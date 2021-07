Von Mensch zu Mensch: VSC Assekuranz-Makler – faire Versicherungsberatung in Clausthal-Zellerfeld u. Umgebg.

Eigentlich jeden Tag erleben wir, das Kunden die Ihr „Versicherungsglück“ ohne eine Beratung im Internet suchen, sich zu Ihrem Nachteil versichern!!!

Wer nach der passenden Versicherung sucht, landet heutzutage schnell auf diversen Internetseiten, die sich mit vermeintlich großartigen Schnäppchen gegenseitig überbieten. Alles klingt wunderbar, also wie soll man sich da entscheiden? Wo wird man am besten beraten und wer hat die günstigsten Preise? Kann man das als Laie überhaupt alles selbst beurteilen?

„Es ist sowohl für Privatleute als auch für Unternehmen nicht leicht, sich in diesem Markt zurechtzufinden“, so Mathias Dimsat von der Firma VSC Assekuranz-Makler. Der Versicherungsmakler mit über 20-jähriger Erfahrung kennt sich bestens aus und weiß genau, welche Angebote wirklich etwas taugen und wovon man am besten die Finger lassen sollte.

Nur Individuelle Beratung schützt wirklich vor Schäden

Es ist inzwischen üblich, möglichst viele Bereiche des Lebens online via Internet zu regeln. Die Corona-Pandemie hat noch einiges dazu beigetragen, diese Prozesse zu beschleunigen. Obwohl es an der einen oder anderen Stelle sinnvoll sein mag, gehören Versicherungsabschlüsse nicht dazu. „Eine umfassende individuelle Beratung durch einen Versicherungsexperten ist unabdingbar, wenn man Haftungs- oder Sachwertschäden ausschließen will“, berichtet Mathias Dimsat. Ob für Privathaushalte oder Firmen, ob es um Sturmschäden, Einbruchdiebstahl, Vandalismus, Leitungswasserschäden oder Sonstiges geht – es ist immer wichtig, die Details genau zu erfassen, um das bestmögliche Angebot für den umfassendsten Schutz zu ermitteln. Da kann kein Computerprogramm eine persönliche Beratung durch einen Fachmann ersetzen.

Lediglich bei einem Vergleichsportal die besten Konditionen erfahren zu wollen, ist keine gute Idee. „Dieser Ansatz ist genauso falsch wie der sogenannte Service mancher Anbieter, bei denen dann auch die telefonische Beratung computergesteuert ist und entsprechend zu wünschen übrig lässt“, so Mathias Dimsat. „Bei uns sitzen am anderen Ende der Telefonleitung noch echte Menschen, die auf jedes Problem individuell eingehen können. Und wer lieber im persönlichen Gespräch beraten werden möchte, kann auch gern jederzeit in unser Büro in Clausthal-Zellerfeld kommen.“

Echter Service von echten Menschen

Auch von der derzeitigen Modeerscheinung, Kunden mit unfairen Lockangeboten wie Gutscheinen für Internetshops oder Ähnliches zu ködern, hält der Experte nichts. „Letzten Endes legt der Kunde drauf, um diese Praktiken zu finanzieren“, weiß Mathias Dimsat. Da er als Versicherungsmakler seit 1999 im Geschäft ist, kennt er sämtliche kleinen und großen Versicherer, die er seinen Kunden je nach Einzelfall empfiehlt. Einen Vertrag einfach nur online abzuschließen _(was bei der VSC auch über die Internetportale __https://www.lkw-versicherung24.com/__ oder eben die Firmenhomepage geht)_, nachdem man sich durch einen Fragen-/Antwort-Marathon durchgeklickt hat, in der Hoffnung, nichts übersehen zu haben – das birgt einige Risiken. Das Motto der Firma VSC Assekuranz-Makler ist es, keine Anträge zum Versicherer zu schicken, ohne sie genauestens geprüft zu haben. Und auch dann, wenn bereits ein Schaden entstanden ist, ist es wichtig, dass sich ein versierter Fachmann alles vor Ort anschaut, um die richtigen Entscheidungen treffen zu können.

Weil die VSC nicht nur an einzelne Partner, sondern auch an Maklerpools und an eine Maklergenosschenschaft angegliedert ist, kann sie ihren Kunden darüber hinaus wirklich lohnende Angebote in Form von Sonderprodukten machen. In diesen Genuss kommen Kunden, die sich lediglich im Internet informieren und dort Versicherungsverträge abschließen, gar nicht erst.

Jeder ist einzigartig und verdient maßgeschneiderte Versicherungen

Die VSC Assekuranz-Makler ist mit ihrer jahrzehntelangen Erfahrung in allen Versicherungsgebieten zu Hause: ob Privat- oder Gewerbekunden, ob Rechtsschutz, Kranken- oder Autoversicherung. Das Team der VSC berät zu den unterschiedlichsten Bereichen wie Wohngebäudeversicherung, Bauleistungsversicherung, Tierhaftpflicht, alle Formen von Kranken- und Pflegeversicherungen, von der Wohnmobil- über die Traktor-, LKW- oder E-Bike-Versicherung bis zur Transportversicherung, von der Grundfähigkeitenversicherung bis zur privaten Verkehrsrechtsschutzversicherung. Die Experten wissen, worauf in jedem Fachgebiet zu achten ist.

Besonders interessant im Bereich der KFZ-Versicherung für Familien ist die Möglichkeit, den Schadensfreiheitsrabatt von einem Dritten zu übernehmen. Die Regelung ist bei der Mehrzahl der Anbieter nicht möglich!

All diese und noch viele weitere Spezialfelder deckt die VSC Assekuranz-Makler ab, um für jeden die maßgeschneiderte Versicherung zu den besten Konditionen abzuschließen. Und das geht nur im Gespräch – telefonisch oder persönlich. Nur so, mit einer seriösen Beratung, kann man alle wesentlichen Details ausloten, um zum bestmöglichen Ergebnis zu kommen.

Weitere Informationen gibt es hier: www.vsc-assekuranz-makler.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

VSC Assekuranz-Makler UG (haftungsbeschränkt)

Herr Mathias Dimsat

Unter den Birken 14

38707 Schulenberg

Deutschland

fon ..: 05329-6909000

web ..: https://www.vsc-assekuranz-makler.de/

email : info@vsc-online.org

Ihr Vorteil der Betreuung ihrer Versicherungsangelegenheiten durch einen Versicherungsmakler: Als Versicherungsmakler arbeiten wir im Kundenauftrag mit unterschiedlichen Versicherern zusammen. Anders als der Ausschließlichkeitsvertreter arbeiten wir nicht nur mit einem Unternehmen zusammen, sondern bedienen uns bei unserer Kundenberatung einer Vielzahl von Produkten und Versicherern & Konzeptgebern (Firmen, die Versicherungsprodukte entwickeln und diese über Versicherungsmakler mit vertreiben lassen) am Versicherungsmarkt! Unabhängigkeit ist unsere Stärke! (Eingetragene Marke seit 2016)

