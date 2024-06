„Was sagst du?“ – Der Weg zu einer entspannten Mensch-Hund-Beziehung

Als mobile Hundeschule begleite ich dich und deinen Hund im individuellen Einzeltraining oder in kleinen Gruppen auf dem Weg zu einem Alltag ohne Stress und Missverständnisse.

Liebe(r) Hundeliebhaber:In, liebe(r) Hundebesitzer:In!

Ich stelle Dir heute meine mobile Hundeschule mit Sitz in Olching, westlich von München vor. Als geprüfte Hundetrainerin für Hunde mit Problemverhalten biete ich individuelles und alltagstaugliches Hundetraining für dein Mensch-Hund-Team an. Meine Hundeschule ist im Münchner Westen, in den Landkreisen Dachau, Fürstenfeldbruck, Starnberg und darüber hinaus unterwegs.

Ich bin Antje und lebe mit meinen beiden Mischlings-Hunden in der Nähe von München. Seit vielen Jahren sind Hunde meine Liebe und Leidenschaft. Ich bin geprüfte Hundetrainerin und habe damit meine Passion zum Beruf gemacht.

Durch meine eigenen, herausfordernden Lebenserfahrungen und die Auseinandersetzung mit traumatischen Erlebnissen habe ich gelernt, authentisch zu sein und meinen eigenen Weg zu gehen. Diese wertvollen Erkenntnisse fließen in meine Arbeit ein. Ich zeige dir, wie wichtig es ist, auf deine innere Stimme zu hören und wie diese Verbundenheit die Kommunikation zwischen dir und deinem Hund stärkt.

Bei meinem Hundetraining stehst Du mit Deinem Hund / Deinen Hunden im Mittelpunkt. Ich arbeite im Hundetraining überwiegend im Einzeltraining und komme auch zu Dir nach Hause oder ins Büro.

Meine Hundeschule führt individuelle Einzeltrainings – z.B. für Hunde mit Problemverhalten (wie z.B. Angst, Jagen, Aggression) sowie Welpen-Kurse, Leinenführigkeits-Kurse, Rückruf-Trainings, Sozialisierung mit Artgenossen in kleinen Gruppen mit max. 2-4 Mensch-Hund-Teams durch.

Für alle Hundeliebhaber:Innen die planen, sich einen Welpen, Junghund oder Tierschutzhund nach Haus zu holen oder Ersthundebesitzer:In sind, führe ich entsprechende Beratungen für die Erstanschaffung sowie individuelle Einzel- und Welpen-Trainings durch.

Zum Hundetraining gehört auch das Spielen und Training von Körper und Gehirn. Hierzu biete ich Dir gern meine Beratung und Trainings für den Aufbau von Suchspielen, Dummy-Training, Clickertraining u.v.a.m an.

Besonders wichtig ist mir ein ganzheitlicher Trainingsansatz, der vor allem die soziale Erziehung und das Erreichen einer wirklichen Verbindung zwischen Dir und Deinem Hund in den Mittelpunkt stellt.

Damit Du Deinen Hund vertrauensvoll führen kannst und Du zu einem fairen und entspannten Miteinander findest, ist es u.a. erforderlich,

o dass Du deinen Hund lesen lernst und die Körpersprache deines Hundes verstehst

o dass Du Dir deiner Körpersprache bewusst wirst und lernst, sie in der Führung deines Hundes einzusetzen.

o dass Du Deinem Hund, auch in schwierigen Situationen, Sicherheit und Schutz bieten kannst

Du kannst Einzelstunden (je 60 min) aber auch diverse Pakete bei mir buchen. Ich arbeite in Präsenz, biete meine Beratungen und Trainings aber auch Online an.

Benötigst du Unterstützung beim Gassi-Gehen mit Deinem Hund? Dann stehe ich Dir gern mit meinem Gassi-Service zur Verfügung.

Damit wir gemeinsam erfolgreich den richtigen Weg für Dein Mensch-Hund-Team finden, biete ich Dir mit Deinem Hund ein kostenloses Gespräch zur Information und zum Kennenlernen an.

Ich freue mich sehr auf Dich und Deine(n) Hund(e).

Melde Dich bei mir und vereinbare ein kostenloses Kennenlern-Gespräch!

Trust in Dogs, www.trustindogs.de, Mail: antje@trustindogs.de, Tel. 0160774080

