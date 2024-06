Neuerscheinung: Ostfrieslandkrimi „Norderney Gift“ von Freya Joken im Klarant Verlag

Nach einem Theaterstück wird ein Schauspieler tot in seiner Garderobe auf Norderney aufgefunden! Der Obduktionsbericht bringt eine bizarre Überraschung ans Licht: Gibt es etwa mehr als einen Täter?

Die Inselpolizisten Fenna Hansen und Henning Petersen finden Otto Kretschmer tot in seiner Garderobe. Sie vermuten Mord und fragen sich, ob seine Frauengeschichten ihm zum Verhängnis wurden. War Gift im Champagner? Ihre Ermittlungen enthüllen eine bizarre Überraschung.

Zum Inhalt von „Norderney Gift“:

»War Gift in der sündhaft teuren Champagnerflasche für den notorischen Schürzenjäger?«

Nach einer Aufführung der Flotten Krabben wird Otto Kretschmer, ein Mitglied der Theatergruppe, tot in seiner Garderobe auf Norderney gefunden. Als die Inselpolizisten Fenna Hansen und Henning Petersen die Leiche begutachten, ahnen sie bereits, dass kein natürlicher Tod vorliegt. Befand sich Gift in der Flasche, die in der Garderobe gefunden wurde? Und mit wem hatte der Tote diesen speziellen Champagner getrunken – sind dem bekannten Schürzenjäger etwa seine Frauengeschichten zum Verhängnis geworden? Im Laufe der Ermittlungen scheint schließlich alles auf eine bestimmte Frau hinzuweisen. Aber dann stellt sich heraus, dass es auch mit den übrigen Mitgliedern und der Managerin der Flotten Krabben Streit gab, da Otto Kretschmer die Gruppe verlassen wollte, um eine Solokarriere zu starten. Als schließlich der Obduktionsbericht vorliegt, erleben die Norderneyer Inselpolizisten eine bizarre Überraschung – gibt es etwa mehr als einen Täter, der den Frauenhelden umgebracht hat?

Das E-Book ist bei allen bekannten E-Book Shops wie Amazon (für den Kindle eReader), Apple Books (für iBooks), Thalia (für tolino), Weltbild, Hugendubel, Kobo und vielen weiteren zum Preis von 3,99 Euro erhältlich.

„Norderney Gift“ ist ebenfalls als Taschenbuch zum Preis von 12,99 Euro erhältlich.

Mehr Informationen erhält der Leser hier https://www.amazon.de/dp/B0D6BTC1VT sowie eine Leseprobe auf https://www.weltbild.de/artikel/ebook/norderney-gift-ostfrieslandkrimi-die-inselpolizisten-bd-2_43939849-1.

Die Autorin:

Freya Joken – Da, wo das Emsland endet und Ostriesland beginnt, lebt Freya Joken. Passender kann der Wohnort der Autorin nicht liegen: kein weiter Weg zum ostfriesischen Strand und nur einen

Katzensprung von Freyas Lieblingsinsel Norderney entfernt. Die Liebe zum Meer, Strand und

der Insel wurde bereits in ihrer Kindheit zum Leben erweckt. Früher war Freya mit ihren

Eltern oft dort, und noch heute genießt sie die Auszeit auf Norderney, der zweitgrößten

ostfriesischen Insel. Dabei wird sie von ihrem Mann begleitet, der jahrelang zur See gefahren

ist und die Leidenschaft zum Meer mit ihr teilt. Auf Norderney tobt der Bär, denn es gibt

viele tolle Events und Attraktionen. Kein Wunder also, dass Freya Joken bei so viel lustigem

Trubel unzählige Ideen für spannende Ostfrieslandkrimis bekommt.

