröffentlicht von Connektar
Wo Was – Archiv
Wo Was – Informationen und News
Comments are currently closed.