  • Risiken von Ethylenoxid (EtO) in der Lieferkette

    „Be good and show it“ – Experten zu Verantwortung und praktische Lösungen für ein sicheres Warenlager.

    BildEnde November fand in Utrecht die gut besuchte Informationsveranstaltung „Ethylenoxid 2025“ statt. Im Rahmen dieser Veranstaltung präsentierten Euromate und Ingenenieurs- und Beratungsunternehmen RPS, Breda, NL, die neuesten Erkenntnisse über Gesundheitsrisiken, gesetzliche Verpflichtungen und Kontrollmaßnahmen im Zusammenhang mit Ethylenoxid (EtO). Nach der Sterilisation mit Ethylenoxid (EO) bleiben Rückstände des Gases in den Produkten oder deren Verpackungen zurück, was eine erhebliche Gesundheitsgefahr darstellt. Die Tatsache, dass es keine sichere Untergrenze für die Exposition gibt und das kürzlich erkannte Risiko einer langfristigen „Ausgasung“ aus Holzpaletten und Verpackungsmaterialien stießen auf großes Interesse im Publikum.

    Drei Experten gaben einen multidisziplinären Einblick in das Thema: der Jurist Huib Lebbing, die Betriebsärztin Sophia Franklin und der Arbeitshygieniker Erik van Deurssen. Die wichtigste Botschaft lautet, dass es keinen sicheren Grenzwert für die Exposition gegenüber EtO gibt. Demnach sind Arbeitgeber gemäß dem ALARA-Prinzip („As Low As Reasonably Achievable“) für die Minimierung der Risiken verantwortlich, auch wenn die Exposition unter dem gesetzlichen Grenzwert liegt.

    Darüber hinaus wurde ausführlich auf den Unterschied zwischen verschiedenen Messmethoden, die Verpflichtung zur Messung gemöß den geltenden Regeln des Arbeitsschutzes und die Bedeutung einer strukturellen Kontrolle nach dem STOP-Prinzip eingegangen. Im Rahmen der Veranstaltung wurde unter anderem die Euromate Kinetic-425-Technologie präsentiert. Diese innovative Luftfilterung hat sich in der Praxis als wirksam erwiesen, um den Gehalt an Ethylenoxid (EtO) in Lagerhäusern signifikant zu reduzieren.

    Die Informationsveranstaltung schloss mit einem eindeutigen Appell: Die Zusammenarbeit entlang der gesamten Lieferkette ist entscheidend; es gilt, Informationen auszutauschen und transparent bei Messungen und Maßnahmen zu sein. Gemäß den Experten ist „Be good and show it“ der Schlüssel zu Compliance, Gesundheit und Vertrauen.

    Der ausführliche Artikel enthält alle Erkenntnisse, praktische Ratschläge und konkrete Folgemaßnahmen.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Euromate GmbH
    Frau Maria Fischer
    Josef-Reuschenbach-Straße 7
    53547 Breitscheid
    Deutschland

    fon ..: 026382662583
    web ..: https://www.euromate.com/group/de/
    email : maria.fischer@euromate.com

    Mit mehr als 50 Jahren Erfahrung ist Euromate Experte auf dem Gebiet der Luftfiltration und Luftreinigung. Vom Hauptsitz im niederländischen Breda aus werden täglich zahlreiche Unternehmen und Organisationen mit gesunder und sicherer Raumluft versorgt.

    Pressekontakt:

    Euromate GmbH
    Frau Maria Fischer
    Josef-Reuschenbach-Straße 7
    53547 Breitscheid

    fon ..: 026382662580
    email : info.de@euromate.com


    Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

    Wer Wo Was Wann Warum Wie - die W-Fragen
    Lesen Sie auf Wo Was auch:
    1. Ethylenoxid in Lagern: ein unsichtbares Gesundheitsrisiko
      Ethylenoxid (EtO) ist ein hoch gesundheitsschädliches Gas, mit dem viele Logistikunternehmen zu tun haben....

    2. Suministros & Alimentos optimieren die Lieferkette in der Lebensmittelindustrie mit ToolsGroup auf dem Gartner(R) Supply Chain Symposium/XPO(TM) 2025
      Prognosealgorithmen der nächsten Generation verhindern Geschäftsunterbrechungen und optimieren die Lieferkette für die zentralamerikanische Lebensmittellogistik ToolsGroup, ein weltweit führender Anbieter von Software für die Planung und Optimierung von Lieferketten, nimmt am...

    3. Führende Fortune-500-Unternehmen berichten im Rahmen einer OMP-Konferenz über KI-Kompetenzen zur Stärkung der Lieferkette
      Branchenriesen wie AstraZeneca, Johnson & Johnson, General Mills und Kraft Heinz präsentieren in Miami Fallstudien aus der Praxis MIAMI, FL / ACCESS Newswire / 22. Oktober 2025 / OMP, ein...

    4. VERSES wird von 686 Technical Apparel mit Leistungsoptimierung für seine Lieferkette beauftragt
      Der Marktführer für KI der nächsten Generation versorgt Firma 686 Technical Apparel über das von VERSES entwickelte Spatial Web für Lieferketten für Unternehmen mit Logistikkompetenz Vancouver, British Columbia – (30....

    5. Die KI-gestützte Unison Planning(TM)-Plattform von OMP verbessert die Agilität der Lieferkette für McCormick & Co.
      ATLANTA, GA / ACCESS Newswire / 2. Dezember 2025 / OMP unterstützt McCormick & Co., den weltweit führenden Anbieter von Aromen, mit einer KI-gestützten und autonomen Initiative zur Betriebsplanung. Diese...

    6. EcoGrafs Durchbruch: Patente, kostengünstiger Graphit und Ausbau der Lieferkette
      Aktuelles Interview mit Andrew Spinks, Geschäftsführer der australischen Graphitfirma EcoGraf, die zuletzt wichtige Fortschritte gemacht hat....

    Categories: Presse - News

    Comments are currently closed.