Elektrische Heimkinosessel mit verstärkter Polsterung für tägliche Nutzung

Formstabil nach Jahren: Sorano Heimkinosessel mit 50 kg/m³ Polsterung garantieren dauerhaften Sitzkomfort ohne Durchsitzen.

Verstärkte Polsterung für Familien-Heimkino Sofanella präsentiert mit Sorano eine Heimkinosessel-Kollektion, die speziell für intensive tägliche Nutzung konzipiert wurde. Im Fokus steht die außergewöhnlich hochwertige Polsterung mit einem Raumgewicht von 50 kg/m³ – ein Wert, der deutlich über dem liegt, was bei handelsüblichen Heimkinosesseln zum Einsatz kommt.

„Familien nutzen ihr Heimkinosofa täglich mehrere Stunden“, erklärt Sandra Sollinger von Sofanella. „Da reichen Standard-Polsterungen nicht aus bei höheren Körpergewichten. Nach zwei, drei Jahren entstehen Sitzmulden, der Komfort lässt nach. Sorano ist anders konzipiert – die Polsterung mit 50 kg/m³ Raumgewicht bleibt auch bei täglicher Mehrpersonen-Nutzung über viele Jahre formstabil.“

Warum Raumgewicht entscheidend ist

Das Raumgewicht gibt an, wie viel Material in einem Kubikmeter Schaumstoff verarbeitet wurde. Je höher dieser Wert, desto dichter und langlebiger der Schaum:

* Standard-Heimkinosessel: 30-35 kg/m³

* Gehobene Qualität: 40-45 kg/m³

* Sorano Premium: 50 kg/m³

Der Unterschied ist messbar: Während Standard-Polsterungen von anderen Anbietern bereits nach 2-3 Jahren täglicher Nutzung deutliche Ermüdungserscheinungen zeigen, behält die Sorano-Polsterung ihre stützenden Eigenschaften über ein Jahrzehnt und länger.

„Das bedeutet konkret: Kein Durchsitzen, keine Muldenbildung, kein Nachlassen der Stützkraft“, so Sollinger. „Der Sitzkomfort nach fünf Jahren intensiver Nutzung entspricht dem Komfort am ersten Tag.“

Cinema-Ausstattung für authentisches Kino-Feeling

Die Sorano-Kollektion umfasst vier Modelle – als 2-Sitzer oder 3-Sitzer, jeweils in Leder oder Stoff:

2-Sitzer Kinosofa: Zwei elektrisch verstellbare Sitzplätze, getrennt durch eine zentrale Mittelkonsole mit Getränkehaltern. Perfekt für Paare oder kleine Räume.

3-Sitzer Familien-Kinosofa: Drei elektrisch verstellbare Plätze mit zwei Mittelkonsolen und vier Getränkehaltern. Ideal für Familien mit Kindern oder größere Gruppen.

Alle Modelle bieten die gleiche elektrische Ausstattung: Verstellbare Rückenlehnen, ausfahrbare Fußstützen und höhenverstellbare Kopflehnen. Die Mittelkonsolen sind mit USB-C-Anschlüssen ausgestattet – für geladene Smartphones auch bei mehrstündigen Film-Marathons.

Auch für schwere Personen geeignet

Die verstärkte Konstruktion macht Sorano zur idealen Wahl für Menschen mit höherem Körpergewicht:

Robuster Rahmen: Verstärkte Konstruktion für maximale Stabilität auch bei höheren Belastungen.

Hochbelastbare Mechanik: Die elektrischen Verstellsysteme sind für intensive Nutzung ausgelegt und arbeiten zuverlässig auch unter hoher Last.

Formstabile Polsterung: Die hochverdichtete Polsterung behält ihre Form auch bei schweren Personen – kein Durchsitzen oder Materialermüdung.

„Wir haben Sorano bewusst für unterschiedlichste Körpertypen konzipiert“, erklärt Sollinger. „Große Menschen, schwere Personen, kräftige Statur – die Polsterung bietet allen zuverlässigen Komfort über Jahre.“

Materialwahl: Leder oder Stoff

Beide Materialoptionen umhüllen die gleiche Premium-Polsterung:

Leder-Variante: Praktisch pflegeleicht, besonders bei Familien mit Kindern. Verschüttetes lässt sich einfach abwischen.

Stoff-Variante: Wohnliche Optik, atmungsaktiv, angenehme Haptik. Verschiedene Farbtöne für individuelle Wohnstile. Robust gewebt für intensive Nutzung.

Die Entscheidung zwischen Leder und Stoff beeinflusst nicht die Langlebigkeit – die verstärkte Polsterung mit 50 kg/m³ ist in beiden Ausführungen identisch.

Investition statt Verschleiß

Die Premium-Polsterung kostet in der Herstellung mehr als Standard-Schäume. Über die Nutzungsdauer rechnet sich diese Investition jedoch:

Ein Sofa mit Standard-Polsterung (RG 30-35) zeigt nach 3-4 Jahren deutliche Gebrauchsspuren und muss oft nach 5-6 Jahren ersetzt werden von Personen mit mehr als 120KG.

Ein Sofa mit Premium-Polsterung (RG 50) behält seine Form über 10+ Jahre und kann problemlos 15-20 Jahre genutzt werden.

„Rechnet man die Nutzungsdauer ein, ist Premium-Polsterung die wirtschaftlichere Wahl“, so Sollinger. „Gerade für Familien, die ihr Sofa täglich intensiv nutzen, zahlt sich diese Qualität aus.“

Elektrischer Komfort für jeden Platz

Die elektrischen Verstellsysteme ermöglichen komfortables Sitzen für verschiedene Körpergrößen:

Höhenverstellbare Kopflehnen: Anpassung an Körpergrößen von 155 cm bis 195 cm. Wichtig für komfortables Sitzen über mehrere Stunden ohne Nackenverspannungen.

Stufenlose Rückenlehnen: Von aufrechter Sitzposition bis zur entspannten Liegeposition. Jeder Sitzplatz individuell steuerbar.

Ausfahrbare Fußstützen: Optimale Beinlagerung für unterschiedliche Körpergrößen. Separate Steuerung pro Platz.

Die unabhängige Verstellbarkeit jedes Sitzplatzes ist besonders bei Familien wichtig: Während ein Kind aufrecht sitzt, können Eltern zurücklehnen. Jeder findet seine optimale Position.

Showroom-Test in München

Im Sofanella Showroom in Alling bei München kann das Sorano Sofa persönlich getestet werden:

Der haptische Unterschied zwischen Standard-Polsterung (RG 30-35) und Premium-Polsterung (RG 50) ist sofort spürbar. Die höhere Dichte bietet festeren, stützenderen Komfort – formstabil ohne hart zu wirken.

Besucher können die elektrischen Verstellfunktionen ausgiebig testen und verschiedene Sitzpositionen ausprobieren. Der direkte Vergleich zwischen Leder und Stoff hilft bei der Materialentscheidung.

„Der Showroom-Test ist besonders bei der Premium-Polsterung sinnvoll“, so Sollinger. „Viele Kunden kennen nur Standard-Schäume. Wenn sie die Sorano-Polsterung erleben, verstehen sie sofort den Qualitätsunterschied.“

Direkte Bestellung ohne Zwischenhändler

Sofanella verkauft direkt an Endkunden – ohne Möbelhäuser als Zwischenhändler. Diese Struktur ermöglicht Premium-Qualität zu fairen Preisen:

„Traditionelle Möbelhändler kalkulieren mit 100-200% Aufschlag“, erklärt Sollinger. „Durch Direktvertrieb können wir Premium-Polsterung mit 50 kg/m³ zum Preis anbieten, den andere für Standard-Qualität verlangen.“

Die Fertigung der Sorano Kollektion erfolgt auftragsbezogen. Die Produktion hierfür sitzt in Italien Bari. Jedes Sofa wird nach Bestellung individuell produziert – garantiert als Neuware.

Die Lieferung erfolgt auf Wunsch inklusive Aufbau bis zur Wunschposition. Alle Verpackungsmaterialien werden mitgenommen.

Kundenfeedback bestätigt Langlebigkeit

Die Sofanella Bewertungen heben besonders die Polsterqualität hervor. Kunden berichten auch nach Jahren intensiver Nutzung von gleichbleibendem Komfort:

Diese Rückmeldungen und Erfahrungen bestätigen das Sorano-Konzept: Premium-Polsterung für langfristige Zufriedenheit statt kurzfristiger Ersparnis.

Weitere Informationen: www.sofanella.de

Kostenfreie Materialproben auf Anfrage Probesitzen im Showroom Alling bei München nach Terminvereinbarung

